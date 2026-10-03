 5 schimbări minore care te pot ajuta să trăiești mai mult. Ce sugerează medicii nutriționiști
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

5 schimbări minore care te pot ajuta să trăiești mai mult. Ce sugerează medicii nutriționiști

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial asupra stării noastre generale de sănătate. Iar dacă ne dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, este important să apelăm la aceste metode ingenioase recomandate de specialiști.

Un stil de viață sănătos este foarte accesibil
Un stil de viață sănătos este foarte accesibil Foto: Arhivă

Un stil de viață sănătos nu înseamnă diete stricte și ore întregi petrecute în sala de sport. De cele mai multe ori, chiar și câteva schimbări minore pot face o diferență uriașă asupra stării noastre generale de sănătate. Potrivit RealSimple, există câteva sfaturi utile care ne vor ajuta să avem o rutină mai sănătoasă și, prin extensie, să trăim mai mult.

Ține o pungă de fructe congelate la îndemână

Știm cu toții cât de importante sunt fructele în dietă, mai ales fructele de pădure. Ele sunt bogate în polifenoli și alți antioxidanți care vor proteja celulele de stresul oxidativ.

„Fructele de pădure sunt, de asemenea, bogate în fibre: o cană de zmeură conține aproximativ opt grame. Sunt accesibile și pot fi consumate oricând. Adăugați o mână de fructe de pădure în terciul de ovăz, iaurt sau smoothie-uri ori mâncați-le pur și simplu ca atare”, spune medicul Dawn Mussallem.

Nu ignora aceste legume

La fel de important este să introducem în alimentația noastră mai multe legume crucifere, cum ar fi broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, varză, kale, bok choy și rucola.

„Acestea conțin glucozinolați, pe care organismul îi transformă în compuși precum sulforafanul, care activează propriile mecanisme de protecție și detoxifiere ale organismului”, explică dr. Mussallem.

Începe ziua cu fasole

Fasolea este foarte utilă pentru longevitate, deoarece conține proteine de origine vegetală și fibre. În plus, la fel de bune sunt și lintea, tofu sau tempeh.

„Proteinele devin și mai importante pe măsură ce îmbătrânim, deoarece protejează masa musculară și forța”, spune dr. Mussallem.

Consumă câteva nuci în fiecare zi

Nucile sunt o gustare perfectă, deoarece sunt delicioase, ieftine, se găsesc ușor și foarte sănătoase.

„Nucile au unele dintre cele mai consistente dovezi privind beneficiile pentru sănătate dintre toate alimentele”, spune medicul David Goldman.

Adăugă verdețuri în dieta ta

Spanacul, varza kale, rucola, mangoldul, salata romaine și ierburile proaspete ne oferă fibre, folați, vitamina K și nitrați naturali care ajută vasele de sânge să se relaxeze, spune dr. Mussallem.

„Deoarece au un conținut scăzut de calorii și conțin fibre, acestea facilitează adoptarea unei alimentații variate și bogate în nutrienți, fără un aport excesiv de sodiu sau grăsimi saturate”, spune și medicul Lauren Manaker.

Ghid de cumpărături

Horoscop relatii - zodii FOTO Shutterstock
Horoscop 3 octombrie 2026. O zodie își schimbă direcția în dragoste. Ce nativ trebuie să fie atent la bani Horoscop
Andreea Popescu
VideoCum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui” Vedete românești
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
Notele lui Marcel Pușcaș după Polonia – România 6-0! „Stați liniștiți, putem fi mai penibili decât atât!” www.fanatik.ro
image
Chirurgul Adrian Cacovean păcălește bolnavii de cancer să renunțe la chimioterapie. Le dă în schimb o ciupercă observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Unde să nu pui termostatul centralei. Locurile care îl pot face să măsoare greșit temperatura playtech.ro
image
Cât costă să crești un viitor David Popovici. Câți bani poate cheltui o familie pentru natație de performanță www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
coliva pomenire morti pomana mosii de iarna de vara foto shutterstock 1755598406 jpg
Când sunt Moșii de Toamnă în 2026 și cum ne pregătim Fapt divers
curatenie podea adobestock jpg
Ai animale de companie? Produsele de curățenie pe care ar trebui să le eviți. Pot fi foarte toxice Fapt divers
medicamente, foto shutterstock jpg
De ce trebuie să renunți la zahăr când iei antibiotic. Alimente pe care trebuie să le eviți Fapt divers
Mic dejun Sursa pixabay com jpg
Alimentele bogate în probiotice, bune de mâncat dimineața. Pot înlocui ușor iaurtul Fapt divers
Cum să îți creezi o curte de vis cu un gazon impecabil jpg
Când trebuie tuns gazonul pentru ultima oară înainte de iarnă. Greșeala pe care o fac mulți români Fapt divers
Cartofi prajiti FOTO Shutterstock
Cartofii prăjiți congelați pot fi la fel de buni ca la restaurant. Trucul simplu pe care îl folosesc bucătarii Fapt divers
image png
VideoUn tânăr american, surprins de viața în România. Ce a observat trăind printre români: „M-am înșelat” Național
trifoi violet jpeg
Planta cu frunze mov care „dansează” ca un stol de fluturi. Cum se îngrijește trifoiul exotic și ce greșeli trebuie evitate Fapt divers
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net