Diana Munteanu, vacanță de vis în Santorini. Vedeta a făcut furori în costum de baie

Diana Munteanu și-a făcut din nou bagajele și a ales Grecia pentru o vacanță departe de agitația de acasă. Prezentatoarea emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” a ajuns în Santorini, una dintre destinațiile cunoscute pentru peisajele sale spectaculoase, apa limpede și atmosfera de vacanță.

Vedeta nu a păstrat imaginile doar pentru ea, ci a împărtășit cu cei care o urmăresc în mediul online mai multe fotografii din timpul escapadei. Printre cadrele publicate se numără imagini cu peisajele insulei, momente de relaxare și fotografii în costum de baie.

La 47 de ani, Diana Munteanu continuă să acorde o atenție importantă stilului de viață activ, iar aparițiile sale din vacanță au atras rapid atenția urmăritorilor. Silueta tonifiată și bronzul uniform se numără printre detaliile care ies în evidență în fotografiile realizate în Grecia.

Diana Munteanu, din nou în Santorini

Grecia pare să fie una dintre destinațiile preferate ale prezentatoarei TV. Nu este pentru prima dată când Diana Munteanu ajunge în Santorini. Vedeta a mai petrecut timp pe celebra insulă elenă, iar în trecut a publicat imagini inclusiv din Oia.

De această dată, Diana a continuat să le arate urmăritorilor cum își petrece zilele în vacanță. Fotografiile surprind mai multe locuri și momente din escapada sa, de la priveliștile asupra Mării Egee până la clipele de relaxare.

Santorini este cunoscută pentru peisajele sale, iar imaginile publicate de vedetă pun în valoare tocmai acest decor. Marea, clădirile albe și lumina specifică insulei au devenit fundalul fotografiilor pe care Diana le-a distribuit online.

Astfel, vacanța prezentatoarei s-a transformat într-un mic jurnal de călătorie pentru comunitatea sa din mediul online.

Cazare cu vedere spre Marea Egee

Un alt detaliu care a atras atenția în imaginile publicate de Diana Munteanu este locul în care aceasta a ales să se cazeze. Locația beneficiază de o priveliște către mare, oferindu-i vedetei un decor spectaculos chiar și pentru momentele petrecute la cazare.

Diminețile au fost surprinse în lumina răsăritului, în timp ce seara, apusul a schimbat complet atmosfera. Peisajul specific insulei a devenit astfel fundal pentru mai multe fotografii și momente distribuite în mediul online.

Diana Munteanu s-a fotografiat și în apropierea piscinei, dar și la restaurante, alegând ținute lejere, potrivite pentru zilele de vacanță. Imaginile transmit atmosfera relaxată a escapadei din Grecia.

Vedeta nu a ezitat nici să pozeze în costum de baie. Fotografiile au atras reacții din partea urmăritorilor, mai ales datorită siluetei pe care Diana și-a afișat-o în timpul vacanței.

1/3 Diana Munteanu în Santorini / Foto: Instagram

Sportul, parte din stilul de viață al vedetei

Diana Munteanu este cunoscută și pentru faptul că sportul ocupă un loc important în stilul său de viață. În trecut, prezentatoarea a povestit că a practicat atletism timp de opt ani.

Mișcarea în aer liber se numără, de asemenea, printre activitățile pe care le preferă, inclusiv alergările. Acest stil de viață activ este unul dintre elementele menționate în legătură cu felul în care vedeta își păstrează forma fizică.

În Santorini, Diana Munteanu se bucură însă în primul rând de atmosfera de vacanță. Peisajele insulei, timpul petrecut la malul mării, piscina, restaurantele și fotografiile realizate în diferite momente ale zilei au compus imaginile pe care prezentatoarea le-a oferit urmăritorilor săi.