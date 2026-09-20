 Ce mesaj i-a transmis Serghei Mizil, Alinei Pușcău, în lupta cu cancerul: „Sper să scape!”. Cine sunt favoriții lui la „Asia Express”?
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VideoCe mesaj i-a transmis Serghei Mizil, Alinei Pușcău, în lupta cu cancerul: „Sper să scape!”. Cine sunt favoriții lui la „Asia Express”?

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Omul de afaceri Serghei Mizil este din cale afară de impresionat de drama prin care, în aceste momente, fosta lui colegă de la „Asia Express”, Alina Pușcău. Cei doi au participat în luna august la emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, prezentată de Nea Mărin. Iată ce mesaj i-a transmis Alinei, care se luptă în aceste momente, cu cancerul?!

Alina Pușcău și Serghei Mizil au petrecut mai mult timp împreună în ultima vreme, ei fiind colegi în mai multe emisiuni TV. Au participat  amândoi în sezonul 8 al emisiunii Asia Express, unde au trecut prin probe dificile și momente amuzante.

În august, au apărut împreună și în  show-ul lui Nea Marin, „Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere”, cei doi remarcându-se prin schimburi comice de replici și momente dinamice pe traseu. Au făcut, de asemenea, o echipă inedită în platoul emisiunii culinare „Chefi la cuțite”. 

Prezent la lansarea noului sezon „Asia Express”, Serghei Mizil i-a transmis, prin intermediul Click!, un mesaj de susținere Alinei, care se luptă acum cu cancerul în America. Le-a dat și câteva sfaturi viitorilor concurenți de la „Asia Express”. 

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Foto: Click!

Cine crede că va câștiga „Asia Express”?

Click!: Domnul Serghei, a început un nou sezon „Asia Express”. Ce credeți, câștigă tot fotbaliștii?

Serghei Mizil: Aşa am spus şi data trecută: eu am văzut în finală că vor intra actorii cu fotbaliștii și așa a și fost! De ce?! Pentru că primii aveau condiție fizică, aveau experiență și psihicul de a gestiona situațiile. Şi aici eu îi vad câștigători: ori Cheloo, ori Torje. Aşa îi văd eu!

Click!: Privind acum în urmă, cum a fost pentru Serghei Mizil experiența „Asia Express”? 

Serghei Mizil: A fost o experiență bună. Eu am luat-o în joacă, la mine a fost o caterincă totală. De aia am și câștigat toate probele acelea, pentru că dacă o luam în serios nu avea cum să iasă. 

La vârsta mea și gândeşte-te că aveam 150 de kilograme împreună cu fosta mea parteneră, cum era să îi batem pe copii aceia, care erau sportivi?! Am avut noroc şi am câștigat niște probe, am zis: „băi, este suficient!” Am luat primele imunități.

Serghei Mizil, la Asia Express
Serghei Mizil, la Asia Express Foto: Facebook

Click!: A fost greu, ce nu v-a plăcut acolo cel mai mult?! 

Serghei Mizil: Pentru noi a fost uşor în primul rând pentru că ne cunoșteam, eram prieteni de acasă. E mult mai uşor când nu vii cu oameni străini.

Mi-a plăcut absolut totul și am rămas prieteni cu oameni din staff,  cu cameramanii, și acum ne vedem în continuare. Nu am duşmani, am rămas prieten cu toată lumea. Cu trei sferturi dintre ei eram prieteni de acasă. 

Alina Pușcău și Serghei Mizil, la Chefi la cuțite
Alina Pușcău și Serghei Mizil, la Chefi la cuțite Foto: Facebook

Click!: Cu Alina Puşcău ați vorbit recent?

Serghei Mizil: Am mai fost cu ea la două-trei emisiuni după aceea. O fată formidabilă, sper să scape, să o ajute Dumnezeu să scape că e păcat de ea, e tânără, e mare păcat. E o fată foarte haioasă, foarte mișto. 

N-am mai vorbit cu ea! Înainte să plece m-a sunat, nici nu știu ce să spun. Dacă spune ea că e bine, mă bucur și să dea Dumnezeu să fie bine. 

Serghei Mizil, la emisiunea lui Nea Mărin
Serghei Mizil, la emisiunea lui Nea Mărin Foto: Facebook

„Eu m-aş lăsa de tv, dar nu mă lasă ei”

Click!: Următorul show unde o să vă mai vedem?

Serghei Mizil: Am fost la Nea Mărin, o să fiu și în toamnă la Nea Mărin și mai e un proiect despre care nu pot să vă zic, n-am voie! Mă amendează! Eu m-aş lăsa de tv, dar nu mă lasă ei.

Click!: Ce sfat le dați viitorilor concurenți de la „Asia Express”? 

Serghei Mizil: Să fie relaxați, pentru că acest concurs e și de noroc, autostopul contează cel mai mult și, dacă ești relaxat și nu ești panicat, nu faci greșeli. 

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