Cum se împarte Aylin Cadîr între actorie şi viața de familie: „Sunt un om normal, cu doi copii acasă”

Aylin Cadîr ne-a făcut dezvăluiri în exclusivitate de pe platourile de filmare de la serialul „Fără urmă”, difuzat la Pro Tv, în care joacă rolul Marei.

1/6 Aylin Cadîr joacă în serialul Fără urmă Foto: Facebook

Aylin Cadîr(40 de ani) joacă în noul serial românesc de acțiune și dramă „Fără Urmă”, difuzat la PRO TV și pe platforma Voyo. În serial, actrița o interpretează pe Mara, un rol plin de încărcătură emoțională.

Alături de ea, din distribuție mai fac parte: Alex Calangiu (în rolul principal Barbu), Adela Popescu, Mihai Constantin și Daniela Nane. Serialul a debutat pe 14 septembrie 2026 la PRO TV și Voyo, iar acțiunea acestuia urmărește un fost lider al unei trupe de elită din Afganistan (Barbu) retras într-un sat din Transilvania, a cărui viață și familie sunt amenințate de un jaf și de secrete periculoase din trecut.

Aylin a acordat un interviu amplu, pentru Click!, chiar în culisele noului serial, de lângă Stadionul Dinamo.

Click!: Aylin, cum ai ajuns în distribuția serialului „Fără Urmă”?

Aylin Cadîr: Am dat un casting și l-am luat. Am auzit de acest casting de la Dominica Cârciumaru, care este directoarea noastră de casting și pe care o iubim toți actorii. Din când în când, ea mă cheamă atunci când i se pare că mă potrivesc cu povestea și cu personajul. Și de data asta a fost chiar on-spot( n.r: pe loc). Pentru că am dat multe casting-uri de-a lungul anilor, 80% din ele nu le-am luat. Dar acum s-a potrivit.

Click!: Cum te simți când ești respins la un casting? Te demoralizează ca actor?

Aylin Cadîr: Aceasta e povestea oricărui actor. Te demoralizezi cumva la începutul carierei, când îți pui toate speranțele în următorul casting. Dar, de la un moment dat încolo, îți dai seama că și să mergi la casting e parte din job. Odată ce dai castingul, îl dai cât de bine poți, te pregătești cât de bine poți. După ce ai plecat de acolo, nu te mai gândești. Nu te ajută la nimic.

Și așa a fost și cu castingul acesta. Am văzut din text că m-aș potrivi cu personajul și că aș face o treabă foarte bună, dar mi se mai întâmplase. Și atunci nu mi-am pus speranțe prea mari că o să-l iau. Am făcut cât de bine am putut.

Click!: Dar, dintre toate castingurile pe care le-ai dat, la care dintre ele ai sărit în sus de bucurie că l-ai luat?

Aylin Cadîr: Acesta să știi că mi-a plăcut foarte tare. Era cineva lângă mine când am aflat că am luat rolul și am început să-l lovesc de fericire.

Click!: Cât de greu e să intri în pielea unui personaj? Cât de mult te regăsești în acest rol?

Aylin Cadîr: Eu nu intru în pielea niciunui personaj. Citesc mai întâi foarte atent ce s-a scris și apoi încep să mă pun în situația pe care o citesc. Încep să-mi imaginez ce aș face și cum aș face eu. Începe un fel de dans între mine și text. Ce este în pagină este fără viață. Eu sunt acolo să dau viața acelor vorbe. Asta înseamnă că foarte mult din cine sunt eu va intra în acele vorbe. Prin urmare, mi-e greu să-ți zic cine este Mara. Ea este probabil și ceva din cine sunt eu în situațiile alea. Dacă eu aș avea datele pe care le are acea femeie și dacă eu aș trăi ce trăiește ea, aș reacționa așa.

Click!: Prin urmare, cât la sută din tine se regăsește în personaj?

Aylin Cadîr: Sută la sută! Tot timpul e sută la sută. În toate personajele mele, nu mă duc la jumătate, mă duc în plin. În tot ce este scris, mă duc în plin.

„Noi actorii suntem puțin masochişti”

Click!: E un personaj dificil acesta? Un rol greu?

Aylin Cadîr: Rolul nu este greu. Sunt grele situațiile prin care trece ea. Ca situație de viață, mă refer. Dacă n-aș fi plătită să o fac, nu mi-aș pune problema să-mi imaginez cum e să ai un copil în comă și să afli că soțul tău te-a mințit toată viața!

A trebuit în fiecare zi să intru în acea poveste. Asta este greu. Emoțional este greu. Dar noi, actorii, suntem un pic masochişti. Ne place să ne punem în situațiile acestea, care poate că nu ne vindecă, dar ne golesc de posibile astfel de situații. Ca actori avem disponibilitatea de a ne pune în aceste situații cu toată deschiderea.

Adică, situațiile nu sunt deloc alb-negru și zonele acestea de gri sunt foarte mișto de jucat. Și nu ai tot timpul parte de așa ceva, mai ales în televiziune. În teatru te lovești de texte mari, pe care le poți întoarce pe toate părțile. În televiziune, nu atât de mult. Și aici, în serial, avem parte de nuanțe și asta-i fain.

Click!: Îți place mai mult teatru sau televiziunea?

Aylin Cadîr: Nu știu să răspund la această întrebare. Nu pot să aleg. Mie îmi plac lucrurile vii și adevărate. Deci dacă am parte de asta, sunt all-in. Am parte de asta în teatru, am parte de asta în muzică, am parte de asta aici în serialul pe care îl facem și eu spre asta mă duc. Acesta e magnetul pentru mine. Adevărul, viața, realitatea. Dacă simt ceva fals sau rău, răutăcios, fac doi pași în spate și mă și retrag. Dar aici nu este cazul.

Click!: Dar cum te afectează pe tine când ajungi acasă, după o zi istovitoare de filmări? Te gândești la personajul tău? Cum reușești să te detașezi?

Aylin Cadîr: Nu mă afectează deloc, eu în serial sunt actriță. Nu mă gândesc la rol acasă, decât atunci când am de citit scenariul și de pregătit un text pentru a doua zi. În rest, nu. Am filmare, atunci mă gândesc. Am spectacol, atunci mă gândesc.

În secunda în care calc pe scenă. În rest, sunt un om normal, cu doi copii.

Click!: Cum e atmosfera aici la filmări?

Aylin Cadîr: Îmi place foarte mult echipa. Sunt oameni care vin să-și facă treaba, și atunci e profesionalism și concentrare.

Click! :Ce te-a atras pe tine la meseria de actriță?



Aylin Cadîr: Eu n-am vrut să mă fac actriță mulți ani pentru că nu știam că se poate. Pe atunci credeam că actori se fac doar niște oameni aleși. Mi se părea ceva foarte complicat.

În Constanța nu era o viață culturală foarte intensă când eram mai mică. Nu se mergea la teatru. Nu aveam obiceiul acesta. Abia când am venit la București s-a pus problema să mă fac actriță, înainte să trebuiască să iau o hotărâre ce facultate să aleg, după ce am dat BAC-ul. Am avut câțiva oameni aproape care mi-au zis să dau la actorie. Și m-am pregătit, în vara aceea cu actorul Nae Iliescu. Prin Dan Condurache l-am cunoscut. Nae pregătise foarte mulți actori, inclusiv pe nea Sandu Bindea de la noi de la teatru.

Și el a dat de nouă ori admitere la UNATC și ultima dată a luat, în anul în care s-a pregătit cu Nae. Am dat și eu admitere, neînțelegând mare lucru atunci. Nici nu știam dacă am vreun talent sau nu, a fost un monolog pe care l-am luat și l-am făcut să fie al meu. Abia în primul an de facultate, cumva a început să-mi placă și am început să înțeleg că aș putea să fac chestia asta.

Foto: Facebook

„Pentru copiii mei îmi fac timp oricând”

Click!: Cât timp mai ai tu pentru copiii tăi?

Aylin Cadîr: Pentru copiii mei îmi fac timp oricând. Îi duc la școală, îi iau de la școală, după aceea îi duc şi la școala de muzică. Sunt amândoi talentați. Unul chiar e pasionat și vrea să facă muzică, celălalt m-a anunțat că el nu vrea să facă muzică, vrea să se facă avocat ca tatăl lui.

Când sunt la filmări sau la teatru, rămâne soțul meu cu ei, dar găsim mereu timp să stăm împreună, să facem ceva împreună. Sunt topită după ei. Mi se pare că ei cresc atât de frumos și că începe să se vadă tot efortul nostru de a-i crește într-o familie unită, cu căldură, calm și cu toată educația pe care le-am dat-o. Am făcut eforturi să aibă parte de o educație foarte bună și se vede. Sunt niște copii care strălucesc, sunt luminoși și inteligenți.

Click!: Cum te vezi peste 5 ani?

Aylin Cadîr: N-am nicio idee și niciun plan. Tu crezi că eu, când aveam 17 ani, mă închipuiam aici?! Nici o treabă. Nu fac proiecții, nu știu ce va fi peste cinci ani. Nu știu decât că voi insista să fiu actriță. Chiar dacă nu o să mă mai vrea nimeni, eu tot o să fiu. Voi continua să fac asta cu cea mai mare credință și cu iubire şi cu cel mai mare respect față de această meserie.

Cine este Aylin Cadîr?

Aylin Cadîr este o cunoscută actriță și cântăreață română de origine turcă. S-a născut la 16 decembrie 1985 în Constanța și a devenit celebră încă din perioada adolescenței, continuând să fie o prezență constantă în peisajul cultural din România.

S-a remarcat la nivel național în anul 2002 în cadrul concursului „Alege Asia”, în urma căruia a format extrem de populara trupă de fete Pops, alături de Diana Bișinicu, Minola Szikszay și Tina Geru. Mai târziu, a activat în proiectul jazz/pop Aylin and The Lucky Charms și în proiecte de muzică tradițională precum Lăutăresele.

S-a remarcat ca actriță odată cu rolul Elenei Crăciun în serialul de succes „Cu un pas înainte” (2007, PRO TV). A jucat, de asemenea, în telenovela „Iubire și Onoare” (rolul Aysha), în producții ca „Deschide Ochii”, lungmetrajul „Tudo” (2016) și, mai recent, în serialul de acțiune „Fără Urmă” (2026).

Este absolventă a UNATC și colaborează frecvent cu Teatrul Național București (TNB). A debutat pe această scenă în 2009 în piesa „Lecția” (regia Horațiu Mălăele) și a interpretat roluri memorabile în spectacole ca: Maitreyi, West Side Story sau Opera de trei parale.

Pe plan personal, Aylin este căsătorită din 2011 cu Traian Paicu, iar împreună au doi copii, artista reușind să îmbine cu succes viața de familie cu proiectele artistice.