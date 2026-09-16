Rareș Cojoc, răsfăț pentru fiul său. Cât a plătit pentru un kilogram de calcan și cum l-a pregătit la grătar: „Gustul este delicios”

După despărțirea de Andreea Popescu, cunoscutul campion la dans își dedică timpul liber celor mici, răsfățându-i cu preparate pe gustul lor. La rugămintea fiului său, Ioachim, dansatorul a cumpărat un pește pentru grătar și a împărtășit cu fanii rețeta.

Rareș Cojoc le face toate poftele copiilor săi Foto: instagram

Dansatorul a arătat că, pe lângă profesionalismul de care dă dovadă pe ringul de dans, se descurcă de minune și în bucătărie. Pentru a-i face pe plac fiului său, Ioachim, nu a stat pe gânduri și a cumpărat tot ce i-a fost necesar pentru cina dorită, apoi a împărtășit pe rețelele sociale rețeta pentru calcanul la grătar.

Rețeta simplă la grătar și prețul pe kilogram plătit pentru calcan

Pentru masa de cină, Rareș a achiziționat calcanul dintr-un cunoscut hypermarket, unde această specie de pește ajunge să coste aproximativ 125 de lei pentru un kilogram.

Prepararea a fost una minimalistă, menită să pună în valoare prospețimea cărnii: peștele curățat a fost tăiat în două, păstrat pe os, asezonat doar cu sare și ulei de măsline și pus pe plită să se gătească lent, în timp ce bona filipineză a familiei s-a ocupat de mămăligă.

„Doamnelor și domnilor, am cumpărat această frumusețe de calcan. Pun niște sare pe grătar, aici am calcanul curățat, l-am tăiat în jumătate, nu l-am scos de pe os. Am pus acolo doar ulei de măsline și sare.

Acum o să iau calcanul, jumătatea asta mai groasă, o s-o pun pe plita asta. Adaug niște ulei de măsline, iar aici, domnișoara Lorena face mămăliga și mujdeiul. Ioachim de ieri mi-a spus: «tati, te rog frumos să-mi faci astăzi niște calcan, că-mi este atât de poftă»”, a povestit Rareș Cojoc pe contul său de Instagram.

1/3 preț calcan Foto: site-ul hypermarket-ului de unde Rareș a achiziționat peștele

Cină pe terasă și un îndemn la bucătăria tradițională

Masa a fost organizată în aer liber, pe terasă, într-un cadru intim, completat de o priveliște spectaculoasă. Preparatul de lux a fost servit în cel mai autentic mod, alături de mămăligă caldă și mujdei de usturoi. Cu această ocazie, dansatorul a ținut să sublinieze calitățile acestui tip de pește și a transmis comunității sale un mesaj cald de apreciere a bucătăriei românești.

„Deci credeți-mă, este absolut imposibil să dai greș cu acest calcan. Gustul este absolut delicios, nu întâmpinați probleme cu oasele, copiilor le place foarte mult.

Este un pește gras, este un pește care crește și la Marea Neagră. Până la urmă asta cu mujdeiul și mămăliga este o rețetă românească și să ne bucurăm de tradițiile românești, de gusturile românești, pentru că sunt extraordinare”, a concluzionat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu

Rareș Cojoc pare să fi lăsat în urmă perioada de după divorțul de Andreea Popescu și să se bucure din plin de noua etapă din viața sa. Campionul la dans sportiv și-a asumat relația cu Claudia Dumitru, iar cei doi au făcut publică povestea lor de iubire după o perioadă în care au preferat să fie discreți.

Relația pare să fi devenit tot mai apropiată, iar recent au apărut și imagini cu cei doi într-un moment tandru. Claudia Dumitru a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care îl sărută pe Rareș Cojoc, confirmând astfel că povestea lor nu mai este un secret.