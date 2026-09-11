 Unde a dispărut Lady Gaga? Ce suspectează prietenii vedetei că s-a întâmplat cu ea
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Unde a dispărut Lady Gaga? Ce suspectează prietenii vedetei că s-a întâmplat cu ea

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Lady Gaga a stârnit un val de speculații după ce a devenit imposibil de contactat. Potrivit presei americane, nici măcar persoane apropiate cântăreței nu pot lua legătura cu ea.

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Foto: 2026 Evan Agostini

Dispariția cântăreței a alimentat rapid zvonurile, iar una dintre cele mai vehiculate teorii este că Lady Gaga s-ar fi căsătorit în secret. Vedeta, cunoscută pentru strictețea cu care își protejează viața privată, nu a oferit deocamdată o explicație publică privind absența sa. Și tocmai această lipsă a informațiilor a făcut ca speculațiile să se înmulțească…

„Nimeni nu a văzut-o sau nu a auzit de ea”

Potrivit surselor citate de presa mondenă, Lady Gaga a dispărut de ceva timp din cercul ei de cunoștințe, iar cei care încearcă să ia legătura cu ea nu primesc niciun răspuns. Situația a devenit cu atât mai neobișnuită cu cât artista este, de regulă, extrem de implicată în proiectele sale profesionale, despre care și vorbește cu mândrie și nesaț. Și-atunci ce s-a întâmplat cu ea?

Lady Gaga și logodnicul ei foto Instagram jpg
Foto: Instagram

Zvonul care circulă e că vedeta s-a căsătorit în mare secret, lucru pe care îl bănuiesc până și prietenii ei. Lady Gaga a avut de-a lungul anilor relații intens mediatizate, dar a încercat să păstreze anumite aspecte ale vieții ei amoroase departe de curiozitatea publicului sau a presei. Mai mult, vedeta a spus, prin luna martie, că ea și Polansky urmează să se căsătorească „în curând”, iar cei doi logodnici au vorbit ulterior despre posibilitatea unei ceremonii foarte discrete.

Doamna Polansky?

Tocmai de aceea, ideea unei eventuale nunți secrete nu pare imposibilă. Iar, dacă o astfel de ceremonie a avut loc, vom afla cu siguranță detalii interesante chiar de la „doamna Polansky” , atunci când va considera ea oportun să ni le spună.

În prezent, Lady Gaga este logodită cu Michael Polansky, om de afaceri american. Cei doi sunt împreună de aproximativ șase ani și și-au confirmat logodna în 2024. 2026 să fie oare anul nunții lor?

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