De ce trebuie să pui pungi cu apă în congelator. Metoda care te poate ajuta să reduci factura la energie

Un truc aparent neobișnuit ar putea fi de ajutor celor care doresc să reducă cât mai mult costul facturilor. Iar, potrivit unui specialist, tot ce trebuie să facem este să congelăm pungi cu apă.

Este un truc ușor de pus în practică Foto: IStock

Atunci când vine vorba despre reducerea costului facturilor, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi la metode precum scoaterea din priză a diverselor aparate electrice din casă sau la închiderea caloriferelor în camere care nu sunt folosite. Însă, potrivit unui expert, chiar și congelarea pungilor de apă poate fi de ajutor. Iar, potrivit express.co.uk, acest truc neobișnuit implică umplerea spațiilor goale din congelator.

Practic, un congelator plin previne intrarea aerului cald în spațiile goale, atunci când deschidem congelatorul. Desigur, acest truc nu va face o diferență uriașă la factură, dar poate contribui la economiile pe care le facem în această iarnă.

Trucul neobișnuit care poate reduce costul facturilor iarna

Despre această metodă neobișnuită a vorbit expertul Sam Whillance, care explică cât de multă energie este folosită pentru a răci aerul din interiorul congelatorului.

„Cea mai mare parte a energiei pe care o consumă congelatorul tău este folosită pentru a răci aerul care pătrunde în interior atunci când deschizi ușa congelatorului. Așadar, atunci când congelatorul este plin, există mai puțin spațiu pentru ca aerul mai cald să pătrundă, iar alimentele și obiectele aflate în interior vor contribui la răcirea aerului mai cald care reușește totuși să intre”, a spus acesta, conform sursei citate.

Este o metodă foarte simplă

Practic, pentru a reduce nivelul de energie folosit de congelator, putem umple spațiul din acesta cu pungi sigilate, pline cu apă. Desigur, pungile trebuie să se poată sigila complet și trebuie să fie îndeajuns de rezistente.

„Dacă nu aveți suficiente alimente în congelator pentru a-l menține plin, puteți folosi obiecte precum pungi cu închidere ermetică umplute cu apă, blocuri de gheață sau chiar simple pungi cu gheață, pentru a împiedica pătrunderea aerului mai cald”, a mai spus expertul.