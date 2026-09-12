 Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut în mare secret
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Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut în mare secret

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Lady Gaga, în vârstă de 40 de ani și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți, potrivit unei surse citate de publicația People. Primul lor copil a venit pe lume în mare secret. 

Lady Gaga a devenit mamă
Lady Gaga a devenit mamă Foto: Instagram

Reprezentanții artistei nu au oferit încă un punct de vedere oficial, iar informația a fost dezvăluită inițial de Page Six, publicație de tabloid.

Lady Gaga, dorința de a deveni mamă

De-a lungul anilor, Lady Gaga a vorbit deschis despre dorința de a avea copii. Într-un videoclip publicat pe YouTube în decembrie 2019, artista își contura planurile pentru următorul deceniu și mărturisea că își dorește „să facă filme și să aibă copii”.

Într-un interviu acordat revistei InStyle în martie 2020, aceasta spunea că abia așteaptă să devină mamă: „Sunt foarte entuziasmată să am copii. Abia aștept să fiu mamă. Este incredibil ce poate face corpul nostru - să creștem un om în interiorul nostru, apoi să-l aducem pe lume și să avem responsabilitatea de a-l proteja”.

Lady Gaga glumea adesea că deja are un rol matern față de fanii ei, pe care îi numește „puii ei”. „Toată lumea lucrează din casa mea. Când intră pe ușă, le spun mereu: «Bine ați venit în uter!»”, povestea ea amuzată.

Mai recent, Gaga a declarat că speră ca maternitatea să fie „următorul ei rol principal”. Într-o apariție din octombrie 2025 la „The Late Show with Stephen Colbert” artista spunea: „Vreau să fac multe lucruri, toate sunt posibile. Dar ceea ce îmi doresc cu adevărat este să fiu mamă. Sper ca acesta să fie următorul meu rol”.

Povestea de dragoste Lady Gaga – Michael Polansky

Lady Gaga și Michael Polansky au fost surprinși pentru prima dată împreună la începutul lui 2020, când au fost fotografiați sărutându-se la o petrecere de Revelion în Las Vegas. La scurt timp, relația lor a devenit publică, după ce au apărut împreună la Super Bowl, în Miami.

Pandemia i-a apropiat și mai mult: cei doi au petrecut perioada de izolare în aceeași locuință, iar apropiații spuneau atunci că relația lor s-a consolidat. În 2021, surse citate de People afirmau că cei doi sunt uniți de implicarea lor în proiecte caritabile:

Michael Polansky este director executiv al Institutului Parker pentru Imunoterapia Cancerului, iar Gaga este fondatoarea unei organizații active în domeniul sănătății mintale.

„Michael este foarte atent și o susține necondiționat. Este muncitor, așa că apreciază dedicarea ei. Sunt o echipă excelentă”, declara un apropiat al cuplului.

Logodna confirmată la Jocurile Olimpice

În iulie 2024, Gaga a confirmat logodna cu Polansky în timpul unei discuții cu premierul francez Gabriel Attal, la Jocurile Olimpice de la Paris. Într-un videoclip postat pe TikTok de Attal, artista îl prezenta pe Polansky drept „logodnicul meu”, în timp ce urmăreau împreună o probă de înot.

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