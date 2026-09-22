 Elena Cârstea Muttart, mesaj dur către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”
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Elena Cârstea Muttart, mesaj dur către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”

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Solista Elena Cârstea Muttart a transmis pe Facebook un mesaj către Horia Brenciu, în care îi reproșează faptul că nu a fost invitată la concertul pe care artistul îl va susține în noiembrie la Sala Palatului, deși se pare că vedeta îi promisese acest lucru.

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Foto: Facebook

Postarea plină de dezamăgire a solistei

Elena Cârstea Muttart a publicat un mesaj pentru Horia Brenciu pe Facebook, în care își exprimă dezamăgirea față de faptul că nu a fost invitată la concertul lui Horia Brenciu din noiembrie. Artista spune că evenimentul ei propriu nu se mai organizează, fiind considerat „o favoare”, lucru care a afectat-o profund.

„Din păcate, se pare că Horia a uitat să mă invite la concertul lui din noiembrie, iar concertul meu nu se mai face, fiind considerat o favoare. M-am săturat de favoruri și chiar nu am nevoie”, a scris Elena, adăugând că va continua să posteze online doar dacă va mai simți nevoia. „Din păcate, lumea nu se schimbă”, a încheiat artista.

Mesajul a stârnit reacții rapide, iar Horia Brenciu i-a răspuns public, încercând să clarifice situația. Artistul a spus că nu a uitat pe nimeni, însă nu a putut invita pe absolut nimeni la concertul din noiembrie, din cauza lipsei unui cadru potrivit pentru momente-surpriză.

„Draga mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru ca n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta. Fiecare necesita timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrână Sala a Palatului. Îmbrățișări!”, a transmis Horia Brenciu.

Elena Cârstea a sărbătorit 20 de ani de căsătorie cu soțul e

Elena Cârstea și soțul ei american, Glenn Muttart, au sărbătorit două decenii de căsnicie. Cu această ocazie, artista a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care și-a exprimat aprecierea pentru bărbatul care i-a fost alături de-a lungul anilor, atât în perioadele frumoase, cât și în momentele dificile.

Viața Elenei Cârstea s-a schimbat după ce a decis să plece din România și să înceapă un nou capitol în Statele Unite, alături de fiicele sale, pe care le-a adoptat în țara natală. Artista și-a construit acolo viața de familie alături de Glenn, cu care spune că are o relație bazată pe iubire, respect și încredere.

La aniversarea celor 20 de ani de căsnicie, Elena a rememorat parcursul alături de soțul său și a vorbit cu sinceritate despre toate etapele prin care au trecut împreună.

„Astăzi au trecut două decenii de când am ales să îmi împart viața cu un om integru, decent, modest, fără fițe și fonfleuri, un om în care mâinile căruia mi-am pus viața. A fost greu, a fost ușor, momente grele și momente fericite, am râs, am plâns, am avut parte de toate.

Ne-am crescut copiii, câinii și mâțele. A fost o clipă în timp. Vă doresc tuturor să aveți parte de un partener care să vă fie prieten, soț, complice, și stabilitate și liniște. Aniversare fericită, Glenn, te iubesc și ai tot respectul din partea mea pentru omul minunat care ești. Soția ta”, a scris Elena Cârstea pe contul său de Facebook.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată pe internet, iar conversațiile lor au stat la baza unei relații care avea să se transforme, ulterior, într-o căsnicie de lungă durată.

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