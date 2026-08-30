Biserica-fantomă care apare și dispare din apă. Lăcașul vechi de 160 de ani ascunde o poveste incredibilă

Pare desprinsă dintr-un film, însă biserica „Sfântul Nicolae” din Macedonia de Nord există în realitate și are o poveste cu totul neobișnuită. Lăcașul vechi de peste 160 de ani a ajuns sub apele lacului Mavrovo în urmă cu aproximativ șapte decenii, dar nu a dispărut complet. Când nivelul apei scade, ruinele sale ies din nou la suprafață.

Biserica „Sfântul Nicolae” dispare sub ape și reapare când lacul se retrage Foto: captură video

Biserica „Sfântul Nicolae” se află în zona Parcului Național Mavrovo și a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Lucrările au început în jurul anului 1850, iar construcția a fost finalizată în 1857.

Timp de aproape 100 de ani, lăcașul a făcut parte din viața comunității locale. Destinul său s-a schimbat radical în anii '50, când în zonă a fost construit sistemul hidroenergetic și a fost format lacul artificial Mavrovo. Odată cu acumularea apei, vechea zonă a localității a fost inundată, iar biserica a ajuns sub lac.

Unele surse istorice indică anul 1953 pentru scufundarea lăcașului, în timp ce altele menționează anul 1957. Indiferent de data exactă, cert este că biserica a fost abandonată și acoperită de ape.

Înainte ca apa să acopere zona, o parte dintre obiectele din interiorul bisericii au fost recuperate și mutate la un alt lăcaș „Sfântul Nicolae”, aflat în apropiere. Printre bunurile salvate s-au numărat icoane, cărți liturgice și alte obiecte religioase.

Clădirea în sine nu a dispărut însă complet. Materialele rezistente din care a fost construită, printre care piatra, marmura și granitul, au făcut ca anumite părți ale structurii să reziste.

Turnul clopotniței și o parte dintre ziduri au rămas în picioare, în timp ce interiorul a fost grav afectat de apă, iar acoperișul s-a prăbușit.

Ruinele ies din nou la suprafață

Imaginea bisericii care pare să răsară din lac este cea care a transformat-o într-un obiectiv spectaculos. Nivelul apei din Mavrovo nu este constant, iar în perioadele secetoase, când lacul se retrage, ruinele devin tot mai vizibile.

Recent, un creator de conținut a ajuns la vechea biserică și a filmat locul, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare au impresionat internauții.

În anumite perioade, construcția poate fi văzută aproape în întregime de pe uscat, iar vizitatorii se pot apropia de ruine. Atunci când nivelul lacului crește din nou, o mare parte dintre acestea ajunge sub apă.

Astfel, peisajul din jurul bisericii se schimbă constant. Uneori, ruinele par să se ridice din mijlocul lacului, în timp ce în alte perioade sunt înconjurate de pământ uscat. Dincolo de imaginea spectaculoasă, „Sfântul Nicolae” are și o importantă valoare istorică și artistică.

Lăcașul a avut un iconostas valoros, iar unele dintre icoane au fost realizate de Dicho Zograf, unul dintre artiștii cunoscuți ai Școlii de Artă din Debar.

Astăzi, biserica rămâne una dintre cele mai neobișnuite atracții din zona Mavrovo, tocmai datorită destinului său: construită în urmă cu peste 160 de ani, înghițită de apele unui lac artificial și readusă periodic la vedere de retragerea apei.