Cristina Șișcanu, despre cuplurile care pleacă separat în vacanțe: „Nu cumva trebuie să te întrebi de ce?”

Cristina Șișcanu abordează un nou subiect pe rețelele de socializare, de această dată despre cuplurile în care timpul petrecut separat de partener a devenit tot mai des întâlnit și pare să fie privit ca o normalitate. Jurnalista și-a exprimat opinia despre persoanele care, deși se află într-o relație, simt nevoia să petreacă în mod constant timp departe de partener.

Cristina Șișcanu. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu: „Eu nu înțeleg cuplurile care își programează timpul separat”

Cristina Șișcanu face însă o diferență între momentele în care fiecare partener își dedică timp propriilor prieteni și pasiuni și situațiile în care separarea ajunge să fie o obișnuință în relație. Jurnalista spune că nu înțelege cuplurile care își planifică periodic vacanțe și weekenduri separat, considerând că au nevoie de „spațiu”.

„Eu nu înțeleg cuplurile care își programează timpul separat. Și nu, nu vorbesc aici despre o cafea cu prietenele, o seară cu băieții sau despre faptul că fiecare om are prietenii și preocupările lui. Nu, vorbesc despre situațiile în care separarea devine un obicei de cuplu, adică, periodic, ea pleacă în vacanță cu prietenele, el pleacă în vacanță cu băieții, fiecare își organizează weekendul lui și aud foarte des explicația: «Avem nevoie de timp separat, avem nevoie de spațiu».”

Cristina Șișcanu: „Nu simt că trebuie să evadez periodic din relația mea”

Jurnalista a vorbit și din propria experiență și a explicat că, în relația sa cu Mădălin Ionescu, nu există conceptul de a-și dori să petreacă perioade de timp separat, inclusiv în vacanțe. Dimpotrivă, pentru Cristina, soțul ei este persoana alături de care se simte cel mai bine și cu care își dorește să își petreacă zilele libere, dar și timpul de zi cu zi.

Vedeta a mărturisit că, atunci când are câteva zile libere și își dorește să plece undeva, primul său gând este să găsească o destinație în care să meargă alături de soțul său sau împreună cu copiii. Cristina Șișcanu spune că nu simte nevoia să „evadeze” periodic din relație pentru a se întoarce apoi cu o stare mai bună.

„De ce să ai nevoie constant să iei pauză de la omul pe care l-ai ales să îți fie alături, să îți fie partener de viață? Eu, dacă am câteva zile libere și vreau să plec undeva, primul meu gând este: «Unde pot să plec cu soțul meu sau și cu copiii?», pentru că, dintre toți oamenii din lumea asta, cel mai bine mă simt cu el.

Nu simt că trebuie să evadez periodic din relația mea ca să mă întorc în ea mai bine. Și mai e ceva ce nu înțeleg. Când am ajuns să considerăm că apropierea foarte mare, da, într-un cuplu, este nesănătoasă, iar nevoia asta permanentă de separare ar fi semn de independență?”

„Pentru mine, independență înseamnă să pot trăi și singură”

Pentru Cristina Șișcanu, independența înseamnă să poată avea grijă de propria viață și să se descurce singură din mai multe puncte de vedere, însă nu și pe plan emoțional. Jurnalista spune că nu își dorește să trăiască fără soțul ei și consideră că fiecare cuplu își stabilește propriile reguli, fără ca ea să judece alegerile altora.

Totuși, Cristina Șișcanu ridică o întrebare pentru cei care simt constant nevoia să fie departe de partener și se întreabă dacă dorința permanentă de separare nu ascunde, de fapt, o altă problemă în relație.

„Pentru mine, independență înseamnă să pot trăi și singură, dar din alte puncte de vedere, nu din punct de vedere emoțional și nu să-mi doresc constant să trăiesc fără omul meu de lângă mine, adică e foarte ciudat.

Sigur că fiecare cuplu își face propriile reguli, nu judec, dar eu pun o întrebare. Dacă momentele pe care le aștepți cel mai mult sunt cele în care partenerul tău nu este acolo, nu cumva problema nu este că ai nevoie de spațiu? Nu cumva trebuie să te întrebi de ce spațiul acela îți face atât de bine?”, a spus ea, pe rețelele de socializare.