 Cum a reușit să depășească Daniela Nane stările de depresie: „Nu sunt genul să mă consum”. Ce face pentru a arăta atât de bine
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Video Cum a reușit să depășească Daniela Nane stările de depresie: „Nu sunt genul să mă consum”. Ce face pentru a arăta atât de bine

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Daniela Nane a revenit, toamna aceasta, pe micile ecrane într-o poveste plină de mister, emoție și răsturnări de situație. Actrița face parte din distribuția serialului „Fără Urmă”, care a debutat pe 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO. Iată ce dezvăluiri a făcut despre noul serial TV, dar și despre provocările actuale din viața personală, într-un interviu video pentru Click!

„Fără Urmă” este un serial în care secretele, poveștile de iubire și sacrificiile se împletesc. Aylin Cadîr, Adela Popescu, Mihai Constantin și Daniela Nane se numără printre actorii care fac parte din distribuție.

Personajul interpretat de Daniela Nane în serialul „Fără Urmă”, difuzat la Pro TV, face parte din influenta familie Scarlat, una dintre familiile care dau greutate și tensiune poveștii. 

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Foto: Click!

Personajul său este, după cum mărturisește actrița, „martorul tăcut al frământărilor familiei”, iar evoluția acestuia promite să aducă noi straturi unei povești care se complică pe măsură ce adevărurile ies la iveală.

Click!: Daniela Nane, ai primit un premiu pentru creativitate în seara asta…

Daniela Nane: Consider îndreptățit acest premiu pentru că profesia mea e legată de creativitate. De  30 de ani, de când mă ocup de actorie  și de când lucrez în acest domeniu, folosesc creativitatea din plin. 

Daniela Nane, la petrecerea Viva
Daniela Nane, la petrecerea Viva Foto: Facebook

 „Nu beau, nu fumez, nu pierd nopțile”

Click!: Care e secretul tău? De atâția ani, ești aproape neschimbată.  

Daniela Nane: Sinceră să fiu sunt destul de ordonată în ceea ce privește disciplina vieții ca să spun așa,  în sensul că nu pierd nopțile, nu fumez, alcool beau foarte rar și dorm atât cât trebuie. 

Dar, în privința aspectului, cred că e în primul rând genetic, iar în al doilea rând cred că stilul de viață contează foarte mult și felul meu de a fi. Eu nu mă consum foarte mult, adică am un temperament romantic-flegmatic și atunci dacă e ceva frumos îmi plac lucrurile frumoase, dacă e ceva oribil nu-mi pasă. 

Click!: Te-ai confruntat vreodată cu stări depresive, de anxietate?

Daniela Nane: Nu prea. Am făcut un pic de depresie la un moment, dar s-a rezolvat. Dar asta de mult s-a întâmplat. 

Click!: Ești implicată într-un nou proiect TV care-ți ocupă o mare parte din timp toamna aceasta…

Daniela Nane: Da, serialul „Fără Urmă”, de la Pro TV, a început pe 14 septembrie. E o mare bucurie să fac parte din acest proiect, foarte bine regizat alături de actori precum Mihai Constantin, Adela Popescu. Scenariul e foarte bine scris pentru că e scris Anghel Damian, iar actorii la rândul lor știu să construiască situațiile, să calibreze bine rolurile și atunci totul curge foarte bine pe platoul de filmare. 

E un serial cu foarte mult suspans și cu multă adrenalină.

Click!: Cum e atmosfera la filmări?

Daniela Nane: Foarte frumoasă, toată lumea e concentrată mai ales pe platou pentru că se filmează destul de multe pagini și nu ai timp timp de pierdut. Pur și simplu, fiecare știe ce are de făcut. 

Click!: Ce-și mai dorește Daniela Nane la momentul acesta pe plan profesional și personal?

Daniela Nane: Eu nu-mi doresc nimic pentru că sunt în poziția de a mulțumi divinității pentru tot ceea ce e viața mea în acest moment. Mă bucur de ceea de traiesc, de proiectele mele profesionale, mă bucur de viața mea, sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot! Copilul e bine, părinții sunt bine. 

Eu cred că, dacă reușești să trăiești cu recunoștință și gratitudine, se schimbă și lucrurile din viața ta, pentru că târziu am înțeles și eu că viața îți dăruiește ceea ce există deja în câmpul tău de așteptări. 

Dacă energia pe care o emani în jur e una negativă, dacă ești nemulțumit, dacă ești nefericit, dacă ești anxios, lucrurile care vor veni spre tine vor veni pe aceeași lungime de undă. 

Ce avem noi de făcut este să ne ținem aproape de Hristos cu bucurie, iar pacea interioară e dată de lipsa conflictului interior, de onestitate, de intenții curate, de iubire și respect pentru toată omenirea și atunci lucrurile se aşează altfel în viața noastră.

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