 Rareș Cojoc, din nou pe primul loc la German Open Championships. Momentul în care fiul său a alergat pe podium
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoRareș Cojoc, din nou pe primul loc la German Open Championships. Momentul în care fiul său a alergat pe podium

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi de neuitat pentru Rareș Cojoc. Împreună cu partenera sa, Andreea Matei, au obținut un nou premiu, locul I la prestigiosul turneu German Open Championships. Festivitatea de premiere a fost una cu totul și cu totul specială, cu o încărcătură emoțională aparte.

Moment emoționant pentru Rareș Cojoc. Ioachim, pe podium alături de el. Foto: Instagram
Moment emoționant pentru Rareș Cojoc. Ioachim, pe podium alături de el. Foto: Instagram

Fiul său cel mare, Ioachim, i-a fost alături în aceste momente importante. Copilul și-a susținut tatăl din public și a urcat cu el pe podium. Imaginile emoționante au fost publicate chiar de Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc și partenera sa câștigă cel mai prestigios concurs de dans din lume

A fost o zi specială în lumea dansului, după ce Rareș Cojoc și partenera sa, Andreea Matei, au reușit să ia a doua oară consecutiv primul loc la cel mai prestigios concurs de dans din lume, German Open Championship (GOC). Competiția s-a desfășurat la Stuttgart, iar din public fiul cel mare al dansatorului, Ioachim, l-a susținut, alături de cei doi antrenori italieni ai cuplului,  Katia și Giordano Vanone.

Chiar înainte de intonarea imnului național al României, copilul a alergat direct spre podium, acolo unde tatăl său și partenera sa de dans ocupau treapta cea mai înaltă. Momentul emoționant a fost surprins și publicat pe rețelele de socializare. Rareș Cojoc l-a îmbrățișat pe Ioachim cu toată dragostea.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să trăiesc asemenea clipe alături de Ioachim. Aseară, la German Open Championships, am câștigat cel de-al 7-lea titlu de Grand Slam al carierei, iar bucuria de a-l avea alături de mine pe podium este greu de descris în cuvinte”, a mărturisit Rareș Cojoc, pe Instagram.

România, cu două perechi în finala de la Stuttgart

Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să-i impresioneze pe arbitri, mai ales după momentele spectaculoase din Beethoven Hall. Cei doi s-au impus pentru al doilea an consecutiv la GOC, după ce au ieșit pe primul loc la toate cele cinci dansuri, și anume: vals lent, tango, vals vienez, slow foxtrot și quickstep. O altă pereche ce a ajuns în finală și a reprezentat România a fost formată din Georgy Kalashnikov și Daria Grigore.

„Să înving la GOC e reușita supremă la care visez de copil. Să câștig a doua oară e deja o reverie”, a declarat Rareș Cojoc pentru libertatea.ro. 

„Eram mică și, după fiecare antrenament pe care-l luam la început în joacă, mă gândeam cum e să fiu regină. Așa mă simt acum, da, azi sunt regina pe care o vedeam în visuri. Când vor trece anii, momentele acestea îmi vor călăuzi existența și îmi vor da putere”, a declarat Andreea Matei, pentru sursa citată.

Ghid de cumpărături

FotoJet (58) jpg
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase Rețete
horoscop, foto shutterstock jpg
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026 Horoscop
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care David Popovici e recunoscător că s-a născut în România: „La prima vedere nu pare un avantaj” as.ro
image
De ce tot mai mulți oameni pun o lingură metalică la geam. Explicația acestui truc simplu playtech.ro
image
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!” www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
Diana Munteanu în locuința sa/sursă foto: social media
FotoDiana Munteanu, vacanță de vis în Santorini. Vedeta a făcut furori în costum de baie Vedete românești
bonnie tyler jpg
VideoBonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă Vedete internaționale
1 0 audrey hepburn profimedia 0017275703 jpg jpeg
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine” Vedete internaționale
Adelina Pestritu, foto Instagram jpg
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți” Vedete românești
selly jpg
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul Vedete românești
Dana Rogoz, foto Instagram jpg
Dana Rogoz își schimbă radical look-ul pentru un nou proiect cinematografic: „Părul crește” Vedete românești
andra si catalin maruta jpg
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David Vedete românești
raluca pastrama jpg
Cum a reușit Raluca Pastramă să slăbească. Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște: „Intru în niște stări care sunt dureroase fizic” Vedete românești
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net