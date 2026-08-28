 Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni
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Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni

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Un preot din comuna Poienești, județul Vaslui, a fost îndepărtat din activitatea clericală în urma unei anchete declanșate de Episcopia Hușilor. Centrul Eparhial a fost sesizat în legătură cu situația personală a preotului paroh, iar în urma verificărilor acesta a solicitat retragerea din activitatea clericală.

Preot
Preot Foto: Shutterstock

Cazul a fost relatat și de presa locală, care a publicat informații potrivit cărora preotul ar fi avut o relație cu o femeie căsătorită, despre care s-a spus că ar fi născut gemeni. Episcopia Hușilor nu a prezentat public detalii privind aceste aspecte, confirmând însă existența anchetei interne și faptul că preotul nu mai face parte din activitatea clericală.

Episcopia Hușilor a fost sesizată în urmă cu aproximativ două săptămâni

Potrivit informațiilor oferite de Episcopia Hușilor, Centrul Eparhial a fost informat în urmă cu aproximativ două săptămâni despre situația preotului paroh din Poienești.

În urma sesizării, a fost declanșată o anchetă internă. Florin Crețu a solicitat ulterior retragerea din activitatea clericală.

Decizia a dus la destituirea sa, măsura fiind aplicată începând cu data de 24 august. Astfel, fostul preot nu mai poate desfășura activități specifice statutului clerical.

Episcopia Hușilor a explicat și consecințele acestei măsuri. Potrivit instituției, destituirea presupune interzicerea oficierii slujbelor religioase, dar și imposibilitatea de a mai purta veșminte clericale sau de a intra în Sfântul Altar în calitate de preot.

„Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic”, a transmis Episcopia Hușilor.

Ce informații au apărut despre situația preotului

Situația ar fi devenit cunoscută după ce soțul unei femei ar fi revenit în țară. Acesta lucra în străinătate și ar fi descoperit că soția sa avea doi copii gemeni.

Aceeași sursă a relatat că preotul ar fi recunoscut paternitatea copiilor. Aceste informații provin, însă, din relatările unor persoane din comunitate și nu au fost prezentate în detaliu de Episcopia Hușilor.

Instituția s-a limitat la confirmarea faptului că a existat o anchetă internă și că preotul a fost retras din activitatea clericală.

Florin Crețu a slujit aproximativ 20 de ani în comuna Poienești. În această perioadă, el a avut responsabilitatea mai multor biserici din comunitate.

Un nou preot paroh urmează să fie numit

După destituirea preotului, Episcopia Hușilor a anunțat că urmează să fie desemnat un nou preot paroh pentru comunitatea din Poienești.

Cazul a stârnit reacții în localitate, unde au fost formulate și alte nemulțumiri referitoare la activitatea fostului preot. Printre acestea se numără afirmații legate de modul în care ar fi fost administrate anumite fonduri, precum și opinii ale unor enoriași despre activitatea acestuia.

În perioada următoare, comunitatea din Poienești urmează să aibă un nou preot paroh, după ce Florin Crețu a fost retras din activitatea clericală și a redevenit laic, potrivit deciziei anunțate de Episcopia Hușilor.

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