 Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026
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Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026

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Perioada următoare vine cu schimbări importante pentru anumite zodii. Până pe 23 august 2026, trei nativi reușesc să recapete controlul asupra propriei vieți.

Horoscop / Foto: shutterstock
Horoscop / Foto: shutterstock

Săptămâna se află sub influența sezonului eclipselor, o perioadă considerată una intensă din punct de vedere astrologic. Apar momente de tensiune și confuzie, însă finalul intervalului aduce mai multă claritate odată cu intrarea Soarelui în zodia Fecioară, potrivit yourtango.com.

Pe 17 august, Marte formează un aspect tensionat cu Neptun, ceea ce poate aduce oboseală, lipsă de energie și dificultăți în luarea deciziilor. Pe 21 august, opoziția dintre Venus și Saturn poate amplifica problemele emoționale sau tensiunile din relații. Totuși, după intrarea Soarelui în Fecioară, energia se schimbă, iar accentul se mută pe organizare și atingerea obiectivelor.

Racii trebuie să aibă răbdare înainte de decizii importante

Pentru nativii din Rac, începutul perioadei poate fi mai dificil. Marte se află în semnul lor și formează un aspect tensionat cu Neptun, ceea ce poate crea senzația de nesiguranță sau lipsă de direcție.

Acești nativi pot avea momente în care se îndoiesc de propriile alegeri sau sunt influențați de opiniile celor din jur. De asemenea, opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce tensiuni în relații sau o stare de nemulțumire personală.

Astrologii recomandă Racilor să nu ia decizii radicale în această perioadă și să acorde mai multă atenție odihnei. Finalul săptămânii vine însă cu o energie mai bună.

Odată cu intrarea Soarelui în Fecioară, acești nativi pot găsi mai multă claritate și pot începe să privească lucrurile într-o manieră mai calmă și mai organizată.

Berbecii trebuie să își asculte intuiția și să evite conflictele

Berbecii traversează o perioadă în care răbdarea devine foarte importantă. Influențele astrologice aduc provocări în relațiile cu partenerii, membrii familiei sau persoanele apropiate.

Marte formează un aspect dificil cu Neptun, iar acest lucru poate provoca oboseală și senzația că lucrurile nu evoluează suficient de repede. În plus, anumite situații pot părea mai complicate decât sunt în realitate.

Pentru Berbeci, cheia acestei perioade este să nu reacționeze impulsiv. Astrologii îi sfătuiesc să își asculte instinctul și să evite discuțiile aprinse.

Este un moment potrivit pentru odihnă și pentru a acorda mai multă atenție stării fizice și emoționale. După ce Soarele intră în Fecioară, acești nativi pot profita de o energie mai productivă și pot reveni la planurile pe care le-au amânat.

Capricornii trebuie să își stabilească limite clare

Pentru Capricorni, săptămâna vine cu provocări în zona relațiilor personale și profesionale. Aspectul dintre Marte și Neptun poate aduce neînțelegeri sau lipsă de claritate în colaborări.

Acești nativi sunt sfătuiți să nu se grăbească atunci când trebuie să ia decizii importante, mai ales în domeniul profesional. Unele situații pot să nu fie atât de clare pe cât par la prima vedere.

Opoziția dintre Venus și Saturn poate provoca tensiuni la locul de muncă sau în familie. Din acest motiv, este recomandat ca nativii din Capricorn să stabilească limite și să evite persoanele care le consumă energia.

Perioada este potrivită pentru retragere, odihnă și analiză. După începutul sezonului Fecioarei, lucrurile pot deveni mai ușor de gestionat, iar Capricornii pot simți că își recapătă direcția.

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