 Rezultate Loto 6/49 duminică, 20 septembrie 2026. Peste 1,5 milioane de euro, report la categoria I
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Rezultate Loto 6/49 duminică, 20 septembrie 2026. Peste 1,5 milioane de euro, report la categoria I

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În fiecare săptămână, români din întreaga țară încearcă să pună mâna pe marele premiu de la Loto. Astăzi, 20 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iar reportul la Loto 6/49 este de peste opt milioane de lei.

Noi trageri la Loto au loc astăzi
Noi trageri la Loto au loc astăzi Foto: Arhivă

Cu toții visăm să câștigăm marele premiu de la Loto, iar în fiecare săptămână, nenumărați români încearcă să-și transforme acest vis în realitate. În această seară, Loteria Română va organiza noi trageri, iar sume uriașe vor fi puse în joc.

Rezultate LOTO duminică, 20 septembrie 2026

Numerele câștigătoare de astăzi vor fi afișate după ora 18:30!

Loto 6/49:

Joker: 

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Marele premiu la Loto 6/49 este de peste opt milioane de lei

Persoana care va reuși să ghicească toate numerele norocoase de la Loto 6/49 trebuie să știe că marele premiu de la categoria I este de aproximativ 8,53 milioane de lei, adică peste 1,62 milioane de euro. În același timp, la categoria II, premiul este de 56.100 de lei. Apoi, la Noroc este pus în joc un report de peste cinci milioane de lei sau, mai precis 951.700 de euro.

Românii care vor câștiga marele premiu la Joker vor pune mâna pe suma de 7,34 milioane de lei, adică undeva în jur de 1,39 milioane de euro. La categoria I de la Loto 5/40, marele premiu este de 1,56 milioane de lei, sau 298.300 de euro. La categoria II, este vorba despre un premiu în valoare de 53.500 de lei. Iar, nu în ultimul rând, la Super Noroc este un report la categoria I în valoare de peste 430.200 de lei.

Noi trageri au loc în fiecare săptămână

Cel mai mare premiu din istoria tragerii Loto 6/49 a fost câștigat chiar în această vară, de către o pensionară din Oradea. După ce a reușit să ghicească toate numerele norocoase, femeia a pus mâna pe marele premiu, în valoare de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Numerele care i-au adus câștigul au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37, iar biletul a costat numai 8,5 lei.

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