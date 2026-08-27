BBC confirmă revenirea emisiunii „Top Gear” la patru ani de la accidentul suferit de unul dintre prezentatori. „Suntem norocoși”

Iubitorii de mașini vor putea urmări show-ul preferat din nou. BBC confirmă oficial revenirea emisiunii „Top Gear”, la patru ani de la accidentul grav al lui Freddie Flintoff. Producția a fost pusă pe pauză după ce fostul prezentator s-a răsturnat cu un vehicul, fiind la un pas de moarte.

Emisiunea „Top Gear” revine. Foto: Facebook

Marele anunț a fost făcut de Ed Havard, directorul de divertisment al BBC, în cadrul Festivalului de Televiziune de la Edinburgh. Acesta a confirmat că formatul va fi relansat, subliniind că publicul își dorește cu tărie revenirea uneia dintre cele mai de succes mărci din istoria televiziunii britanice.

Emisiunea Top Gear revine pe micile ecrane

Cel de-al 34-lea sezon al emisiunii „Top Gear” a fost pus pe pauză, după incidentul în care a fost implicat Flintoff. Ed Havard a fost cel care a făcut anunțul, confirmând speculațiile din mediul online.

„Au existat multe speculații pe această temă și putem confirma că Top Gear va reveni”, a spus el, conform The Independent.

În același timp, au circulat zvonuri conform cărora actorul de comedie Jimmy Carr va prezenta noul sezon. Întrebat despre această chestiune, Havard nu a dorit să ofere un răspuns clar, păstrând misterul până la lansare.

„Jimmy ar fi o gazdă grozavă, dar nu voi discuta despre asta astăzi. Vom avea mai multe informații despre Top Gear în curând.”, a declarat directorul de divertisment al BBC.

Serialul „Top Gear” a fost creat de Jeremy Clarkson și Andy Wilman și a avut premiera în 2002. De-a lungul timpului, formatul a avut 13 prezentatori, Flintoff, Chris Harris și Paddy McGuinness alcătuind cel mai recent trio de gazde.

Unul dintre prezentatori a fost cât e ce să moară într-un accident

Freddie Flintoff a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav, în timp ce filma pentru „Top Gear”, în anul 2022, în Surrey. În vehicul se mai afla și Paul Rees, fost pilot de Formula 2 și Porsche Supercup. Prezentatorul conducea o mașină cu trei roți cu peste 160 km/h, moment în care s-a răsturnat și a derapat de pe pistă.

Flintoff s-a ales cu mai multe coaste rupte, dar și cu răni în zona feței ce au necesitat intervenții chirurgicale. Paul Rees a declarat că „nu are nicio idee cum a supraviețuit”.

„Îmi amintesc că mă gândeam că, dacă putem ieși din asta și stăm chiar și în scaune cu rotile, suntem norocoși. Era un gând terifiant”, a declarat Rees pentru The Sun, conform sursei citate.

El a dat în judecată postul BBC pentru daune, susținând că „a evidențiat riscurile de la bun început”, dar nu a fost ascultat. Un purtător de cuvânt al televiziune a contestat acuzațiile.