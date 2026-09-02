Cristina Șișcanu, mesaj dur despre femeile care își bârfesc partenerii: „Nu știu să-și iubească bărbații”

Cristina Șișcanu a revenit în atenția celor care o urmăresc cu un subiect delicat despre relațiile de cuplu și felul în care femeile aleg să își iubească și să își respecte partenerii. Jurnalista a abordat tema într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, unde a vorbit deschis despre comportamentele pe care le consideră greșite într-o relație.

Cristina Șișcanu, despre ce greșeli fac femeile într-o relație. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu, mesaj pentru femeile care o urmăresc

Cristina Șișcanu este de părere că, în timp ce se vorbește foarte mult despre greșelile pe care le fac bărbații într-o relație, se discută mai puțin despre modul în care femeile își tratează partenerii. Aceasta a ridicat o întrebare pentru femei și a explicat că, în opinia sa, unele dintre ele ajung să își privească partenerul mai degrabă ca pe un adversar decât ca pe omul alături de care au ales să își construiască viața.

„Femeile nu știu să-și iubească bărbații. Se vorbește foarte mult despre ce nu fac bine bărbații, că nu sunt suficient de atenți, de implicați, nu sunt suficient de maturi, că nu sunt cum trebuie, că nu știu să iubească. Celebra replică: «Bărbații sunt niște porci». Sigur că există și astfel de bărbați, dar eu am o altă întrebare. Femeile știu să-și iubească bărbații cu adevărat? Știu să dăruiască într-o relație? Pentru că am impresia că multe femei își tratează bărbatul mai degrabă ca pe un adversar.”

Cristina Șișcanu: „Cum poți să iubești un om și, în același timp, să-l micșorezi în fața altora?”

Jurnalista a vorbit apoi despre un aspect pe care îl consideră extrem de important: discuțiile pe care unele femei le poartă cu prietenele lor despre partenerii de viață. Cristina Șișcanu susține că defectele, slăbiciunile, certurile și momentele intime ale unui cuplu nu ar trebui transformate în subiecte de discuție în fața altor persoane.

„Și mai este ceva ce mie mi se pare îngrozitor. Foarte multe femei își bârfesc bărbații cu prietenele. Le povestesc defectele, slăbiciunile, certurile, intimitățile, îi ironizează, îi pun în situații penibile și creează în jurul propriului bărbat o imagine pe care, după aceea, tot ele ajung s-o disprețuiască. Eu nu înțeleg asta. Cum poți să iubești un om și, în același timp, să-l micșorezi în fața altora? Evident că poți să fii furioasă pe el, puteți să vă certați, poți să te cerți cu el, dar există lucruri care trebuie să rămână între voi.”

„Bărbatul tău nu este adversarul tău, este omul cu care ai ales să faci echipă”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai solide și apreciate, dar și comentate, cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o relație de mai bine de un deceniu și au trecut împreună prin numeroase momente, reușind să își păstreze legătura puternică de-a lungul anilor. Potrivit Cristinei Șișcanu, unul dintre secretele unei relații de durată este comunicarea și felul în care cei doi parteneri aleg să se susțină și să se respecte reciproc.

Jurnalista a explicat că, în orice relație, pot exista certuri, neînțelegeri și momente de furie, însă consideră că anumite lucruri ar trebui să rămână între parteneri. Cristina Șișcanu a adus în discuție și relația cu Mădălin Ionescu, după ce, de-a lungul timpului, a auzit comentarii potrivit cărora soțul ei ar fi devenit un „cățeluș”. Vedeta a respins această percepție și a explicat că armonia dintre ei este rezultatul unei relații construite în timp, bazată pe iubire, respect și comunicare.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Foto: Facebook

„Am auzit inclusiv despre relația mea, acum, dintr-o altă perspectivă: «L-ai făcut pe Mădălin cățeluș. Faci ce vrei din el». Nu. Oamenii văd rezultatul, dar nu văd ce s-a construit cu adevărat ca să se ajungă într-o armonie, pentru că felul în care o femeie își iubește, își respectă și își protejează bărbatul, atunci când trebuie, contează enorm. Și invers, evident.

Nu poți construi o viață cu un om în timp ce tu lucrezi împotriva lui. În iubire nu ar trebui să existe «eu contra ta». Bărbatul tău nu este adversarul tău, este omul cu care ai ales să faci echipă, punct.”