Ce asemănări a găsit Mihai Trăistariu între moartea Mădălinei Apostol și cea a Mădălinei Manole

Mihai Trăistariu a comentat moartea Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, care s-a stins din viață mult prea devreme. Artistul a mărturisit că a colaborat cu Mădălina Apostol și a vorbit despre presiunea pe care showbiz-ul o poate pune asupra unui om. Mihai Trăistariu a făcut și o paralelă cu cazul Mădălinei Manole, însă a subliniat că nu își dorește să compare cele două situații.

Ce spune artistul despre moartea celor două vedete. Foto: Facebook/Arhiva Click!

Mihai Trăistariu: „Aici, iată, e asemănătoare. Showbiz-ul pune o presiune pe tine”

Mihai Trăistariu a făcut această paralelă pornind de la faptul că ambele femei au avut legături cu lumea mondenă și au murit la vârste relativ tinere, luând decizia de a-și pune capăt zilelor. Mădălina Manole s-a stins din viață în anul 2010, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, iar Mădălina Apostol și-a găsit sfârșitul în noaptea de 12 spre 13 septembrie anul acesta.

„Da, am colaborat cu ea. Nu aș vrea să fac o paralelă cu Mădălina Manole, dar cumva seamănă situațiile. Cumva, showbiz-ul pune o presiune pe tine. Cumva dacă la Mădălina, care umplea stadioane, ajunsese într-o depresie... probabil era chemată rar, că e și cu vârsta, vorbea mai mult de familie, poate și concertele s-au redus și atunci ea a făcut un gest necugetat.

Aici, iată, e asemănătoare. Showbiz-ul pune o presiune pe tine. Nu-mi dau seama cine a necăjit-o sau ce, dar și acest gest, ca să devină real, trebuie să fie foarte multă presiune adunată, stres și necaz mare. S-au adunat lucruri. Ceva a necăjit-o foarte tare să ajungă în starea asta”, a declarat artistul în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”.

Cu ce stări s-a confruntat Mihai Trăistariu

În cadrul emisiunii, Mihai Trăistariu a vorbit și despre perioadele în care nu s-a simțit bine cu el însuși și a trecut prin stări dificile. Artistul a povestit că, în 2012, a avut o perioadă care a durat aproximativ doi ani, timp în care s-a confruntat cu o tristețe profundă și și-a pierdut motivația pentru activitățile de zi cu zi. La acea vreme, nu a apelat la ajutorul unui psiholog sau al unui psihiatru, ci a încercat să înțeleagă singur prin ce trece.

„Eu am avut stări, niște tristeți, dar sigur m-am mobilizat, am căutat pe net, să văd seamănă cu depresia. În 2012, vreo 2 ani m-a ținut. Nu am vrut să merg la psiholog sau la psihiatru. Când eram în urmă mă gândesc că dacă mergeam mă ajuta. Era o tristețe profundă, dormeam 13, 14 ore.

Nu mai aveam chef. Mă trezeam la 2, nu mai aveam chef, nu mai răspundeam la telefon. Am trecut singur, am analizat, am citit cum se manifestă și scria acolo: ieși din casă, să te vezi cu prietenii. Mi-am dat de lucru. Tică-miu spunea: secretul fericirii e activitatea. Altfel ești nefericit dacă nu ai niciun țel.”

Cât ar fi costat înmormântarea Mădălinei Apostol?

Înmormântarea Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, a fost una atent organizată, iar mai multe detalii despre ceremonia funerară au fost dezvăluite ulterior. Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Înmormântărilor”, a vorbit despre serviciile funerare și despre costurile pe care le-a estimat, inclusiv în ceea ce privește sicriul ales pentru Mădălina Apostol.

„Sicirul a fost scump, a fost cam 5.000 euro. Este un prezidiu alb, în două capace. Înțeleg că i-au pus capac frigorific, din poze, de prin presă. Nu am văzut capac frigorific pus. Ca să pui capacul frigorific, să stea la rece, trebuie date capacele jos. Da, nu am văzut că s-a dat, dar reținem suma. Au avut și un aranjament floral pe care îl pui pe capacul care nu se deschide. Felicitări pentru organizare. Organizatorii nu știu cine sunt, că n-am reușit să-i recunosc. Știu biserica unde a fost.

Ce-am văzut la pachete, poate le-a făcut familia. Pachetele le-aș fi făcut altfel, cele de împărțit. Erau prea mici și aș fi pus ceva, nu le-aș fi lăsat așa de transparente. Adică atunci când e un totul frumos, haideți să mergem să facem tot”, a explicat Gabriela Lucuțar în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.