 Spune adio alarmelor de la telefon! Cum să te trezești natural, la aceeași oră, în fiecare zi
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Spune adio alarmelor de la telefon! Cum să te trezești natural, la aceeași oră, în fiecare zi

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Atunci când știm că trebuie să ne trezim neapărat la o oră anume, primul lucru pe care îl vom face chiar din seara precedentă este să ne setăm mai multe alarme pe telefon. Însă, acest obicei nu este chiar atât de necesar precum am crede. O autoare renumită spune că poate fi foarte ușor să ne trezim în mod natural fără alarme.

Somnul este foarte important pentru sănătate
Somnul este foarte important pentru sănătate Foto: Shutterstock

Alarmele setate pe telefon sunt o modalitate simplă și utilă de a ne trezi exact la ora la care trebuie. Însă, acest obicei nu este chiar atât de obligatoriu pe cât am crede. De acest lucru s-a convins și autoarea și jurnalista Ally Hirschlag, care a reușit să găsească câteva trucuri care o ajută acum să se trezească în mod natural, oricând.

„După ce am discutat cu experți, am decis că o săptămână fără alarme ar fi o perioadă rezonabilă pentru a încerca să-mi reprogramez propriul „ceas intern”. A fost nevoie, însă, de puțină pregătire. Toți cercetătorii cu care am vorbit mi-au sugerat să-mi acord câteva zile pentru a-mi descoperi adevăratul ritm de somn înainte de a începe”, a spus autoarea, potrivit BBC.

Cum te poți trezi ușor fără alarme

Potrivit experților, este foarte important să ne culcăm constant la aceeași oră. Această rutină ne va ajuta organismul să se trezească constant la aceeași oră, mai ales pe măsură ce obiceiul persistă. Ideal ar fi să dormim aproximativ opt ore pe noapte, însă unii oameni pot avea nevoie de șapte sau chiar nouă ore de somn.

În plus, trebuie să fim atenți la lumina din jurul nostru, atunci când încercăm să ne culcăm.

„Lumina este, de departe, cel mai important factor care reglează ceasul circadian. Îi transmite melatoninei să își oprească secreția și organismului că este timpul să fie treaz”, spune Anna Joyce, psiholog autorizat, specialist în somn și cercetător la Regent's University London.

Sfaturile experților pentru un somn mai bun

Pentru a adormi ușor, este important să nu mai folosim dispozitive electronice, indiferent dacă este vorba despre telefoane, tablete sau chiar și laptopuri.

„M-am limitat la o singură ceașcă de cafea pe zi, dimineața, am încercat să iau mesele la ore constante și să termin cina cu cel puțin trei ore înainte de culcare, deoarece metabolismul influențează ritmul circadian”, mai spune Hirschlag.

După o săptămână, autoarei i-a devenit mai ușor să se trezească dimineața devreme, exact la ora pe care o dorea.

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