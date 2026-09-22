Frica pe care Gabriela Prisăcariu nu și-o poate controla când vine vorba de Tiago: „Nu, nu are propriul telefon, încă”

Gabriela Prisăcariu, soția prezentatorului TV Dani Oțil, vorbește deschis despre una dintre cele mai mari temeri ale sale din postura de mamă. Fiul lor, Tiago, a crescut, iar Gabriela recunoaște că îi este încă greu să îl lase singur, chiar și pentru perioade scurte. Recent, vedeta a povestit cum se descurcă atunci când băiețelul este la locul de joacă, iar ea trebuie să se ocupe de treburile sale.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil împreună cu fiul lor, Tiago. Foto: Facebook

Cum se descurcă Gabriela Prisăcariu în rolul de mamă

Rămasă doar cu Tiago, întrucât Dani Oțil este plecat, Gabriela încearcă să își împartă timpul între viața profesională și rolul de mamă. Recent, vedeta l-a lăsat pentru prima dată singur la locul de joacă, în timp ce ea a plecat să își rezolve câteva treburi. Chiar dacă Tiago a crescut și se descurcă singur, Gabriela recunoaște că nu reușește să se relaxeze atunci când este departe de fiul ei.

„Suntem într-o perioadă acum când Dani a plecat și cel mic este cu mine. Tiago este la locul de joacă, doar ce l-am lăsat, așa că am venit să-mi fac treaba repede, să văd ce e pe aici și fug. Să știți că este pentru prima dată când fac lucrul ăsta. Nu sunt o mămică relaxată deloc, sunt cu telefonul în mână… Și da, nu mă simt confortabil, sincer. Nu l-am lăsat niciodată singur, dar acum oricum este băiat mare, se descurcă și nu mai e cazul chiar să stau lângă el”, a declarat Gabriela Oțil pentru Spynews.ro.

„Nu are propriul telefon, încă nu are, dar îmi știe numărul”

Vedeta mărturisește că l-a învățat pe fiul său să o sune indiferent de situație. Chiar dacă Tiago nu are încă propriul telefon, băiețelul știe pe de rost numărul mamei sale și poate să o contacteze folosind telefonul unei persoane aflate în apropierea lui.

„Nu, nu are propriul telefon, încă nu are, dar îmi știe numărul și atunci știe că mă poate suna de la oricine e în preajma lui. Tot știe, da… Nu, nu sunt o mămică relaxată, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu”, mai spune aceasta.

Gabriela Prisăcariu: „Începem să căutăm școală”

Fiul prezentatorului TV se pregătește, în același timp, să treacă într-o nouă etapă. Tiago se află în ultimul an de grădiniță, iar în curând va începe școala, moment care îi provoacă deja emoții Gabrielei.

„Ultimul an de grădi, mai avem puțin și la școală, gata! Emoții pentru mami! Începem să căutăm școală, să vedem care este cea mai bună alegere… Stresul a început cu un an înainte, da!”, a mai declarat aceasta.

Motivul pentru care Gabriela Prisăcariu a rămas singură acasă cu fiul său

Dani Oțil va fi departe de familie timp de aproximativ o lună și jumătate, pentru filmările noului sezon „Power Couple”, care vor avea loc în Malta. Înainte de plecarea soțului său, Gabriela Prisăcariu a povestit pe rețelele de socializare cum își petrec timpul împreună și a dezvăluit că Dani a ales să se bucure de una dintre pasiunile sale înainte de a pleca la filmări: enduro.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi?

Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu, într-un video publicat pe pagina sa de Instagram.