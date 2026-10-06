Categoria de români ce nu-și pot închiria apartamentul. Au nevoie de acordul băncii sau al Ministerului Finanțelor

Mulți oameni au impresia că, datorită simplului fapt că sunt proprietarii unui apartament, pot, în mod automat, să-l închirieze oricând doresc. În realitate, acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Există anumiți români care vor avea nevoie de acordul băncii înainte de a închiria un apartament.

Poate fi nevoie de aprobarea băncii Foto: AdobeStock Images

Simplul fapt că suntem proprietarii unui apartament nu înseamnă, în mod automat, că-l vom putea închiria oricând dorim. Atunci când proprietatea a fost cumpărată prin credit, există anumite condiții care trebuie respectate, inclusiv solicitarea acordului băncii, pentru a putea închiria apartamentul.

Este important să verificăm contractul de credit, pentru a verifica precis care sunt clauzele menționate în acesta privind închirierea locuinței. În funcție de tipul contractului, poate fi nevoie de acordul băncii sau, în anumite cazuri, instituția nu trebuie decât să fie notificată.

Ce trebuie să știe proprietarii din România

S-a lovit de acest obstacol și o proprietară din țara noastră, care a descoperit că procedura era mult mai dificilă decât anticipase.

„Nu știam că trebuie să verific și condițiile impuse de bancă. Am cerut părerea unor prieteni care sunt în domeniu și când am aflat, am luat legătură cu banca, am cerut acordul pentru închiriere, am trimis și documentele solicitate”, a spus Maria, o proprietară din țara noastră, conform observatornews.ro.

Poate fi nevoie și de acordul ministerului

Dacă apartamentul este închiriat fără acordul băncii iar proprietarul nu mai plătește ratele, se va ajunge la executare silită iar chiriașul poate fi nevoit să plece înainte de termen. Atunci când apartamentul este cumpărat prin Prima Casă, este nevoie chiar și de acordul Ministerului Finanțelor.

„Există o ipotecă legală în favoarea băncii. Trebuie să solicităm acordul băncii de fiecare dată când vrem să închiriem”, a spus avocatul bancar Camelia Grădinaru.

Agenții imobiliari spun că, în trecut, era mult mai comun ca proprietarii să închirieze apartamente cumpărate mai recent.

„Se întâmpla frecvent în anii anteriori ca lumea să cumpere şi să dea în chirie pentru că chiria stingea rata şi era foarte profitabil”, a spus agentul imobiliar Alexandru Adam.