 Daniela Nane a dezvăluit secretul siluetei sale. Ce face actrița pentru a se menține: „Asta funcționează la mine”
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VideoDaniela Nane a dezvăluit secretul siluetei sale. Ce face actrița pentru a se menține: „Asta funcționează la mine”

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Daniela Nane revine în atenția publicului cu un rol în noul serial „Fără urmă”, difuzat de Pro TV, iar apariția ei la petrecerea VIVA! Influencers 2026 a confirmat transformarea spectaculoasă prin care a trecut. Premiată pentru întreaga carieră, actrița a vorbit deschis despre reinventarea profesională, dar și despre lupta de o viață cu kilogramele în plus.

Daniela Nane a slăbit fără dietă
Daniela Nane a slăbit fără dietă Foto: arhivă

Metoda care a funcționat pentru actriță

Prezentă la evenimentul monden, Daniela Nane a povestit că, deși arată excelent, menținerea siluetei a fost mereu o provocare. După ani întregi de diete, actrița spune că a găsit în sfârșit un echilibru: postul intermitent, pe care îl urmează cu rigurozitate.

„Am ținut diete toată viața. La un moment dat nu mai funcționează nimic și ce funcționează acum la mine este să nu mai mănânc după ora 16. Foarte rar mănânc seara. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Asta funcționează la mine, acest intermitent fasting. Am 18 ore în care nu mănânc. Eu mănânc într-o fereastră de 6 ore și apoi, timp de 18 ore, nu mai consum nimic, a mărturisit Daniela Nane pentru Viva.

De asemenea, Daniela Nane a mai povestit ce face atunci când știe că într-o zi iese la cină cu prietenii și trebuie să mănânce mai târziu.

„Dacă ies cu prietenii la o cină, nu o să stau să mă uit la ei! Dar, știind că se întâmplă asta, mănânc peste zi un iaurt sau un fruct. Și atât. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Nu-mi bat capul prea mult nici cu asta. Oricum, mănânc puțin. Mănânc foarte puțin, în general”.

„Fără urmă”, serialul în care joacă Daniela Nane

PRO TV și VOYO lansează în această toamnă „Fără Urmă”, un nou serial de ficțiune cu miză emoțională și tensiune dramatică, programat să aibă premiera pe 14 septembrie 2026. Producția aduce în prim-plan o poveste despre secrete de familie, răzbunare și alegeri care schimbă destine, avându-i în rolurile principale pe Alex Calangiu, Adela Popescu și Aylin Cadîr.

Povestea îl are în centru pe Barbu (Alex Calangiu), care trăiește aparent liniștit într-un sat din Transilvania, alături de soția și fiul său. Își dedică timpul familiei, îngrijirii cailor și comunității, construind un echilibru fragil, dar prețios.

Acest echilibru se destramă însă atunci când trecutul pe care a încercat să-l lase în urmă revine, aducându-l față în față cu familia Scarlat, una dintre cele mai influente din România. Legătura dintre Barbu și această familie puternică devine subiectul principal al acestui serial.

„Fără Urmă” va fi disponibil începând cu 14 septembrie, iar episoadele vor fi difuzate în fiecare luni.

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