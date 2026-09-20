 Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu continuă să ridice numeroase semne de întrebare, după moartea femeii. O apropiată a celor doi a făcut noi declarații despre perioada în care aceștia au fost împreună, dar și despre relațiile pe care Cătălin Grozavu le-ar fi avut cu femeile din viața sa.

Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu Foto: colaj Facebook

Potrivit sursei, relațiile acestuia ar fi început de fiecare dată într-o atmosferă pozitivă, însă lucrurile s-ar fi schimbat ulterior. Femeia susține că problemele lui Cătălin Grozavu cu alcoolul ar fi influențat comportamentul acestuia și că, în anumite situații, ar fi existat și episoade de violență.

Femeia afirmă că infidelitatea ar fi fost prezentă în relațiile lui Cătălin Grozavu cu partenerele sale. Potrivit acesteia, inclusiv mamele copiilor săi ar fi fost înșelate de-a lungul timpului.

Pe fiecare dintre ele, pe mamele copiilor, le-a tot înșelat de-a lungul timpului. Pe prima nevastă a înșelat-o cu Mădălina, pe Mădălina cu alta și tot așa”, a declarat femeia pentru cancan.ro.

Apropiata mai susține că în anumite situații ar fi existat și discuții legate de paternitatea copiilor. Potrivit declarațiilor sale, Cătălin Grozavu ar fi pus uneori la îndoială faptul că este tatăl copiilor săi: „Stai, că nu știu dacă ăsta este al meu”.

Mădălina Apostol l-ar fi avut blocat pe Cătălin Grozavu

Sursa vorbește și despre perioada în care Mădălina Apostol se afla în afara țării. Potrivit acesteia, femeia îl avea pe Cătălin Grozavu blocat și îl debloca ocazional pentru a-i trimite fotografii cu fiica lor.

După despărțiri, Cătălin Grozavu le-ar fi oferit fostelor partenere bani pentru creșterea copiilor, însă apropiata susține că sprijinul ar fi venit în anumite condiții. Potrivit afirmațiilor sale, unele dintre aceste condiții ar fi avut inclusiv o componentă sexuală.

Femeia mai spune că fostele partenere ale lui Cătălin Grozavu ar fi ajuns în situații financiare dificile după despărțirea de acesta.

Apropiata face referire și la modul în care Cătălin Grozavu s-ar fi raportat la Mădădălina Apostol înainte de moartea acesteia. Femeia susține că faptul că acesta ar fi suportat cheltuielile pentru funeralii nu ar fi însemnat, în opinia ei, că Mădălina ar fi beneficiat de sprijinul de care avea nevoie în timpul vieții.

Degeaba se dă el mare că a plătit înmormântarea, dacă pe ea nu a ajutat-o cât era în viață și avea nevoie”.

Aceasta susține, de asemenea, că bărbații care au participat la înmormântarea Mădălinei nu ar fi ajutat-o în viața de zi cu zi înainte de moarte, „nici măcar cu o cană de apă”. Potrivit aceleiași surse, și prima soție a lui Cătălin Grozavu ar fi trecut printr-un moment extrem de dificil.

„Şi prima lui nevastă a luat pastile să se omoare”.

„Toate femeile din viața lui au avut parte de violență”

În ceea ce o privește pe Mădălina Apostol, apropiata afirmă că aceasta ar fi avut perioade dificile din punct de vedere emoțional și susține că, din informațiile pe care le deține, acestea s-ar fi accentuat după despărțirea de Cătălin Grozavu.

Femeia vorbește și despre o acuzație de tentativă de omor formulată de Mădălina Apostol la adresa lui Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale. Potrivit informațiilor oferite de sursă, în acel caz s-ar fi dispus neînceperea urmăririi penale.

Totodată, apropiata susține că, înainte de moartea Mădălinei, Cătălin Grozavu le-ar fi chemat la curtea mamei sale pe toate mamele copiilor săi. Motivul ar fi fost organizarea unei petreceri, la care urma să fie tăiat porcul. În final, femeia face o afirmație despre presupusul comportament al lui Cătălin Grozavu în relațiile sale.

Toate femeile din viața lui au avut parte de violență, inclusiv Mădălina. La toate a fost același tipar”, încheie apropiata.

Ghid de cumpărături

banner corina chiriac angela similea jpg
#Exclusiv Click!
Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!” Vedete românești
romina gingasu jpg
Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele” Vedete românești
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a cerut părerea inteligenței artificiale: Mirel Rădoi, antrenorul ideal pentru FCSB în criză www.fanatik.ro
image
"Ai făcut o facultate să te faci frizer?”. Răspunsul care i-a schimbat viața observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Șură veche de un secol, transformată într-un cochet hotel în stil scandinav. Proiectul unui antreprenor din Ardeal atrage turiștii bandă rulantă www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani as.ro
image
Orașul din România în care o stradă te poate duce într-o altă țară. Cum funcționează trecerea frontierei pentru localnici playtech.ro
image
Bogdan Mara, datorii neplătite de CFR Cluj: avocata sa încearcă să recupereze sumele restante www.fanatik.ro
image
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Patrimoniu
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități historia.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
banner corina chiriac angela similea jpg
#Exclusiv Click!
Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!” Vedete românești
romina gingasu jpg
Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele” Vedete românești
mirela vaida instagram jpg
Mirela Vaida a fugit cu soțul la Veneția după 17 ani de mariaj! Ce mesaj i-a transmis vedeta: „Hai că se poate!” Vedete românești
Brad Pitt sursa foto profimedia jpg
Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Dezvăluirea actorului a stârnit controverse Vedete internaționale
tj miles instagram jpg
VideoNuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Cum au petrecut cei doi la marele eveniment. Jador a făcut show Vedete românești
enceanu 5678 jpg
#Exclusiv Click!
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului Vedete românești
banner reclame jpg
#Exclusiv Click!
Artiștii de muzică populară fac reclamă la vopsea de păr, mălai și vin. Pe bani sau pe prietenie? Lupu Rednic: „În România e ca în America” Vedete românești
banner gheorghe turda jpg
#Exclusiv Click!
FotoLaura Lavric împlinește 80 de ani. Mesajul lui Gheorghe Turda: „Pari mai tinerică în costum popular!” O mai recunoști, pe stradă? Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net