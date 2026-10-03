5 schimbări minore care te pot ajuta să trăiești mai mult. Ce sugerează medicii nutriționiști

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial asupra stării noastre generale de sănătate. Iar dacă ne dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, este important să apelăm la aceste metode ingenioase recomandate de specialiști.

Un stil de viață sănătos este foarte accesibil Foto: Arhivă

Un stil de viață sănătos nu înseamnă diete stricte și ore întregi petrecute în sala de sport. De cele mai multe ori, chiar și câteva schimbări minore pot face o diferență uriașă asupra stării noastre generale de sănătate. Potrivit RealSimple, există câteva sfaturi utile care ne vor ajuta să avem o rutină mai sănătoasă și, prin extensie, să trăim mai mult.

Ține o pungă de fructe congelate la îndemână

Știm cu toții cât de importante sunt fructele în dietă, mai ales fructele de pădure. Ele sunt bogate în polifenoli și alți antioxidanți care vor proteja celulele de stresul oxidativ.

„Fructele de pădure sunt, de asemenea, bogate în fibre: o cană de zmeură conține aproximativ opt grame. Sunt accesibile și pot fi consumate oricând. Adăugați o mână de fructe de pădure în terciul de ovăz, iaurt sau smoothie-uri ori mâncați-le pur și simplu ca atare”, spune medicul Dawn Mussallem.

Nu ignora aceste legume

La fel de important este să introducem în alimentația noastră mai multe legume crucifere, cum ar fi broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, varză, kale, bok choy și rucola.

„Acestea conțin glucozinolați, pe care organismul îi transformă în compuși precum sulforafanul, care activează propriile mecanisme de protecție și detoxifiere ale organismului”, explică dr. Mussallem.

Începe ziua cu fasole

Fasolea este foarte utilă pentru longevitate, deoarece conține proteine de origine vegetală și fibre. În plus, la fel de bune sunt și lintea, tofu sau tempeh.

„Proteinele devin și mai importante pe măsură ce îmbătrânim, deoarece protejează masa musculară și forța”, spune dr. Mussallem.

Consumă câteva nuci în fiecare zi

Nucile sunt o gustare perfectă, deoarece sunt delicioase, ieftine, se găsesc ușor și foarte sănătoase.

„Nucile au unele dintre cele mai consistente dovezi privind beneficiile pentru sănătate dintre toate alimentele”, spune medicul David Goldman.

Adăugă verdețuri în dieta ta

Spanacul, varza kale, rucola, mangoldul, salata romaine și ierburile proaspete ne oferă fibre, folați, vitamina K și nitrați naturali care ajută vasele de sânge să se relaxeze, spune dr. Mussallem.

„Deoarece au un conținut scăzut de calorii și conțin fibre, acestea facilitează adoptarea unei alimentații variate și bogate în nutrienți, fără un aport excesiv de sodiu sau grăsimi saturate”, spune și medicul Lauren Manaker.