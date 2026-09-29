Cristina Șișcanu, sinceră ca niciodată despre viața intimă: „Momentul adevărului: Facem amor mai rar”

Cristina Șișcanu sparge tăcerea și vorbește public despre un subiect pe care mulți îl consideră încă tabu: viața sexuală. Jurnalista a abordat tema în mediul online și a pornit de la o serie de statistici despre frecvența relațiilor intime, susținând că oamenii fac mai puțin sex decât în urmă cu trei decenii.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Foto: Arhiva Click!

„Facem mai puțin sex decât acum 30 de ani. Și nu vorbesc așa ca să fiu ca la linia fierbinte, ci pur și simplu nu am voce. Facem mult mai puțin sex. În 1990, 55% dintre adulții americani între 18 și 64 de ani spuneau că fac sex cel puțin o dată pe săptămână. În 2024, doar 37%. Și acum vine partea interesantă. Nu înseamnă neapărat că nu ne mai dorim sex. Un sondaj realizat chiar în 2026, pe 1.100 de adulți americani, arată că 43% și-ar dori să facă sex mai des. Deci, dorința există”, începe mesajul din mediul online.

De ce fac oamenii mai puțin sex, deși dorința există?

Pornind de la aceste rezultate, jurnalista ridică o întrebare: de ce se diminuează viața intimă a oamenilor, dacă dorința continuă să existe? Cristina Șișcanu face referire la studiile publicate în 2025, despre care spune că au identificat o asociere între nivelurile ridicate de stres și scăderea dorinței și excitației sexuale.

„Atunci, unde dispare sexul? Studiile publicate în 2025 au găsit o asociere între nivelurile mai mari de stres și dorința și excitația sexuală mai scăzute. Și, dacă ne uităm la felul în care trăim, parcă începe să aibă sens. Serviciu, copii, facturi, telefoane, notificări, deadline-uri, probleme, ajungi seara în pat, dar creierul tău încă ho-ho aleargă pe câmpii.

Și, după toate astea, practic, ce-ar trebui să faci? Să apeși pe un buton imaginar și să zici: «Gata, acum sunt relaxată, senzuală și disponibilă pentru intimitate». Numai că organismul nu funcționează cu telecomandă.”

Cristina Șișcanu: „Viața a devenit atât de zgomotoasă, încât nu se mai aude dorința”

Jurnalista consideră că stresul nu este însă singurul factor care poate influența viața intimă. Ea amintește și alte aspecte ale vieții de zi cu zi, precum relațiile de cuplu, copiii, tehnologia, stilul de viață și problemele financiare.

Cristina Șișcanu spune că vede un adevărat paradox în faptul că, deși societatea vorbește mai deschis despre sex decât în trecut, oamenii ajung să acorde tot mai puțin timp intimității.

„Sigur, stresul nu este singura explicație. Contează relațiile, cât de stabile sunt, copiii, tehnologia, stilul de viață, problemele financiare. Dar mie mi se pare absolut fascinantă contradicția asta. E un paradox. Trăim într-o societate în care sexul este peste tot, vorbim despre el mai liber ca niciodată și, totuși, îl facem mai rar. Problema nu este că a dispărut atracția. Pur și simplu, ne-am umplut viața cu atât de multe lucruri, încât intimitatea a rămas ultima pe listă. Viața a devenit atât de zgomotoasă, încât nu se mai aude dorința.”

Mădălin Ionescu: „Minim de două ori pe săptămână”

Nu este pentru prima dată când Cristina Șișcanu abordează public acest subiect. La un moment dat, și soțul său, Mădălin Ionescu, a vorbit despre viața intimă a unui cuplu și a oferit un răspuns atunci când jurnalista l-a întrebat cât de des ar trebui să aibă loc momentele de intimitate într-o relație.

Cristina Șișcanu: „Am și eu o întrebare: de câte ori trebuie să se iubească un cuplu, pe săptămână? Minim.”

Mădălin Ionescu: „De câte ori să facă dragoste, în sensul să se iubească? Hai să zicem în minim două zile pe săptămână. Minim de două ori pe săptămână. Bine, pot să facă și de mai multe ori”, a fost răspunsul prezentatorului.