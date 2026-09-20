5 alimente care nu trebuie niciodată încălzite la microunde. Își pierd complet gustul

Cuptorul cu microunde este, fără doar și poate, unul dintre cele mai utile aparate electrocasnice din bucătăria noastră. Însă, indiferent de cât de ușor ar fi să îl folosim la gătit, este important să știm că există unele alimente care nu trebuie puse niciodată în cuptorul cu microunde.

Unele alimente nu trebuie niciodată încălzite la microunde Foto: IStock

De cele mai multe ori, atunci când gătim, primul nostru instinct va fi să folosim aparatul cu microunde ori de câte ori acest lucru este posibil. Însă, indiferent de cât de rapid și de simplu ar fi să-l folosim, este important să știm că unele alimente nu trebuie niciodată gătite la microunde.

Iar, potrivit marthastewart.com, unele dintre aceste alimente sunt destul de surprinzătoare!

Pizza

Mulți oameni încălzesc feliile de pizza la microunde, dar acest lucru nu este recomandat deloc, potrivit experților. Textura pizzei va avea de suferit, motiv pentru care cei mai mulți bucătari spun că pizza ar trebui reîncălzită în cuptor sau chiar în air fryer.

Ouă

Ouăle fierte pot exploda atunci când sunt încălzite în cuptorul cu microunde. Umiditatea din interiorul lor se va transforma în abur, iar acest lucru crește nivelul presiunii din ou. Practic, nu este deloc sigur să reîncălzim ouă fierte în cuptorul cu microunde.

Paste

Nici pastele nu ar trebui încălzite la microunde, potrivit bucătarilor cu experiență. Textura lor va avea de suferit și este foarte posibil nici să nu se încălzească uniform.

Friptură

Indiferent de ce fel de friptură ar fi sau din ce tip de carne, aceasta tot va fi distrusă la microunde. În plus, fripturile mai groase nu se vor face uniform, iar preparatul final nu va avea deloc un gust bun.

Ardeii iuți

Dacă folosim ardei iuți ca ingrediente în alte rețete și vrem să-i încălzim, trebuie să știm că acest lucru poate fi foarte periculos. Atunci când sunt încălziți, ardeii vor elibera capsaicină, iar după ce vom deschide cuptorul cu microunde, vaporii din interior ne pot provoca probleme de sănătate.