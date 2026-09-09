 Un muncitor român a murit îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Sancțiuni uriașe după tragedie
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Un muncitor român a murit îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Sancțiuni uriașe după tragedie

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Două companii britanice au fost sancționate dur de instanță, primind amenzi de peste un milion de lire sterline în urma unui grav accident de muncă petrecut în comitatul Surrey. Victima este Gheorghiță Arsene, un român în vârstă de 33 de ani.

Un român îngropat de viu pe un șantier
Un român îngropat de viu pe un șantier Foto: Pexels

La șase ani de la un incident cumplit pe un șantier britanic, justiția a pronunțat sentința finală împotriva celor responsabili de moartea unui tânăr român.

Gheorghiță Arsene și-a pierdut viața în condiții terifiante, fiind acoperit de pământ în timpul unor lucrări de infrastructură. Ancheta și procesul care a urmat au scos la iveală nereguli grave privind normele de protecție a muncii, decizia judecătorilor stabilind sancțiuni financiare drastice pentru neglijența celor două firme implicate.

Neglijență plătită cu viața

Accidentul s-a produs în iunie 2020, pe un șantier situat pe Park Road, în localitatea Banstead, unde se desfășurau lucrări de reconstrucție a unui cămin de bătrâni.

Românul se afla în interiorul unui tunel adânc de trei metri pentru a înlocui o conductă avariată, moment în care malurile de pământ s-au prăbușit neașteptat, îngropându-l de viu. După un proces întins pe o perioadă de trei luni, magistrații au stabilit clar vinovăția angajatorilor.

Una dintre firme, acuzată direct că a sacrificat securitatea muncitorilor pentru a diminua cheltuielile, a fost amendată cu 500.000 de lire sterline potrivit The Independent.

Cea de-a doua companie a primit o sancțiune de 650.000 de lire sterline, instanța constatând că procedurile de siguranță existau doar pe hârtie, fiind aplicate complet defectuos. În motivare, judecătorul a subliniat ferm caracterul absurd al incidentului, arătând că „pierderea vieții sale a fost o tragedie teribilă, mai ales că putea fi evitată”.

Ultimul apel către mamă și durerea sfâșietoare a unei familii distruse

Prezentă la pronunțarea hotărârii prin videoconferință din România, mama victimei a oferit mărturii copleșitoare despre legătura specială pe care o avea cu fiul ei, căruia îi donase un rinichi în tinerețe pentru a-i salva viața.

Femeia a povestit că Gheorghiță a sunat-o chiar în ziua fatidică, exprimându-și teama legitimă față de adâncimea șanțului și riscul de surpare.

Deși a încercat să o liniștească la telefon spunându-i că „nu se va întâmpla nimic și că se va termina în curând”, avertismentul său intuitiv s-a transformat la scurt timp într-un coșmar.

Dispariția bărbatului, descris ca un sprijin de nădejde care muncea din greu pentru a-și susține apropiații, a aruncat întreaga familie într-o suferință profundă, mama sa mărturisind că se luptă cu o depresie severă din care nu își mai poate reveni.

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