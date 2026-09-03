Horia Brenciu, despre „Vocea României”, Tudor Chirilă și familia sa: „Am tot ce-mi trebuie și trebuie doar să mă bucur de tot ceea ce am”

Horia Brenciu (54 de ani) se întoarce în această toamnă cu forțe proaspete la „Vocea României” de la PROTV, unde îl așteaptă un nou sezon plin de emoții, concurenți talentați și, bineînțeles, mici „contre” cu Tudor Chirilă.

1/6 Horia Brenciu (54 de ani) se întoarce în această toamnă cu forțe proaspete la „Vocea României” de la PROTV Foto: click.ro

Artistul recunoaște că adoră aplauzele și că deja se gândește la următoarea întâlnire cu publicul de la Sala Palatului. Pe lângă muzică și televiziune, Horia Brenciu ne-a vorbit despre cea mai importantă parte a vieții sale: familia. Artistul ne-a povestit pentru Click! cum se relaxează, ce relație are cu copiii săi și ce lecție a învățat în anii în care a devenit tată.

„Mi-au plăcut întotdeauna aplauzele"

Revine „Vocea României”, un nou sezon fresh! Ce te atrage cel mai mult atunci când intri în platou?

În primul rând, sunt atras, fără îndoială, de niște aplauze sănătoase. Pentru că mi-au plăcut întotdeauna. Aplauzele îmi plac de vreo 15 ani de zile, de când am avut primul spectacol la Sala Palatului. Atunci am avut cele mai mari emoții și sper ca aceste emoții să se întoarcă pe 21 și 22 noiembrie, când o să am din nou spectacole la Sala Palatului.

Dar când intri în platou la „Vocea României”, aplauzele sunt primele. Apoi sunt scaunele pe care le revezi după un an de zile, colegii pe care îi îmbrățișezi și, bineînțeles, bomboana de pe tort atunci când apeși pentru vocea ta preferată.

Ce alegi în acest nou sezon? La ce te uiți mai atent?

În primul rând, nu te uiți. Tu trebuie să apeși un buton și în butonul ăla îți pui multe speranțe. În fiecare buton pe care Theo sau eu l-am apăsat anul ăsta ne-am pus foarte mari speranțe. Și credem noi că suntem mai aproape ca niciodată de „Vocea României”. Știu ce o să spună ascultătorii, telespectatorii, cititorii, știu foarte bine recordul lui Tudor, dar pentru ce un record? Vă spun eu! Pentru a fi încălcat și pentru a fi zdrobit! (râde)

Cu Tudor Chirilă te mai contrezi în timpul emisiunii. Cum este relația voastră dincolo de competiție?

Tudor este partenerul meu de distracție la „Vocea României”. Și atunci când ne ciondănim, o facem pentru că, efectiv, așa simțim câteodată. E important să simțim ceva diferit, pentru că asta înseamnă că avem gusturi diferite, ADN-uri muzicale diferite și de aici vin și anumite mici polemici.

Ai o relație specială cu Theo Rose. La „Vocea României”, voi formați o echipă. Ce înseamnă pentru tine această colaborare?

Teodora e fata mea, o simt asta nu numai prin vorbe, sentimentul meu e la fel, iar eu cred că sentimentul e reciproc pentru că anii pe care i-am petrecut - de la prima prezență a ei - acum 5 ani de zile la podcastul meu - atunci cred că am avut noi o chimie senzațională și ne-am potrivit senzațional, la cuvinte, la muzică, la vorbă și cred că de atunci am rămas prieteni nedespărțiți pentru totdeauna.

Ea este unul dintre oamenii cu care mă bucur să împart această experiență. Avem foarte multe speranțe în vocile pe care le alegem și cred că această energie se simte și în echipă.

Pregătești și revenirea la Sala Palatului. Cum va fi spectacolul?

Eu cred că totul va fi bine, pentru că experiența mea, și la partea de spectacol, și la partea de suflet, își va spune cuvântul, mai ales că au trecut 15 ani.

După 15 ani de zile, te duci la un spectacol și zici: „Ia să văd ce-au pregătit! Ia să văd cum întâmpin această aniversare!”. Asta este emoția mea.

Horia Brenciu va susține spectacolele aniversare „Fac ce-mi spune inima” la Sala Palatului pe 21 și 22 noiembrie 2026, alături de HB Orchestra.

Ce te împlinește cel mai tare pe lângă muzică și familie?

Mă împlinește faptul că pot, prin tot ceea ce am agonisit în viață, ca și experiență de viață, să bucur oamenii! Dacă tu munceai sau înveți ceva sau te pregătești pentru ceva, rezultatul meu personal este că atunci când sunt lângă cineva să fie relaxat, să aibă brusc o bună dispoziție, dintr-o dată, să se simtă bine fără să aibă nicio presiune, nicio constrângere.

„Mă relaxez auzind ce povestesc copiii mei când vin de la școală”

Știm că spectacolele tale sunt lungi. Publicul nu știe niciodată când pleacă de la ele…

Asta e un lucru bun! Toni Grecu mi-a spus acum vreo 10-12 ani că spectacolele mele erau de patru ore, patru ore și jumătate. Și mi-a zis: „Mă, Horia, eu înainte de a veni la tine am băut două beri. Au trecut trei ore de spectacol și vezica mea este plină”.

Și de atunci mi-am dat seama că, oricât ai iubi un om, nu poți să stai foarte multe ore, pentru că, efectiv, trebuie să te mai duci la baie!

Cum se relaxează Horia Brenciu?

Dând interviuri! Filmate, nefilmate, audio, video…

Mă relaxez auzind ce povestesc copiii mei când vin de la școală, auzind ce fac fetele mari din când în când, când ne sună pe mine și pe mama lor.

Ele ne dau telefon și după aceea noi tăcem. Eu am învățat să tac cu fetele mele. „Da, iubirea mea, ce s-a întâmplat?” Și pun telefonul și ascult. Le ascult și le aprob, cum ar trebui. Chiar dacă n-au dreptate: „Ai perfectă dreptate, iubita mea!”.

Ești la fel de dinamic și ca tată, permisiv?

Trebuie să fii. E o lecție pe care am învățat-o. Nu trebuie să fii un inchizitor ca tată. Cu cât ești mai permisiv, mai libertin și mai prieten cu fetele tale, cu copiii tăi, cu atât ei se deschid mai mult către tine.

E o lecție pe care am învățat-o din misiunea asta de părinte pe care o exercităm în fiecare zi.

Ai timp să fii prezent în viața copiilor, să îi duci la școală?

Foarte rar, pentru că de fiecare dată când intră la școală eu sunt undeva prin țară, concertând, sau trezindu-mă ca să vin acasă, ceva de genul ăsta.

„Copilăria mea m-a învățat să prețuiesc mai mult viața pe care o trăiesc astăzi”

Ce ai învățat din propria copilărie?

Pentru că sunt trecut de 50 de ani, copilăria mea m-a învățat să prețuiesc mai mult viața pe care o trăiesc astăzi.

Asta am învățat. Nu știu dacă de fiecare dată fiecare dintre noi are sentimentul ăsta, dar eu, care am trăit 18 ani în fostul regim, mă bucur de fiecare lucru care mi se întâmplă.

Că e vorba de un interviu, că e vorba de un concert, că e vorba de un telefon de la copii, că e vorba de îmbrățișarea soției, mă bucur din plin de orice.

Ce îI lipsește lui Horia Brenciu în momentul de față?

Nu-mi lipsește nimic. Aș minți dacă aș zice că îmi lipsește ceva. Nu, nu îmi lipsește nimic. Am tot ce-mi trebuie și trebuie doar să mă bucur de tot ceea ce am. Asta e!