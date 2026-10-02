 A fost prins jucând fotbal în concediu medical și a rămas fără serviciu. Decizia surprinzătoare a instanței
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A fost prins jucând fotbal în concediu medical și a rămas fără serviciu. Decizia surprinzătoare a instanței

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Un caz neobișnuit din Italia s-a încheiat în favoarea unui angajat concediat după ce a fost prins jucând fotbal în concediu medical. Urmărit de un detectiv privat, bărbatul a demonstrat în instanță că sportul nu i-a afectat recuperarea. 

A jucat fotbal în concediu medical
A jucat fotbal în concediu medical Foto: Shutterstock

Este vorba despre Mario, un manager de 50 de ani din industria metalurgică. Bărbatul a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, într-o perioadă deja dificilă pentru el. Avea un copil cu probleme de sănătate, se confrunta cu anxietate, iar problemele de la serviciu îi afectau și mai mult starea.

Filmat de un detectiv privat și concediat pentru „abatere gravă”

Compania a început să suspecteze că angajatul își exagerează sau își simulează problemele medicale și a apelat la un detectiv privat pentru a-i monitoriza activitatea, potrivit Corriere.

Detectivul l-a urmărit pe Mario în serile de 6, 13 și 20 februarie 2024. Acesta a consemnat în detaliu deplasările bărbatului: sosirea la centrul sportiv, echiparea pentru joc și intrarea pe terenul de minifotbal, unde a evoluat ca portar. 

Pe 14 martie 2024, compania a decis să îl concedieze pentru „abatere gravă”. În motivarea măsurii a fost inclus și un alt episod, din 16 februarie, când bărbatul își părăsise locul de muncă. Mario a susținut că plecarea fusese provocată de un atac de panică.

În încercarea de a-și explica situația, angajatul a prezentat argumente legate de starea sa medicală. Compania a menținut însă decizia de concediere.

Instanța: fotbalul nu a împiedicat recuperarea

Mario a contestat concedierea în instanță, iar judecătoarea a considerat că sancțiunea nu era justificată în forma în care fusese aplicată.

Potrivit expertizei medicale dispuse în cadrul procesului, practicarea unei activități sportive în timpul concediului medical nu poate fi considerată, în sine, o abatere gravă. Pentru ca o astfel de conduită să justifice concedierea, activitatea trebuie să fie incompatibilă cu afecțiunea pentru care angajatul se află în concediu sau să aibă ca efect întârzierea procesului de recuperare.

În cazul lui Mario, expertul desemnat de instanță nu a identificat o astfel de incompatibilitate. Analiza a avut în vedere și literatura medicală privind efectele activității fizice moderate și ale socializării asupra persoanelor care se confruntă cu afecțiuni neurologice și probleme de natură psihiatrică.

Instanța a apreciat, astfel, că partidele de fotbal nu au demonstrat că bărbatul și-ar fi încălcat obligațiile medicale sau că și-ar fi afectat recuperarea.

72.000 de euro, despăgubiri

Deși instanța nu a dispus reintegrarea lui Mario, în principal în contextul episodului din 16 februarie, când acesta și-a părăsit locul de muncă, concedierea a fost considerată nejustificată.

Compania a fost obligată să îi plătească despăgubiri echivalente cu 12 salarii lunare brute. La un salariu de 6.000 de euro pe lună, suma totală ajunge la 72.000 de euro.

Între timp, Mario și-a găsit un nou loc de muncă și, potrivit informațiilor din dosar, continuă să joace fotbal.

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