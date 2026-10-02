Planta cu frunze mov care „dansează” ca un stol de fluturi. Cum se îngrijește trifoiul exotic și ce greșeli trebuie evitate

Originară din America de Sud, trifoiul exotic cucerește privirile prin frunzele triunghiulare de un mov intens și florile delicate în nuanțe de roz pal sau alb.

Planta cu frunze mov care „dansează” Foto: shutterstock

Dincolo de culoare, farmecul său aparte vine din capacitatea de a se mișca pe parcursul zilei în funcție de lumină, imitând aripile unor fluturi așezați pe marginea ghiveciului.

Fenomenul uimitor prin care frunzele se închid ca o umbrelă

Trăsătura distinctivă a trifoiului mov este mecanismul natural numit photonastie, prin intermediul căruia foliajul reacționează direct la stimulii luminoși. Pe timpul zilei, frunzele se deschid la maximum pentru a absorbi lumina soarelui, creând impresia vizuală a unui stol de fluturi în mișcare.

Când se lasă seara sau când planta este așezată într-un spațiu întunecos, frunzele se pliază strâns în jos, asemănător unei umbrele închise relatează Blick

Pentru o dezvoltare sănătoasă, ghiveciul necesită multă lumină, însă trebuie ferit de razele arzătoare ale soarelui din orele amiezii, care pot arde suprafața fină a frunzelor.

Capcana udării excesive și perioada de repaus: de ce nu trebuie aruncat ghiveciul

Deși este o specie ușor de întreținut, cea mai frecventă greșeală care îi poate aduce sfârșitul este excesul de apă. Trifoiul mov se dezvoltă din bulbi de mici dimensiuni, extrem de vulnerabili la băltirea apei în substrat.

Dacă solul rămâne îmbibat mult timp, bulbii putrezesc rapid, ducând la pierderea frunzelor și la ofilirea generală. Udarea corectă se face doar moderat, după ce stratul superior de pământ s-a uscat la atingere, folosind recipiente prevăzute cu orificii bune de drenaj.

O altă eroare majoră a pasionaților de flori ține de perioada de repaus vegetativ, care apare de regulă la sfârșitul verii sau în timpul iernii.

În acest stadiu, planta își poate pierde toate frunzele și poate căpăta un aspect complet uscat, determinându-i pe mulți să arunce ghiveciul crezând că s-a pierdut definitiv. În realitate, este vorba despre o pauză naturală de odihnă, interval în care udarea trebuie oprită aproape în totalitate.

Păstrată câteva săptămâni într-un loc răcoros, planta își va regenera lăstarii direct din bulbi. Imediat ce apar noile creșteri verzi-purpurii, ghiveciul se mută din nou la lumină, iar udarea se reia treptat.