Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”

Cristina Șișcanu are un loc special în Grecia, unde revine de aproximativ 14 ani. Este vorba despre o biserică din Afitos, pe care jurnalista o vizitează în mod constant în timpul vacanțelor. Pentru ea, lăcașul nu mai este de mult doar un obiectiv turistic, ci un loc în care spune că a venit de-a lungul anilor cu rugăciuni, neliniști și dorințe.

Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani Foto: arhiva Click!

Recent, Cristina Șișcanu a povestit pe rețelele de socializare despre legătura pe care a dezvoltat-o cu biserica și despre mai multe întâmplări pe care le consideră greu de explicat. Jurnalista spune că, de aproximativ 14 ani, ajunge la biserica din Afitos de două ori pe an, uneori chiar mai des. De-a lungul timpului, a ajuns să lege locul de mai multe momente importante din viața sa.

Cristina Șișcanu mărturisește că multe dintre rugăciunile pe care le-a rostit acolo și-ar fi găsit, într-un fel sau altul, răspunsul. Mai mult, spune că tot în Grecia a avut vise pe care le consideră premonitorii și care ulterior s-ar fi adeverit.

„Tocmai ieșisem din biserica din Afytos… De aproximativ 14 ani, de două ori pe an, uneori mai des, intrăm aici și ne rugăm. Am venit cu dorințe, cu neliniști, cu întrebări și, uneori, doar cu recunoștință”, a spus vedeta pe Facebook.

Cristina Șișcanu spune că unele dintre experiențele trăite după rugăciunile din acest loc au impresionat-o prin precizia cu care anumite lucruri s-ar fi întâmplat ulterior.

Jurnalista recunoaște că nu simte nevoia să găsească explicații pentru toate aceste întâmplări și că preferă să le privească prin prisma propriilor experiențe.

„De-a lungul anilor s-au întâmplat atât de multe lucruri legate de acest loc, încât pentru mine nu mai este pur și simplu o biserică pe care o vizitez în vacanță. Multe dintre rugăciunile pe care le-am spus aici și-au găsit, într-un fel sau altul, răspunsul. Tot în Grecia, după ce m-am rugat aici, am avut vise premonitorii care mi-au arătat foarte clar lucruri ce aveau să se întâmple ulterior. Unele dintre ele m-au tulburat tocmai prin precizia cu care s-au adeverit”.

Povestea brățării care a dispărut

Printre amintirile pe care Cristina Șișcanu le-a păstrat de-a lungul anilor se află și o întâmplare aparent banală. Jurnalista spune că, în urmă cu mai mult timp, a cumpărat o brățară de la un magazin aflat în apropierea bisericii. Voia să i-o ofere unei persoane pe care, la momentul respectiv, o considera apropiată.

„Cu ani în urmă am cumpărat, de la un magazin de lângă biserică, o brățară pe care voiam să i-o dăruiesc unei persoane pe care atunci o consideram apropiată. La foarte scurt timp după ce am cumpărat-o, brățara a dispărut pur și simplu. Am căutat-o peste tot. N-am mai găsit-o niciodată, de parcă o înghițise pământul. Mai târziu, persoana respectivă s-a dovedit a nu fi deloc omul pe care credeam că îl am alături. Poate că pentru altcineva sunt coincidențe. Și este în regulă. Eu nu simt nevoia să le explic. Știu doar ce am trăit aici”.

Cristina Șișcanu spune că și anul acesta a avut parte de o experiență care a făcut-o să se gândească din nou la legătura pe care o are cu biserica din Afitos.

Jurnalista povestește că, exact în perioada în care a ajuns în Grecia, s-a rezolvat o problemă care o preocupase timp de mai bine de trei luni și pentru care nu găsise până atunci o soluție.

„Anul acesta s-a mai întâmplat ceva. Am ajuns din nou la Afitos și exact în perioada în care am venit aici s-a rezolvat o problemă pe care o aveam de mai bine de trei luni și care părea că nu-și mai găsește rezolvarea. Sunt locuri frumoase și sunt locuri de care, fără să poți explica exact de ce, te simți legat. Pentru mine, această biserică din Afitos este unul dintre ele. De 14 ani mă întorc aici. Și de fiecare dată plec cu sentimentul că am fost exact unde trebuia să fiu”.