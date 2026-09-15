Partenerul lui Emil Rengle vrea să facă nuntă la țară! „Îi place obiceiul cu găleata” Cu ce traume au rămas cei doi după Asia Express?

Dansatorul Emil Rengle și iubitul său, Alejandro Fernandez, se pregătesc să își unească destinele anul viitor. Ei vor avea două nunți: una în afara țării, deoarece în România este interzisă căsătoria între persoanele de același sex, iar alta în țară, sub forma unei petreceri, la care vor fi invitați oamenii lor dragi.

Prezenți la lansarea noului sezon Asia Express, Emil Rengle și iubitul său, Alejandro Fernandez au făcut dezvăluiri atât despre nuntă, dar și despre participarea lor la Asia Express din sezonul trecut.

Foto: Click!

Click!: Emil, povestește-ne puțin despre Eurovision. Tu ai făcut coregrafia pentru Alexandra! Cum a fost experiența?

Emil Rengle: A fost interesant să trecem de la piesa noastră latino la piesa rock a Alexandrei, dar scopul meu a fost ca ea să strălucească și cred că am reușit!

Alexandra a adus un loc extraordinar pentru România și cred că ea a fost cea mai potrivită să ne reprezinte. S-a descurcat excelent, o profesionistă desăvârșită. Țin să spun că România este foarte bine văzută acolo, iar anul acesta ne-au considerat o concurență mare pentru Bulgaria care a câștigat.

Click!:Tu și Alejandro ce faceți cu nunta? În ce stadiu sunteți cu pregătirile?

Emil Rengle: În acest moment, eu i-am predat ștafeta lui Alejandro, el se ocupă cu organizarea. Vom face o nunta anul viitor în România, cu obiceiuri așa, va fi o nuntă tradiționalistă, pentru că l-am dus la bunicii mei la țară și lui îi place foarte mult acolo.

Vrea neapărat să facem o nuntă acolo, cu tradiții, cu obiceiul acela cu găleata, îi plac oamenii de acolo care sunt calzi, primitori și foarte comunicativi. Bunicii mei din partea mamei sunt de la țară, din județul Bihor, am mers acolo cu Alejandro, a fost tare încântat de ce a văzut.

Emil Rengle și Alejandro au fost la Asia Express Foto: Facebook

Vă mai fi însă și o a doua nuntă în Italia pe Coasta Amalfi sau în Spania la Sevilla, pentru că de acolo e familia lui Alejandro. Plus că aici în România nu avem voie să ne căsătorim civil, suntem interziși, așa că cel mai probabil ne vom căsători în Spania, acolo vom face actele.

Click!: Văd că ați venit la lansarea noului sezon Asia Express. Ce sfaturi le dați noilor concurenți?

Emil Rengle: Da, am venit să ne uităm la „victimele” sezonului nou! Noi ne- descurcat până la urmă, am ieșit de acolo sănătoși fizic, dar cu traume. Alejandro, mai ales, a rămas cu traume.

Alejandro: Este foarte trist să simți pe pielea ta cum e să nu ai mâncare, să nu ai de băut, să dormi cu animalele în grajd. Noi practic nici nu realizăm cât suntem de norocoși!

Click!: Pe cine vedeți în postura de favoriți la marele premiu anul acesta?

Emil Rengle: Așteptăm să vedem primul episod. De abia aștept să-l văd pe Maurice în acțiune. El e favoritul nostru!