 Lady Gaga a dezvăluit numele fetiței sale. Alegerea ar putea avea legătură cu un cântec celebru
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Lady Gaga a dezvăluit numele fetiței sale. Alegerea ar putea avea legătură cu un cântec celebru

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Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți în luna iunie, însă artista a preferat să păstreze sarcina și primele luni din viața copilului departe de atenția publicului. La câteva luni după naștere, numele bebelușului a fost făcut public. Fiica artistei se numește Rose Bean Polansky.

Lady Gaga
Lady Gaga Foto: 2026 Evan Agostini

Informația a apărut după ce certificatul de naștere al copilului a fost obținut de TMZ. Documentul arată că micuța s-a născut pe 9 iunie, în Los Angeles, la Centrul Medical Cedars-Sinai.

Astfel, după săptămâni în care au existat speculații despre copilul cuplului, identitatea și numele acestuia au fost în sfârșit dezvăluite.

Fetița s-a născut la Cedars-Sinai

Nașterea lui Rose Bean Polansky a avut loc la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles. Medicul care a asistat venirea pe lume a fetiței este Robert Katz.

Același medic a fost implicat și la nașterea Siennei, fiica artistei Ciara și a lui Russell Wilson, în 2017.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Joanne Angelina Germanotta, a ales să fie discretă în perioada sarcinii. Vedeta și-a ținut sarcina departe de ochii publicului și a lipsit o perioadă din atenția publică.

La începutul acestei luni, artista a fost văzută pentru prima dată în public alături de bebelușul ei.

Venirea pe lume a primului copil al cuplului a atras atenția fanilor, mai ales că artista nu a oferit anterior foarte multe detalii despre sarcină sau despre viața de familie alături de Michael Polansky.

De unde ar putea veni numele Rose Bean

Alegerea numelui Rose a stârnit deja speculații în jurul posibilei surse de inspirație. Originea exactă nu este cunoscută, însă numele ar putea avea legătură cu „La Vie En Rose”, celebra melodie franceză interpretată de Lady Gaga în filmul „A Star Is Born”.

Legătura cu piesa este cu atât mai interesantă cu cât artista și-a făcut, în 2019, un tatuaj reprezentând un trandafir de-a lungul coloanei vertebrale.

Cel de-al doilea prenume al fetiței, Bean, a atras la rândul său atenția. O posibilă explicație ar putea fi legătura cu cântărețul Carl Bean, despre care se menționează că a reprezentat o sursă de inspirație pentru piesa „Born This Way”, unul dintre hiturile artistei.

Deocamdată, nu este clar dacă aceste două elemente au stat efectiv la baza alegerii numelui Rose Bean.

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