Cele 4 verdețuri pe care să le adaugi în smoothie. Sunt pline de vitamine și antioxidanți

Puține băuturi se pot mândri cu faptul că sunt la fel de sănătoase precum smoothie-urile. Iar, potrivit nutriționiștilor, există unele verdețuri care trebuie folosite ca ingredient în aceste băuturi, pentru a le face mai bune ca niciodată.

Smoothie-urile vor fi foarte sănătoase Foto: IStock

De obicei, atunci când vine vorba despre verdețuri sănătoase, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi la spanac, sau la diverse tipuri de salate. Însă, indiferent de cât de sănătos este spanacul, există și alte variante care vor fi la fel de bune atunci când sunt adăugate într-un smoothie.

Potrivit Real Simple, aceste verdețuri ne oferă nutrienți cruciali, care ajută organismul să funcționeze mai bine ca oricând.

Kale

Varza kale este extrem de bogată în vitaminele K și C, reprezintă o sursă bună de calciu, oferă antioxidanți și poate contribui la menținerea sănătății inimii. Nutriționista Amy Shapiro ne recomandă să combinăm kale cu o pudră proteică și cu o sursă sănătoasă de grăsimi, cum ar fi avocado.

Salata romaine

„Salata romaine nu este destinată doar salatelor. Această legumă verde are un gust foarte delicat și un conținut ridicat de apă, astfel încât practic dispare într-un smoothie, adăugând în același timp folat și vitamina A”, spune Shapiro.

Pentru un smoothie delicios, putem combina salata cu castraveți, mentă și măr.

Sfeclă elvețiană

Această legumă este plină de nutrienți importanți!

„Sfecla elvețiană este bogată în magneziu, potasiu și vitamina K și adaugă o notă mai pământie, ușor sărată. Îmi place să o amestec cu pudră proteică de ciocolată, boabe de cacao, o banană congelată și o lingură de unt de migdale”, adaugă Shapiro.

Pătrunjel

Chiar și simplul pătrunjel poate fi folosit ca ingredient într-un smoothie.

„Pătrunjelul nu este tocmai verdeața obișnuită pentru smoothie-uri, însă o cantitate mică oferă multă savoare, vitamina C și antioxidanți. Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a folosi o plantă aromată proaspătă pe care o ai în frigider de la o altă rețetă sau care se găsește deja în grădina ta”, mai spune nutriționista.