 Gabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”
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VideoGabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”

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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil urmează să stea despărțiți o perioadă, după ce prezentatorul TV va pleca în Malta pentru filmările unui nou sezon „Power Couple”. Înainte de plecare, soția lui avea alte planuri pentru cei doi, însă Dani Oțil a ales să petreacă timpul în compania motocicletei sale.

Gabriela Prisăcariu, ironii la adresa lui Dani Oțil înainte de plecare în Malta
Gabriela Prisăcariu, ironii la adresa lui Dani Oțil înainte de plecare în Malta Foto: arhiva Click!

Gabriela Prisăcariu a povestit, cu umor, cum arată ultima lor zi împreună înainte ca soțul ei să plece pentru aproximativ o lună și jumătate. Deși s-ar fi așteptat la o după-amiază și o seară petrecute împreună, vedeta a dezvăluit că Dani Oțil a preferat să meargă la Enduro.

Dani Oțil pleacă în Malta pentru filmările „Power Couple”

Prezentatorul urmează să plece în Malta, acolo unde vor începe filmările pentru „Power Couple”. Gabriela Prisăcariu a mărturisit că nu știe când a trecut anul și că a sosit din nou momentul în care soțul ei trebuie să plece pentru filmări.

În loc să profite de ultima zi înaintea despărțirii temporare pentru a petrece timp împreună, Dani Oțil a ales să meargă la Enduro.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi?

Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu, într-un video publicat pe pagina sa de Instagram.

„Câteodată îmi vine...”

Soția prezentatorului spune că aceasta nu este prima dată când Dani Oțil folosește aceeași explicație pentru a merge la Enduro înainte de plecare. Gabriela Prisăcariu a ironizat situația și a mărturisit că, în opinia ei, soțul găsește mereu timp pentru pasiunea sa.

Vedeta a continuat povestea într-o notă amuzată și a recunoscut că, deși își iubește foarte mult soțul, există momente în care situația o scoate din sărite.

„Zice că nu mai are timp să se dea cu motocicleta lui și cu mine are timp să stea toată iarna. Dar cu motocicleta lui la Enduro, nu! Așa că, ce voiam eu să vă zic este că îmi place mult să fiu femeie măritată și-l iubesc pe soțul meu foarte mult. Dar câteodată îmi vine... Da”,  a mai spus vedeta.

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