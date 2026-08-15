Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine”

Audrey Hepburn rămâne, la zeci de ani după perioada sa de glorie, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea modei și cinematografiei. Stilul actriței a devenit o adevărată referință, iar unele dintre piesele pe care le-a purtat continuă să fie considerate actuale și astăzi.

Fiii săi, Sean Hepburn Ferrer și Luca Dotti, au vorbit pentru People despre moștenirea lăsată de celebra actriță și despre felul în care aceasta privea moda. Deși numele lui Audrey Hepburn este asociat cu rochiile elegante și creațiile Givenchy, garderoba ei nu era alcătuită exclusiv din ținute sofisticate.

Din contră, în viața de zi cu zi, actrița prefera hainele confortabile și nu considera că trebuie să fie permanent îmbrăcată elegant.

Audrey Hepburn avea o garderobă atent aleasă

Luca Dotti a explicat că mama sa era foarte conștientă de rolul pe care moda l-a avut în cariera ei. Hainele nu reprezentau însă doar o modalitate de a atrage atenția, ci îi ofereau și încredere.

„Îi plăceau hainele și era foarte conștientă că moda avusese un rol foarte important în faima ei. Îi dădea încredere, pe scenă și în afara ei”, a povestit Dotti.

Pe măsură ce viața actriței a intrat într-o altă etapă, alegerile vestimentare au devenit mai relaxate. În perioada în care locuia în Elveția, la țară, și lucra în Africa, Audrey Hepburn alegea blugi, pantofi sport, tricouri și pulovere confortabile.

„Era, însă, practică în privința modei. Până când locuia în Elveția, la țară, lucrând în Africa, garderoba ei era, practic, alcătuită din blugi, pantofi sport și tricouri, cu pulovere confortabile”, a explicat fiul actriței.

Pamela Keogh, autoarea cărții „Audrey Style”, a subliniat la rândul său că Audrey Hepburn nu avea nevoie de o garderobă uriașă pentru a avea un stil memorabil.

„Audrey avea haine extraordinare. Pur și simplu nu avea foarte multe haine. Și nu avea nicio problemă să poarte din nou hainele”, a spus Keogh.

Autoarea a remarcat și faptul că, în perioada respectivă, hainele erau scumpe și bine realizate, astfel că oamenii le păstrau și aveau grijă de ele.

Cămașa albă și rochia neagră au devenit simboluri ale stilului său

Printre piesele vestimentare care au contribuit la imaginea lui Audrey Hepburn se numără cămașa albă, rochia neagră, pantalonii Capri și balerinii. Actrița reușea să transforme inclusiv haine simple în ținute recognoscibile.

Pamela Keogh a vorbit despre una dintre cele mai cunoscute apariții ale actriței din „Breakfast at Tiffany’s”, unde Audrey Hepburn poartă o cămașă de smoking.

„Când deschide ușa în «Breakfast at Tiffany’s», poartă, de fapt, o cămașă de smoking. Este, evident, o cămașă de smoking bărbătească, apretată, pe care o poartă cu o curea și fără nimic pe dedesubt”, a explicat autoarea.

Potrivit acesteia, alegerea era una îndrăzneață pentru acea perioadă și putea fi interpretată ca un mesaj subtil transmis publicului.

Autoarea a remarcat și faptul că Audrey Hepburn a purtat unele elemente vestimentare, precum cămășile albe inspirate din garderoba masculină și ochelarii de soare mari, înainte ca acestea să fie asociate cu alte femei devenite ulterior simboluri ale modei.

Relația cu Hubert de Givenchy i-a definit imaginea

Un capitol important din stilul lui Audrey Hepburn îl reprezintă colaborarea cu Hubert de Givenchy. Designerul a devenit nu doar unul dintre cei mai importanți creatori ai ținutelor sale, ci și un apropiat al actriței.

Luca Dotti consideră că hainele create de Givenchy pentru mama sa continuă să arate moderne chiar și în prezent.

„Lucrul incredibil la moda lui Hubert de Givenchy este că este încă foarte modernă. Iar felul în care mama mea a purtat-o este încă foarte modern”, a spus Dotti.

Fiul actriței a descris relația dintre cei doi și rolul pe care fiecare l-a avut în evoluția celuilalt.

„Era muza și prietena lui. Hubert era inspirat de mama mea. Mama mea avea încredere în el”, a declarat Dotti.

Audrey Hepburn avea, de asemenea, propriile preferințe clare atunci când venea vorba despre haine. Nu era adepta unui stil încărcat, iar simplitatea reprezenta una dintre principalele caracteristici ale aparițiilor sale.

Pamela Keogh consideră că tocmai această simplitate este unul dintre motivele pentru care stilul actriței a trecut testul timpului.

„La jumătate de secol distanță, ai putea aproape să alegi orice piesă și să spui: «Aș putea purta asta chiar acum». Și asta este rar”, a declarat autoarea.

Pentru generațiile actuale, imaginea lui Audrey Hepburn este construită din mai multe ipostaze.

Chiar și atunci când nu purta rochii elegante sau creații Givenchy, actrița păstra aceeași atenție pentru aspectul său. Pamela Keogh a rezumat astfel această caracteristică a stilului său: „Chiar și atunci când Audrey era îmbrăcată foarte casual, părul și machiajul ei erau întotdeauna impecabile”.