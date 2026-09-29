 Cristina Șișcanu, sinceră ca niciodată despre viața intimă: „Momentul adevărului: Facem amor mai rar”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cristina Șișcanu, sinceră ca niciodată despre viața intimă: „Momentul adevărului: Facem amor mai rar”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Șișcanu sparge tăcerea și vorbește public despre un subiect pe care mulți îl consideră încă tabu: viața sexuală. Jurnalista a abordat tema în mediul online și a pornit de la o serie de statistici despre frecvența relațiilor intime, susținând că oamenii fac mai puțin sex decât în urmă cu trei decenii.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu.
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Foto: Arhiva Click!

„Facem mai puțin sex decât acum 30 de ani. Și nu vorbesc așa ca să fiu ca la linia fierbinte, ci pur și simplu nu am voce. Facem mult mai puțin sex. În 1990, 55% dintre adulții americani între 18 și 64 de ani spuneau că fac sex cel puțin o dată pe săptămână. În 2024, doar 37%. Și acum vine partea interesantă. Nu înseamnă neapărat că nu ne mai dorim sex. Un sondaj realizat chiar în 2026, pe 1.100 de adulți americani, arată că 43% și-ar dori să facă sex mai des. Deci, dorința există”, începe mesajul din mediul online.

De ce fac oamenii mai puțin sex, deși dorința există?

Pornind de la aceste rezultate, jurnalista ridică o întrebare: de ce se diminuează viața intimă a oamenilor, dacă dorința continuă să existe? Cristina Șișcanu face referire la studiile publicate în 2025, despre care spune că au identificat o asociere între nivelurile ridicate de stres și scăderea dorinței și excitației sexuale.

„Atunci, unde dispare sexul? Studiile publicate în 2025 au găsit o asociere între nivelurile mai mari de stres și dorința și excitația sexuală mai scăzute. Și, dacă ne uităm la felul în care trăim, parcă începe să aibă sens. Serviciu, copii, facturi, telefoane, notificări, deadline-uri, probleme, ajungi seara în pat, dar creierul tău încă ho-ho aleargă pe câmpii.

Și, după toate astea, practic, ce-ar trebui să faci? Să apeși pe un buton imaginar și să zici: «Gata, acum sunt relaxată, senzuală și disponibilă pentru intimitate». Numai că organismul nu funcționează cu telecomandă.”

Cristina Șișcanu: „Viața a devenit atât de zgomotoasă, încât nu se mai aude dorința”

Jurnalista consideră că stresul nu este însă singurul factor care poate influența viața intimă. Ea amintește și alte aspecte ale vieții de zi cu zi, precum relațiile de cuplu, copiii, tehnologia, stilul de viață și problemele financiare.

Cristina Șișcanu spune că vede un adevărat paradox în faptul că, deși societatea vorbește mai deschis despre sex decât în trecut, oamenii ajung să acorde tot mai puțin timp intimității.

„Sigur, stresul nu este singura explicație. Contează relațiile, cât de stabile sunt, copiii, tehnologia, stilul de viață, problemele financiare. Dar mie mi se pare absolut fascinantă contradicția asta. E un paradox. Trăim într-o societate în care sexul este peste tot, vorbim despre el mai liber ca niciodată și, totuși, îl facem mai rar. Problema nu este că a dispărut atracția. Pur și simplu, ne-am umplut viața cu atât de multe lucruri, încât intimitatea a rămas ultima pe listă. Viața a devenit atât de zgomotoasă, încât nu se mai aude dorința.”

Mădălin Ionescu: „Minim de două ori pe săptămână”

Nu este pentru prima dată când Cristina Șișcanu abordează public acest subiect. La un moment dat, și soțul său, Mădălin Ionescu, a vorbit despre viața intimă a unui cuplu și a oferit un răspuns atunci când jurnalista l-a întrebat cât de des ar trebui să aibă loc momentele de intimitate într-o relație.

Cristina Șișcanu: „Am și eu o întrebare: de câte ori trebuie să se iubească un cuplu, pe săptămână? Minim.”

Mădălin Ionescu: „De câte ori să facă dragoste, în sensul să se iubească? Hai să zicem în minim două zile pe săptămână. Minim de două ori pe săptămână. Bine, pot să facă și de mai multe ori”, a fost răspunsul prezentatorului.

Ghid de cumpărături

Cat castiga un roman in Irlanda png
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!” Fapt divers
Valentina și Vlad jpg
Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică” Național
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima decizie luată de Gică Hagi după umilința cu Bosnia! Ce s-a întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia www.fanatik.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani playtech.ro
image
„Îți aduci aminte prima voastră interacțiune?” Simona Halep a vorbit despre relația care i-a schimbat viața www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
Smaranda Stirbu si Selly jpg
Ce ținută îndrăzneață a ales Smaranda Știrbu pentru balul de absolvire. Selly a fost cel care a condus-o la evenimentul serii Vedete românești
Melek în China jpg
„Niciodată n-am vazut așa ceva în România”. Ce a impresionat-o pe Melek într-un mall din China Vedete românești
banner simona trasca jpg
FotoSimona Trașcă, despre rugăciunea care i-a fost ascultată: „Era o zi specială” Vedete românești
roxana ionescu
Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă” Vedete românești
Gabriela Prisăcariu despre plecarea lui Dani jpg
„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple” Vedete românești
daniela gyorfi si mama sa
Daniela Gyorfi, postare sfâșietoare la 13 ani de la moartea mamei sale: „Te iubesc!” Vedete românești
Cătălin și Georgiana Moroșanu jpg
Cătălin Moroșanu, apariție rară alături de Georgiana, soția sa. De ce își împart viața între București și Iași Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net