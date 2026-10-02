Azi începe stagiunea la Circul Metropolitan. Actorul George Costin, director de 3 luni, ne spune ce spectacole se pot vedea

Un stup de albine. Aşa pare la orele prânzului clădirea Circului Metropolitan Bucureşti, situată pe Şoseaua Ştefan cel Mare. Cei 190 de salariaţi dintre care 97 de artişti lucrează în şase spaţii pentru noua stagiune programată să înceapă azi, 3 octombrie.

Stagiunea de toamnă începe astăzi Foto: Circul Metropolitan București

Click! a tras cu ochiul la repetiţii şi a stat de vorbă cu noul director, actorul-regizor George Costin (44 de ani).

Ce spectacole puteţi vedea la Circul Metropolitan

Stagiunea de toamnă-iarnă la Circul Metropolitan Bucureşti se deschide, astăzi, 3 octombrie de la ora 18.00, cu „Best Of Circul Metropolis”, pentru spectatorii de la 1 la 100 de ani.

În luna octombrie, publicul se va bucura şi de „Aerofonik”, „ABC-ul Circului”, „Acrografica” şi de celebrul „Apolodor”. Acesta din urmă este cel mai recent spectacol şi este şi cel mai iubit.

„E vremea Circului! Artiştii merită să fie cunoscuţi, cu toate poveştile, istoria, munca şi rezultatele lor. Circul face paşi fermi şi curajoşi către viitor, dar poartă cu el şi poveştile familiilor de artişti de circ care se întind pe 10-15 generaţii”, ne-a declarat noul director.

Actorul-regizor George Costin este nou director al Circului Metropolitan București Foto: Circul Metropolitan București

«Apolodor», văzut deja de 15.000 de spectatori

Din noua stagiune a circului nu putea să lipsească cel mai iubit spectacol, regizat chiar de George Costin. Prima reprezentaţie îşi aşteaptă spectatorii în 4 octombrie.

„Apolodor a fost vizionat de peste 15.000 de spectatori în stagiunea trecută. Este o poveste care leagă generaţii de aproape şapte decenii. Cei mici o cunosc pe de rost şi o îndrăgesc la fel de mult ca părinţii şi bunicii noştri care ne-o citeau. Spectacolul este un omagiu adus poetului Gellu Naum şi operei pe care ne-a făcut-o cadou, o operă care ne aduce aminte mereu că este important să visăm, să descoperim şi să avem curaj”, explică regizorul.

Apolodor Foto: Circul Metropolitan București

De ce să vii să vezi „Apolodor”?

„Poate cel mai frumos lucru pe care cineva l-a spus despre spectacole se întâmplă la fiecare reprezentaţie, când publicul, mai ales cei mici, recită împreună cu actorii versurile. Este teatru, circ şi muzica live, într-un spectacol adresat copiilor de la 1 la 100 de ani, la care lucrează peste 70 de artişti şi tehnicieni», ne-a dezvăluit emoţionat George Costin despre «Apolodor».

Acrografica Foto: Circul Metropolitan București

Când va fi prezentată prima premieră din 2026

„Pregătim o nouă premieră pe care o vom aduce în faţa publicului la finalul lunii noiembrie, dedicată anotimpului iernii. Toată trupa circului va face parte din spectacol, vom aduce şi orchestră astfel încât să avem prestaţii live, căci de aproape 15 ani nu am mai avut. S-a renunţat astfel la unul dintre lucrurile care ne definea”, anunţă noul director al Circului Metropolitan.

Best of Circul Metropolis Foto: Circul Metropolitan București

Şi nu e singura noutate pe care o pregăteşte această instituţie care vrea să se reinventeze, să revină la ADN-ul care făcea să tremure de bucurie copii de-o şchioapă şi-i emoţiona deopotrivă pe cei în mai în vârstă.

„Lansăm, de asemenea, atelierul de artă a circului dedicat celor care îşi doresc să înveţe sau să îşi croiască o carieră în această nobilă artă. Amenajăm foaierul Circului care va fi deschis pe timpul zilei publicului şi vom organiza activităţi dedicate comunităţii. Şi, nu în ultimul rând, pregătim un proiect surpriză dedicat artei ecvestre şi a legăturii speciale dintre om şi cal”, a promis George Costin.

Nadia Costache, 14 generaţii în arenă

Nadia Costache și fiul ei, Leonardo Costache Foto: Circul Metropolitan București

Printre cei aflaţi la treabă am găsit-o şi pe doamna Nadia (75 de ani), membră a unei familii care de 14 generaţii trăieşte în lumea acestei arte. Nadia Costache este una dintre aceste persoane alese şi am întâlnit-o evident în „stupul” devenit în aceste zile Circul Metropolitan.

„Cred că de 14 generaţii în familia noastră trăim pentru această artă. A fost mama şi tata, au fost bunicii, este băiatul meu. Eu aveam numere de virtuozitate pe biciclete sau patine cu rotile, dar participam şi la reprezentaţii bazate pe forţă, numere de balans sau prăjină”, începe doamna Nadia povestea legăturii ei cu circul. A ieşit la pensie, dar s-a întors tot aici, unde îşi petrece mai tot timpul, lucrând ca asistentă a băiatului ei, specializat în numere de forţă. În timp ce unii la vârsta ei stau toată ziua în parc sau la televizor, Nadia vine zi de zi pe culoarele Circului şi participă la repetiţii. De ce? Bucuria copiilor şi aplauzele adulţilor sunt combustibilul pentru a funcţiona şi a doua zi.