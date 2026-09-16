 Rareș Cojoc, răsfăț pentru fiul său. Cât a plătit pentru un kilogram de calcan și cum l-a pregătit la grătar: „Gustul este delicios”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Rareș Cojoc, răsfăț pentru fiul său. Cât a plătit pentru un kilogram de calcan și cum l-a pregătit la grătar: „Gustul este delicios”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După despărțirea de Andreea Popescu, cunoscutul campion la dans își dedică timpul liber celor mici, răsfățându-i cu preparate pe gustul lor. La rugămintea fiului său, Ioachim, dansatorul a cumpărat un pește pentru grătar și a împărtășit cu fanii rețeta. 

Rareș Cojoc le face toate poftele copiilor săi
Rareș Cojoc le face toate poftele copiilor săi Foto: instagram

Dansatorul a arătat că, pe lângă  profesionalismul de care dă dovadă pe ringul de dans, se descurcă de minune și în bucătărie. Pentru a-i face pe plac fiului său, Ioachim, nu a stat pe gânduri și a cumpărat tot ce i-a fost necesar pentru cina dorită, apoi a împărtășit pe rețelele sociale rețeta pentru calcanul la grătar.

Rețeta simplă la grătar și prețul pe kilogram plătit pentru calcan

Pentru masa de cină, Rareș a achiziționat calcanul dintr-un cunoscut hypermarket, unde această specie de pește ajunge să coste aproximativ 125 de lei pentru un kilogram.

Prepararea a fost una minimalistă, menită să pună în valoare prospețimea cărnii: peștele curățat a fost tăiat în două, păstrat pe os, asezonat doar cu sare și ulei de măsline și pus pe plită să se gătească lent, în timp ce bona filipineză a familiei s-a ocupat de mămăligă.

„Doamnelor și domnilor, am cumpărat această frumusețe de calcan. Pun niște sare pe grătar, aici am calcanul curățat, l-am tăiat în jumătate, nu l-am scos de pe os. Am pus acolo doar ulei de măsline și sare.

Acum o să iau calcanul, jumătatea asta mai groasă, o s-o pun pe plita asta. Adaug niște ulei de măsline, iar aici, domnișoara Lorena face mămăliga și mujdeiul. Ioachim de ieri mi-a spus: «tati, te rog frumos să-mi faci astăzi niște calcan, că-mi este atât de poftă»”, a povestit Rareș Cojoc pe contul său de Instagram.

preț calcan
1/3
preț calcan Foto: site-ul hypermarket-ului de unde Rareș a achiziționat peștele

Cină pe terasă și un îndemn la bucătăria tradițională

Masa a fost organizată în aer liber, pe terasă, într-un cadru intim, completat de o priveliște spectaculoasă. Preparatul de lux a fost servit în cel mai autentic mod, alături de mămăligă caldă și mujdei de usturoi. Cu această ocazie, dansatorul a ținut să sublinieze calitățile acestui tip de pește și a transmis comunității sale un mesaj cald de apreciere a bucătăriei românești.

Deci credeți-mă, este absolut imposibil să dai greș cu acest calcan. Gustul este absolut delicios, nu întâmpinați probleme cu oasele, copiilor le place foarte mult.

Este un pește gras, este un pește care crește și la Marea Neagră. Până la urmă asta cu mujdeiul și mămăliga este o rețetă românească și să ne bucurăm de tradițiile românești, de gusturile românești, pentru că sunt extraordinare”, a concluzionat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu

Rareș Cojoc pare să fi lăsat în urmă perioada de după divorțul de Andreea Popescu și să se bucure din plin de noua etapă din viața sa. Campionul la dans sportiv și-a asumat relația cu Claudia Dumitru, iar cei doi au făcut publică povestea lor de iubire după o perioadă în care au preferat să fie discreți.

Relația pare să fi devenit tot mai apropiată, iar recent au apărut și imagini cu cei doi într-un moment tandru. Claudia Dumitru a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care îl sărută pe Rareș Cojoc, confirmând astfel că povestea lor nu mai este un secret.

Ghid de cumpărături

madalina apostol (2) jpg
Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
„4 titulari, out de la Dinamo!”. Secretele transformării în echipă de titlu, dezvăluite din interior www.fanatik.ro
image
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie observatornews.ro
image
Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
O nouă televiziune se lansează în România. Va emite 24 de ore din 24 și vine cu un concept diferit playtech.ro
image
Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit ÎMPUȘCAT în propria locuință. Cine a făcut descoperirea www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
banner gabriela cristea (2) jpg
VideoGabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!” Vedete românești
brigitte bardot profimedia jpg
Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație! Bijuteriile se vând cu mii de euro Vedete internaționale
gabi tamas olga barcari jpeg
Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș! Ce emisiune au filmat împreună și când va fi difuzată Vedete românești
nepoatele Prințesei Diana jpg
Nepoatele Prințesei Diana vin în România! La ce eveniment exclusivist vor participa Lady Amelia și Lady Eliza Spencer Vedete internaționale
madalina apostol (2) jpg
Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini Vedete românești
Dakoda Johnson, Machine Gun Kelly, Megan Fox foto Profimedia jpg
Machine Gun Kelly e noul iubit al actriței Dakota Johnson? Rapperul a fost logodit cu Megan Fox Vedete internaționale
Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”
#Exclusiv Click!
VideoFlorin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”: „Ne așteaptă o altă dinamică”. Ce pregătește chef-ul pentru toamnă și cum stă cu cinele romantice Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net