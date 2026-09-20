Parcul care stă aproape gol. A fost nevoie de 6 ani și 16 milioane de lei pentru a-l construi, iar localnicii îl descriu drept „cea mai inutilă” investiție

Un parc din Iași este criticat dur de localnici, după ani de zile în care proiectul a avansat într-un ritm lent și a avut nevoie de investiții uriașe din partea autorităților. În total, a fost nevoie de șase ani și de 16 milioane de lei pentru a putea finaliza acest parc.

Localnicii critică aspectul parcului Foto: captură observatorenws.ro

Faptul că lucrările au durat șase ani și au înghițit suma fabuloasă de 16 milioane de lei nici măcar nu este singura problemă pe care localnicii din Iași o au cu acest parc. Potrivit informațiilor de la observatornews.ro, parcul a fost construit la marginea orașului și, la acest moment, nici măcar nu are o zonă de umbră.

Este vorba despre Parcul C.A. Rosetti, care ar fi trebuit să fie o adevărată oază de liniște, răcoare și umbră pentru ieșeni. În realitate, localnicii spun că parcul poate concura pentru titlul de „cea mai inutilă” investiție din Iași.

Localnicii critică investiția

Pe lângă faptul că nu există zone umbrite, ieșenii se plâng și de faptul că întreaga atmosferă din parc nu este una atractivă. Betonul domină zona, iar autoritățile au promis că piesa de rezistență va urma să fie un patinoar. La acest moment, patinoarul nu este funcțional.

„Avem nevoie de parcuri pentru copii, clar, sunt puține, sunt puține care să fie și bune. Clar nu ne-am duce, mai ales că nu este o zonă de umbră, poate la iarnă să facă un săniuș, ceva?”, a spus o mamă din Iași.

Ce spune Primăria Iași despre parc

Proiectul a fost realizat din fonduri europene și, inițial, ar fi trebuit să fie gata încă din anul 2023. Din cauza întârzierii, costurile s-au dublat. Cu toate acestea, ieșenii nu sunt mulțumiți de rezultatele de până acum. Parcul se întinde pe o suprafață de 1,6 hectare, iar, conform datelor oficiale, Iașiul nu respectă norma legală de peste 26 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor.

„O investiție care a durat mult prea mult, inclusiv pentru noi. E adevărat că investiția pe fonduri europene, din cauza faptului că a fost întârziată cu mai bine de 2 ani față de termenul inițial de finalizare, a dus și la creșterea costurilor. E adevărat că costurile suplimentare au fost suportate din bugetul local”, a spus și Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi.