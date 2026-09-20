Ai mașina mereu murdară și dezordonată? Ce spune acest obicei despre personalitatea ta, potrivit psihologilor

Tuturor ni s-a întâmplat să ne urcăm într-o mașină dezorganizată, în care de-abia am avut loc să ne așezăm. Iar, poate în mod involuntar, acest lucru ne face mereu să presupunem că mizeria din mașină transmite un mesaj despre șofer. Însă, potrivit psihologilor, acest lucru nu este, în mod necesar, adevărat.

Este un fenomen studiat de psihologi Foto: IStock

O mașină a cărui interior este dezorganizat și plin de lucruri care deja au fost uitate acolo de atât de mult timp încât s-au prăfuit nu înseamnă că șoferul este, în mod necesar, o persoană dezorganizată. Atitudinea față de ordinea din jur diferă de la o persoană la alta, iar aspectul din interiorul mașinii spune mai multe despre prioritățile pe care le are șoferul, nu despre capacitatea acestuia de a face curat.

Practic, o persoană poate pune accentul pe timpul petrecut muncind, sau alături de familie. Unele persoane pot chiar să fie mai interesate să-și petreacă timpul liber bucurându-se de hobby-urile pe care le au. Iar, în astfel de situații, aspectul mașinii este o chestiune secundară.

Ce spune psihologia despre șoferii ai căror mașini sunt dezorganizate

În urma unui studiu publicat în Psychological Science, experții au concluzionat faptul că persoanele au o nevoie de ordine diferită. Mai precis, în timp ce o banchetă din spate dezordonată poate frustra imediat o persoană, altcineva poate nici să nu observe acest lucru.

Potrivit psihologilor, acest lucru nu înseamnă că o persoană nu poate fi organizată. Este posibil ca aparentă dezordine să fie rezultatul unor priorități diferite, nu al unei inabilități de a menține ordine, conform descoperă.ro.

Există mai multe explicații pentru acest fenomen

În plus, există unele studii care arată că o legătură între dezordine și creativitate. Experții de la Universitatea din Minnesota au efectuat un studiu și au observat faptul că participanții care se aflau înconjurați de un spațiu dezorganizat generau idei mai creative decât cei care preferau ordinea.

În plus, o persoană care nu se teme să aibă o mașină dezorganizată poate fi mai flexibilă față de normele sociale. De asemenea, acest lucru poate însemna și faptul că șoferul este mai interesat de experiențele pe care le are atunci când urcă la volan, nu de aspectul imediat al mașinii.