Daniela Nane, dezvăluiri despre fiul ei, în vârstă de 26 de ani: „Îl respect ca pe un adult, nu mai e deloc copil”

Daniela Nane (54 de ani) revine în atenția publicului cu un nou proiect la Pro TV, o mini-dramă în care are un rol important, serialul „Fără Urmă”.

1/7 Daniela Nane, dezvăluiri despre fiul ei, în vârstă de 26 de ani Foto: click.ro

Actrița a vorbit despre personajul său, dar și despre vara aceasta, despre disciplină, sport și felul în care a reușit să revină la forma fizică de odinioară. În plus, Daniela Nane a făcut dezvăluiri emoționante despre fiul său, care are 26 de ani și și-a ales un cu totul alt drum profesional.

Daniela Nane face parte din distribuția noului proiect Pro TV, despre care spune că este o mini-dramă care poate captiva atât publicul feminin, cât și pe cel masculin.

„E o mini-dramă, de fapt, dar e o acțiune care interesează atât publicul feminin, cât și publicul masculin”, ne-a declarat actrița.

Personajul său are un rol important în dezvoltarea poveștii.

„Rolul meu e important. În primele episoade e catalizator pentru dezvoltarea celorlalte personaje, dar, pe măsură ce se înaintează în poveste, și personajul meu capătă valențe importante”, ne-a mai spus Daniela Nane pentru Click!

Cum se menține în formă Daniela Nane

Actrița spune că, în profesia sa, trebuie să fie permanent pregătită pentru spectacole și filmări. Tocmai de aceea, are mare grijă de stilul său de viață.

„În profesia asta ești ca în cantonament. Adică trebuie să fii în fiecare clipă apt pentru a fi în cea mai bună formă. Și atunci, dacă a doua zi am spectacol sau am filmări, mă culc cât de devreme pot, mănânc cu foarte multă grijă, nu pierd nopțile în general. Îmi plac mult diminețile”, spune actrița.

Daniela Nane a vorbit și despre perioada în care a acumulat kilograme, după o experiență emoțională foarte grea.

„Probabil am făcut un pui de depresie după moartea Ioanei Maria Lupașcu și m-am îngrășat foarte mult, dar între timp mi-am revenit”, adaugă vedeta.

Între timp, actrița spune că a revenit la forma inițială și continuă să fie atentă la mișcare.

Daniela merge la sport de două-trei ori pe săptămână și preferă activitățile care îi solicită întregul corp.

„Am revenit la forma inițială. Merg la sport de două-trei ori pe săptămână, merg la o sală de balet și stretching, pentru că îmi place foarte mult să dansez și îmi place că în 50 de minute activitatea fizică e foarte intensă și se lucrează grupe musculare diferite. Nimeresc la instructori diferiți, la clase diferite, la stretching, la pilates, la bară, la balet, body ballet”, ne-a mai spus vedeta.

Relația specială pe care o are cu fiul ei

Dacă pe plan profesional Daniela Nane este mereu în lumina reflectoarelor, acasă se bucură de o relație frumoasă cu fiul ei. Tânărul are 26 de ani, este independent, iar cei doi obișnuiesc să se întâlnească cel puțin o dată pe săptămână.

„Fiul meu e pe picioarele lui, e adult, are 26 de ani. Ieri am mâncat împreună de prânz. Ne vedem o dată pe săptămână cel puțin și mâncăm împreună, mai stăm de vorbă, schimbăm idei”, ne-a mărturisit Daniela Nane pentru Click!

Actrița spune că, deși sunt foarte apropiați, a înțeles că fiul său nu mai este copil și îi respectă independența.

„Suntem apropiați, dar îl respect ca pe un adult, nu mai e deloc copil și avem o relație frumoasă”, ne-a mai spus Daniela Nane pentru Click!

Fiul Danielei Nane a fost considerat foarte talentat la actorie, dar a ales alt drum

Talentul artistic pare să fi fost moștenit de fiul actriței. La un moment dat, chiar Adrian Titieni i-a povestit Danielei Nane despre un tânăr foarte talentat pe care îl auzise într-o piesă de teatru radiofonică. Când a aflat despre cine era vorba, actorul a avut o reacție amuzată.

„Mi-a spus Adrian Titieni, care se întorcea de la un spectacol din Arad și conducea spre București și a auzit la radio o piesă de teatru cu niște tineri, niște liceeni de clasa a douăsprezecea. Și mi-a spus: «Mă, era acolo unul foarte talentat, cu o voce bună, intențiile erau corecte». Și chiar a zis: «Să văd cum îl cheamă pe băiatul ăsta, că ăsta probabil o să vină să dea examen la actorie». Și la final, când i-a zis numele: «A, păi d-aia e așa talentat!»”, ne-a mai povestit Daniela Nane despre fiul ei care și-a ales o altă latura profesională.

Chiar dacă ar fi avut toate șansele să urmeze actoria, fiul Danielei Nane a ales o altă profesie, iar mama lui nu l-a presat niciodată să urmeze drumul ei. În prezent, fiul ei este coach și lucrează cu persoane care au trecut prin experiențe dificile.

„Dar n-a vrut să facă actorie, nici eu nu l-am stresat cu lucrul ăsta. El este coach, lucrează foarte mult pe traume și abuzuri grave, face oamenii să devină funcționali în două-trei ședințe. E ceva ce își dorește să facă, are rezultate, nici nu-și face reclamă, vin oamenii din vorbă în vorbă pentru că are rezultate și e fericit’, ne-a mai povestit vedeta.

Daniela Nane, pasionată de lectură, operă și balet

În afara filmărilor și a spectacolelor, actrița își găsește liniștea în lucrurile care îi hrănesc sufletul. Daniela Nane spune că îi place foarte mult să citească și adoră să meargă la spectacole și concerte.

„Îmi place să citesc, îmi place foarte mult să citesc și îmi place să merg la spectacole și la concerte, la spectacole de operă, de balet”.

Actrița mărturisește că s-a gândit uneori cum ar fi să se mute într-un loc mai liniștit, lângă o pădure sau lângă mare. Totuși, există un lucru la care i-ar fi greu să renunțe: accesul la viața culturală.

„Cred că dacă m-aș muta, m-am gândit la un moment dat cum ar fi dacă m-aș muta lângă o pădure sau lângă mare, cred că asta mi-ar lipsi cel mai mult. Ar trebui să fie undeva unde să am acces ușor la spectacole”, se gândește actrița.