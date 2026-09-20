Alertă meteo pentru București: frigul pune stăpânire pe Capitală. Temperaturile scad cu până la 10 grade

Până acum, luna septembrie a fost una caldă, dar lucrurile urmează să se schimbe radical. Începând de marți, 22 septembrie, temperaturile vor scădea semnificativ în București. ANM anunță că maximele nu vor mai trece de pragul de 18-20 de grade și ne putem aștepta și la precipitații și vânt.

Vremea se va răci în București Foto: Arhivă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză specială pentru municipiul București. După o perioadă caldă, vremea în Capitală urmează să se schimbe radical, iar temperaturile vor scădea semnificativ.

De la valori calde de 28-30 de grade, ne vom putea aștepta la temperaturi de aproximativ 18-20 de grade, averse, intensificări ale vântului și minime care vor coborî chiar și la 6-9 grade în noaptea dintre miercuri spre joi.

Vremea se schimbă radical în București

Potrivit meteorologilor, ne vom putea aștepta la cer variabil pe timpul zilei și chiar și nori pe parcursul nopții. Tot pe timpul nopții sunt prognozate și averse slabe, iar cantitățile de apă vor fi de 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, dar este posibil să existe intensificări după-amiaza și seara. În aceste momente ale zilei, vântul poate ajunge la 30-40 de kilometri pe oră. În același timp, temperaturile vor scădea semnificativ în București, iar, potrivit ANM, maximele nu vor mai trece de pragul de 18-20 de grade.

Vremea se răcește și în restul țării

Meteorologii ANM deja au anunțat faptul că un vortex polar va traversa România pe parcursul săptămânii viitoare. Practic, nu numai Capitala se va confrunta cu un episod de vreme rece, ci întreaga țară.

„Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13 - 14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18 - 20 de grade, inclusiv în Capitală”, a spus Elena Mateescu, directoarea ANM.