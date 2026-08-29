Rareș Cojoc, îndrăgostit lulea după divorț! Ipostaza tandră în care a fost surprins alături de Claudia Dumitru

Rareș Cojoc pare să fi lăsat în urmă divorțul de Andreea Popescu și să se bucure din plin de noua relație. Campionul la dans sportiv și Claudia Dumitru au făcut publică povestea lor de iubire, iar acum au apărut și imagini în care cei doi sunt surprinși într-un moment tandru.

Cum au fost surprinși Rareș Cojoc și Claudia Dumitru Foto: arhiva Click!

Rareș Cojoc pare să fie mai fericit ca niciodată după divorțul de Andreea Popescu. Campionul la dans sportiv și-a asumat relația cu Claudia Dumitru, iar recent cei doi au fost surprinși într-un moment romantic.

Claudia Dumitru a publicat recent o fotografie în care îl sărută pe Rareș Cojoc, semn că relația lor nu mai este un secret. Cei doi și-au asumat povestea în urmă cu aproximativ o lună, după o perioadă în care au preferat să fie discreți.

Ce spunea Andreea Popescu despre o nouă relație

Rareș Cojoc, sărut pasional cu noua iubită Foto: Instagram

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au împreună trei copii. Despărțirea celor doi a fost o surpriză pentru lumea mondenă, mai ales că familia lor părea foarte unită. În trecut, Andreea Popescu vorbea despre posibilitatea ca fostul ei soț să își refacă viața și despre cât de importantă este discreția atunci când sunt implicați și copii.

„Eu sunt de părere că o relație trebuie ținută destul privată o perioadă bună. Dar, na, uite vezi, fiecare face cum consideră. Eu și dacă aș fi acum cu cineva, eu aș fi foarte, foarte atentă. Imaginile astea rămân.

Și copiii mei… Una este să fiu prinsă de paparazzi și una este să-mi asum o chestie publică. Adică să o postez eu, să o fac voit, la foarte puțin timp după, când sunt niște copii la mijloc”, declara Andreea Popescu în urmă cu ceva timp.

Rareș Cojoc, implicat în viața celor trei copii

Dincolo de cariera sa în dansul sportiv, Rareș Cojoc este foarte implicat în creșterea celor trei copii pe care îi are cu Andreea Popescu. Sportivul a arătat în mediul online cum arată zilele sale alături de cei mici.

După divorț, cei doi au ales să rămână o echipă în ceea ce privește copiii și au continuat să se ocupe împreună de creșterea lor.

Rareș Cojoc a explicat că programul său nu este în fiecare zi la fel de aglomerat, însă își dorește să le ofere copiilor cât mai multe oportunități pentru a descoperi și dezvolta lucrurile care îi pasionează.