Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”

Relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu continuă să ridice numeroase semne de întrebare, după moartea femeii. O apropiată a celor doi a făcut noi declarații despre perioada în care aceștia au fost împreună, dar și despre relațiile pe care Cătălin Grozavu le-ar fi avut cu femeile din viața sa.

Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu Foto: colaj Facebook

Potrivit sursei, relațiile acestuia ar fi început de fiecare dată într-o atmosferă pozitivă, însă lucrurile s-ar fi schimbat ulterior. Femeia susține că problemele lui Cătălin Grozavu cu alcoolul ar fi influențat comportamentul acestuia și că, în anumite situații, ar fi existat și episoade de violență.

Femeia afirmă că infidelitatea ar fi fost prezentă în relațiile lui Cătălin Grozavu cu partenerele sale. Potrivit acesteia, inclusiv mamele copiilor săi ar fi fost înșelate de-a lungul timpului.

„Pe fiecare dintre ele, pe mamele copiilor, le-a tot înșelat de-a lungul timpului. Pe prima nevastă a înșelat-o cu Mădălina, pe Mădălina cu alta și tot așa”, a declarat femeia pentru cancan.ro.

Apropiata mai susține că în anumite situații ar fi existat și discuții legate de paternitatea copiilor. Potrivit declarațiilor sale, Cătălin Grozavu ar fi pus uneori la îndoială faptul că este tatăl copiilor săi: „Stai, că nu știu dacă ăsta este al meu”.

Mădălina Apostol l-ar fi avut blocat pe Cătălin Grozavu

Sursa vorbește și despre perioada în care Mădălina Apostol se afla în afara țării. Potrivit acesteia, femeia îl avea pe Cătălin Grozavu blocat și îl debloca ocazional pentru a-i trimite fotografii cu fiica lor.

După despărțiri, Cătălin Grozavu le-ar fi oferit fostelor partenere bani pentru creșterea copiilor, însă apropiata susține că sprijinul ar fi venit în anumite condiții. Potrivit afirmațiilor sale, unele dintre aceste condiții ar fi avut inclusiv o componentă sexuală.

Femeia mai spune că fostele partenere ale lui Cătălin Grozavu ar fi ajuns în situații financiare dificile după despărțirea de acesta.

Apropiata face referire și la modul în care Cătălin Grozavu s-ar fi raportat la Mădădălina Apostol înainte de moartea acesteia. Femeia susține că faptul că acesta ar fi suportat cheltuielile pentru funeralii nu ar fi însemnat, în opinia ei, că Mădălina ar fi beneficiat de sprijinul de care avea nevoie în timpul vieții.

„Degeaba se dă el mare că a plătit înmormântarea, dacă pe ea nu a ajutat-o cât era în viață și avea nevoie”.

Aceasta susține, de asemenea, că bărbații care au participat la înmormântarea Mădălinei nu ar fi ajutat-o în viața de zi cu zi înainte de moarte, „nici măcar cu o cană de apă”. Potrivit aceleiași surse, și prima soție a lui Cătălin Grozavu ar fi trecut printr-un moment extrem de dificil.

„Şi prima lui nevastă a luat pastile să se omoare”.

„Toate femeile din viața lui au avut parte de violență”

În ceea ce o privește pe Mădălina Apostol, apropiata afirmă că aceasta ar fi avut perioade dificile din punct de vedere emoțional și susține că, din informațiile pe care le deține, acestea s-ar fi accentuat după despărțirea de Cătălin Grozavu.

Femeia vorbește și despre o acuzație de tentativă de omor formulată de Mădălina Apostol la adresa lui Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale. Potrivit informațiilor oferite de sursă, în acel caz s-ar fi dispus neînceperea urmăririi penale.

Totodată, apropiata susține că, înainte de moartea Mădălinei, Cătălin Grozavu le-ar fi chemat la curtea mamei sale pe toate mamele copiilor săi. Motivul ar fi fost organizarea unei petreceri, la care urma să fie tăiat porcul. În final, femeia face o afirmație despre presupusul comportament al lui Cătălin Grozavu în relațiile sale.

„Toate femeile din viața lui au avut parte de violență, inclusiv Mădălina. La toate a fost același tipar”, încheie apropiata.