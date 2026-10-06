3 lactate pe care trebuie să le arunci imediat după expirare. Nu le consuma, chiar dacă par în regulă

Tuturor ni s-a întâmplat să deschidem frigiderul și să vedem că un produs pe care tocmai urma să îl consumăm deja a expirat. În general, dacă aceste produse au fost depozitate corect și nu a trecut foarte mult timp de la data expirării, ar trebui să le putem servi fără probleme. Însă, există și situații în care produsele expirate trebuie aruncate imediat.

Unele lactate se pot strica foarte repede Foto: Shutterstock

Simplul fapt că un produs a expirat de câteva zile nu înseamnă, în mod automat, că el trebuie aruncat. În general, dacă a fost depozitat corect și nu observăm probleme precum mirosuri anormale sau un aspect neobișnuit, ar trebui să putem servi alimentul fără probleme. Însă, potrivit EatingWell, există trei tipuri de lactate care ar trebui aruncate imediat după ce au expirat.

În multe cazuri, datele de consum recomandate pe ambalaje se referă mai mult la perioada în care calitatea produsului este maximă. Însă, atunci când vine vorba despre lactate, este important să fim mult mai atenți.

Lapte

Dacă laptele are un miros neplăcut, a dezvoltat o textură neobișnuită și nu a fost ținut în frigider, trebuie aruncat. Chiar și o culoare ușor galbenă este un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat.

Practic, laptele se numără printre lactatele care trebuie aruncate imediat ce observăm mirosuri neobișnuite sau un aspect modificat.

Iaurt

La fel de periculos poate fi și iaurtul, brânza proaspătă de vaci și ricotta, potrivit experților. Dacă apare mucegai oriunde pe suprafață, acesta se poate răspândi cu ușurință și dedesubt.

Există și alte indicii care ne pot spune că este timpul să aruncăm aceste produse. Putem verifica dacă există modificări vizibile, cum ar fi mai multă coagulare decât de obicei sau o separare mai accentuată a lichidelor de solide. De asemenea, alimentul poate avea o culoare schimbată, moment în care va trebui să scăpăm de aceste produse.

Brânzeturi moi

Brânzeturile moi, precum Brie și Camembert, au, de asemenea, un conținut ridicat de apă. Apa, combinată cu lipsa unei structuri fizice compacte a brânzei, face ca mucegaiul să pătrundă cu ușurință.