Ce se afla în pereții unei locuințe din Rusia. Muncitorii au făcut o descoperire neașteptată în timpul renovărilor

O descoperire cu totul neașteptată a uimit internauții din întreaga lume. În timp ce renova o locuință veche din Rusia, o echipă de muncitori a dat peste mai multe obiecte rare, care au stat ascunse în zid vreme de zeci de ani.

Cartea a fost tipărită în 1913 Foto: Mendy Mor Yosef

Mai multe lucrări religioase au fost descoperite de muncitori în zidul unei case, în timpul lucrărilor de renovare. Iar printre aceste comori se numărau chiar și o carte de rugăciuni foarte rară, care nu a fost tipărită decât o singură dată, în anul 1913.

Descoperirea inedită a fost făcută în orașul rusesc Kostroma, în timp ce era renovată o locuință veche din lemn. În urmă cu mai bine de un secol, în această reședință locuia un rabin, iar comunitatea crede că vechile cărți sfinte au fost ascunse în timpul perioadei sovietice, potrivit informațiilor de la WireIsrael.

O carte veche de un secol a fost găsită în timpul renovărilor

Locuința istorică a aparținut cândva unui rabin care făcea parte din comunitatea ultraortodoxă hasidică Chabad-Lubavitch, care este cunoscută și sub numele de „Habad” sau „Chabad”.

Clădirea a fost construită în anul 1880, iar după aproximativ un deceniu, în 1892, ea a fost cumpărată și folosită drept reședință pentru rabinul local de la acea vreme, Zvi Hirsch Schneiderman. O sinagogă a fost construită apoi chiar lângă această proprietate iar, mai recent, nepoata rabinului a transferat dreptul asupra proprietății emisarului mișcării Chabad și actualului rabin al orașului Kostroma, Nissan Rupoch.

Proprietatea a fost confiscată în 1930

Cartea rară din 1913 a fost descoperită în spatele unor panouri de lemn de pe un perete exterior. Cartea de rugăciuni pentru Sărbătorile Mari a fost publicată cu mai bine de un secol în urmă, într-o ediție unică.

În anul 1930, complexul a fost confiscat de autoritățile sovietice. De abia din 1994, a început restituirea treptată către comunitatea evreiască din oraș.