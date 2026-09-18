Revolta tatălui fiicei Mădălinei Apostol, după acuzațiile că și-ar fi renegat copilul: „Niște bazaconii, niște tâmpenii!”

Moartea Mădălinei Apostol a adus în atenția publică și detalii despre relațiile pe care vedeta le-a avut de-a lungul timpului. Printre informațiile apărute după tragedie s-au numărat și afirmații referitoare la tatăl fiicei sale, despre care Alexandra Bădescu, una dintre apropiatele Mădălinei, ar fi susținut că nu s-ar fi ocupat de copil și chiar că și-ar fi renegat fiica.

Revolta lui Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei Apostol Foto: Facebook

Cătălin Grozavu, tatăl lui Miriam, respinge categoric aceste acuzații. Bărbatul susține că și-a recunoscut fiica încă de la naștere și spune că deține documente care demonstrează acest lucru. Mai mult, acesta afirmă că a păstrat legătura cu Miriam în perioada în care fata a locuit în străinătate alături de Mădălina Apostol.

Cătălin Grozavu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fiica sa, despre perioada în care aceasta a locuit în America și Mexic, dar și despre sprijinul pe care i l-ar fi oferit Mădălinei Apostol în ultima perioadă a vieții sale.

Cătălin Grozavu neagă că și-ar fi renegat fiica

Tatăl lui Miriam este revoltat de informațiile potrivit cărora nu și-ar fi recunoscut copilul. Acesta susține că astfel de afirmații au ajuns inclusiv la urechile fiicei sale și se teme că situația îi poate provoca o suferință suplimentară într-o perioadă în care aceasta trece deja prin pierderea mamei.

Cătălin Grozavu spune că poate pune la dispoziție certificatul de naștere al lui Miriam, în care figurează în calitate de tată. El a explicat și că faptul că i-a dat Mădălinei acordul pentru ca fata să poată pleca din țară nu a însemnat că și-ar fi abandonat copilul.

„Nu pot să-ți spun decât că această domnișoară, doamnă, nu știu, Alexandra Bădescu sau cum o cheamă, nici nu am reținut foarte bine numele, spune niște baliverne care au ajuns la urechile copilului meu, cum că eu aș fi renegat-o, că eu nu aș fi recunoscut-o. Nu este adevărat, vă pot trimite acte în acest sens, certificatul ei de naștere, în care apar eu ca tată, am recunoscut-o. Poate susține inclusiv Nick Rădoi că n-a fost niciodată abandonată de tatăl ei. Eu i-am dat, într-adevăr, semnătură mamei ei pentru a pleca în America, respectiv în Mexic, pentru a fi alături de mama ei, pentru că mama este cea mai importantă persoană în relația cu un copil minor.

Mama este cea care are grijă de ea și a avut grijă de Miriam exemplar. Și atunci, eu i-am dat procură pentru a putea scoate copilul din țară. Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată, copilul să fie lăsat de mine.

Nu este normal să apară în presă lucruri de genul ăsta, pe care copilul meu le vede, care apar în toată presa și copilul meu poate fi traumatizat din cauza asta. Lucruri care probabil nu se pot îndrepta nici măcar cu un psiholog. Nu se poate așa ceva! Iar faptul că eu am fost la înmormântare și la priveghi cu prietena mea, cu iubita mea, eu nu mai sunt cu Mădălina de 8 ani de zile, de fapt de 9 ani de zile noi nu mai formăm un cuplu, doar că în ultima perioadă am încercat să o ajut cu tot ce s-a putut, inclusiv cu clinica, inclusiv cu transportul ei, transportul copiilor din Mexic în România, plățile pe la clinici, nu știu, dusul ei la mănăstire”, a declarat el, pentru cancan.ro.

Bărbatul susține că a ajutat-o pe Mădălina în ultima perioadă

Cătălin Grozavu a explicat că, deși relația sa cu Mădălina Apostol se încheiase cu mulți ani în urmă, cei doi au continuat să discute, iar el ar fi încercat să o sprijine atunci când aceasta i-ar fi cerut ajutorul.

Potrivit declarațiilor sale, printre lucrurile pentru care ar fi intervenit s-au numărat probleme legate de clinică, transportul Mădălinei și al copiilor din Mexic în România, plata unor servicii medicale și chiar deplasarea acesteia la o mănăstire.

Cătălin Grozavu spune că nu și-ar fi dorit să vorbească public despre aceste lucruri, însă afirmațiile apărute despre relația sa cu fiica lui l-au determinat să reacționeze.

„Ea mi-a cerut ajutorul și eu am ajutat-o pentru că noi discutam inclusiv ca ea să se stabilească în România. Eu am vrut doar să o ajut. Eu nu ieșeam să dau aceste informații și nu ieșeam să spun așa ceva, dar deja este mult prea mult. Eu nu sunt o persoană publică, nu-mi doresc să fiu o persoană publică, nu mă interesează bârfele, nu mă interesează să-mi fac renume pe așa ceva, dar această persoană, dacă încearcă să-mi destabilizeze psihic copilul, va avea de plată! Inclusiv tabloidele sau emisiunile care pot da așa ceva mai departe”.

În ceea ce privește relația cu Miriam, Cătălin Grozavu recunoaște că nu a putut să își vadă fiica în mod regulat, întrucât aceasta a locuit o perioadă în America și apoi în Mexic. Totuși, spune că au ținut legătura telefonic și că se întâlneau de fiecare dată când fata revenea în România.

„Normal. Nu regulat, pentru că ea era peste hotare, nu pot să spun că regulat, dar de câte ori venea în țară. Când venea în țară, normal că ne vedeam. Ne auzeam la telefon, țineam legătura, normal, dar nu pot să spun că regulat, pentru că ea a fost o perioadă în America și o perioadă în Mexic”.

Cătălin Grozavu a respins din nou ideea că și-ar fi abandonat sau renegat fiica. El a indicat certificatul de naștere al lui Miriam drept una dintre dovezile pe care le poate prezenta și a criticat afirmațiile făcute în spațiul public despre relația sa cu fata.

„Doamne, ferească Dumnezeu! Încă o dată vă spun, vă dau și dovezi din acest sens. Inclusiv în certificatul ei de naștere. Un om care o reneagă, nu are cum să o treacă pe numele lui, nu? Astea sunt niște bazaconii, niște tâmpenii! Nu înțeleg cum un om poate să fie atât de rău, să spună așa ceva, doar ca să fie băgat în seamă”.

Miriam locuiește acum alături de frații săi

Cătălin Grozavu a vorbit și despre situația fiicei sale după moartea Mădălinei Apostol. Acesta a precizat că Miriam își cunoaște frații și că, în perioada în care el îi pregătește camera și toate lucrurile necesare, fata stă alături de aceștia.

Bărbatul a explicat că este vorba despre frații din relația sa, în timp ce frații din partea mamei sunt mai mari. Pentru el, important este ca Miriam să aibă parte de liniște după pierderea mamei sale.

„Normal, cum să nu?! Cum să nu-i cunoască? Chiar acum, până îi pregătesc ei camera și tot ce are nevoie, ea stă cu frații ei. Vorbesc despre frații din relația avută de mine, nu cu frații din partea mamei că ei sunt mai mari. Adică, nu mi se pare normal. Eu n-am apărut în viața mea nicăieri să dau nicio declarație. Nu mă interesează acest lucru. Nu sunt persoană publică, nu-mi doresc să fiu persoană publică. Mai ales la o asemenea tragedie, dar am simțit să fac acest lucru doar pentru a-mi proteja copilul. Iar dacă această persoană nu se liniștește, nu se potolește, mă voi duce în instanță și o voi da în judecată, îi voi cere daune. Nu se poate așa ceva.

Dar pe mine nu mă interesează nici măcar dacă instanța îmi câștigă de cauză sau dacă amendează pe cine a scris așa ceva. Nu mă interesează să fac bani. Mă interesează liniștea mentală a copilului meu, care trece printr-o foarte mare traumă deja, pierzându-și mama”.