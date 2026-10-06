 3 lactate pe care trebuie să le arunci imediat după expirare. Nu le consuma, chiar dacă par în regulă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

3 lactate pe care trebuie să le arunci imediat după expirare. Nu le consuma, chiar dacă par în regulă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tuturor ni s-a întâmplat să deschidem frigiderul și să vedem că un produs pe care tocmai urma să îl consumăm deja a expirat. În general, dacă aceste produse au fost depozitate corect și nu a trecut foarte mult timp de la data expirării, ar trebui să le putem servi fără probleme. Însă, există și situații în care produsele expirate trebuie aruncate imediat.

Unele lactate se pot strica foarte repede
Unele lactate se pot strica foarte repede Foto: Shutterstock

Simplul fapt că un produs a expirat de câteva zile nu înseamnă, în mod automat, că el trebuie aruncat. În general, dacă a fost depozitat corect și nu observăm probleme precum mirosuri anormale sau un aspect neobișnuit, ar trebui să putem servi alimentul fără probleme. Însă, potrivit EatingWell, există trei tipuri de lactate care ar trebui aruncate imediat după ce au expirat.

În multe cazuri, datele de consum recomandate pe ambalaje se referă mai mult la perioada în care calitatea produsului este maximă. Însă, atunci când vine vorba despre lactate, este important să fim mult mai atenți.

Lapte

Dacă laptele are un miros neplăcut, a dezvoltat o textură neobișnuită și nu a fost ținut în frigider, trebuie aruncat. Chiar și o culoare ușor galbenă este un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat.

Practic, laptele se numără printre lactatele care trebuie aruncate imediat ce observăm mirosuri neobișnuite sau un aspect modificat.

Iaurt

La fel de periculos poate fi și iaurtul, brânza proaspătă de vaci și ricotta, potrivit experților. Dacă apare mucegai oriunde pe suprafață, acesta se poate răspândi cu ușurință și dedesubt.

Există și alte indicii care ne pot spune că este timpul să aruncăm aceste produse. Putem verifica dacă există modificări vizibile, cum ar fi mai multă coagulare decât de obicei sau o separare mai accentuată a lichidelor de solide. De asemenea, alimentul poate avea o culoare schimbată, moment în care va trebui să scăpăm de aceste produse.

Brânzeturi moi

Brânzeturile moi, precum Brie și Camembert, au, de asemenea, un conținut ridicat de apă. Apa, combinată cu lipsa unei structuri fizice compacte a brânzei, face ca mucegaiul să pătrundă cu ușurință.

Ghid de cumpărături

neti sandu zodii colaj instagram pixabay jpg
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile Horoscop
Banner Marina Almășan
#Exclusiv Click!
FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii” Vedete românești
image
Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026. De ce calculele lor au părut corecte zeci de ani adevarul.ro
image
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea adevarul.ro

Parteneri

image
„Numele Hagi nu mai poate proteja selecționerul Hagi!” Daniel Șendre a identificat adevărata problemă a „Regelui” www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV www.gandul.ro
image
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat playtech.ro
image
România are o singură șansă să evite ultimul loc din Liga Națiunilor! Toate calculele după 0-1 cu Suedia www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Aristocrata adulteră și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
Mașină de Poliție în Finlanda FOTO Shutterstock
VideoCopil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Salvatorul său, erou pe rețelele sociale Internațional
oua ochi istock jpg
Trucul simplu care te ajută să faci ouă ochiuri perfecte, fără să se mai lipească de tigaie. Metoda ingenioasă pe care puțini o știu Fapt divers
pixabay dating jpg
Platformă de dating lansată de guvernul din Singapore. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire Internațional
pisica neagra marti 13 jpeg
Pisica neagră, oglinda spartă și palma care te mănâncă. Cele mai cunoscute superstiții românești și ce „prevestesc” Fapt divers
young woman is coughing while sitting home wrapped blanket jpg
#Exclusiv Click!
Vreme schimbătoare: cum ne protejăm organismul? Ce recomandă medicii Național
caine istock jpg
8 greșeli pe care majoritatea stăpânilor le fac artunci când își plimbă câinii fără să-și dea seama Fapt divers
haine adobestock jpg
Trucul japonez pentru uscarea hainelor. Poate fi chiar mai rapid decât uscătorul Fapt divers
George Simion în Parlament
George Simion, mesaj tranșant după ce Luca Niculescu a fost desemnat premier: „E tot o marionetă” Național
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier” actualitate.net