 George Tănase a divorțat în secret. Ce s-a întâmplat între comediant și Loredana: „Nu avea sens”
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VideoGeorge Tănase a divorțat în secret. Ce s-a întâmplat între comediant și Loredana: „Nu avea sens”

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George Tănase a confirmat că a divorțat, după ce a reușit să țină despărțirea departe de ochii publicului. Comediantul a dezvăluit că mariajul s-a încheiat în urmă cu ceva timp și a explicat, fără să intre în prea multe detalii, de ce relația cu Loredana nu a mai funcționat.

George Tănase a divorțat
George Tănase a divorțat Foto: Arhiva Click!

George Tănase a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața sa personală. Comediantul a confirmat că mariajul său s-a încheiat în urmă cu ceva timp, însă până acum a preferat să păstreze discreția. Puțini oameni au știut că actorul de comedie a trecut printr-un divorț, informația fiind cunoscută doar de familie și de apropiați. Într-un interviu recent, acesta a vorbit deschis despre separare.

George Tănase a explicat că relația cu fosta sa soție ajunsese într-un punct în care cei doi se împiedicau reciproc să evolueze.

„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a spus comediantul la „The News Man Podcast”.

Cum a început povestea dintre George și Loredana

În urmă cu câțiva ani, lucrurile păreau cu totul diferite. În 2022, George Tănase și Loredana formau un cuplu de aproape cinci ani, iar comediantul o ceruse deja în căsătorie. La vremea respectivă, el vorbea cu entuziasm despre nunta care urma să aibă loc.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Loredana și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape cinci ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, a spus George Tănase în 2022.

Relația lor a început într-un mod neașteptat, după un spectacol de stand-up susținut de George Tănase la Iași. Loredana se afla în public și i-a scris după ce a auzit una dintre glumele sale.

Cei doi au început să vorbească, iar ulterior s-au întâlnit întâmplător într-un club. Comediantul povestea atunci cu bucurie despre începuturile relației lor.

„Pe viitoarea mea soție am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm”, a spus comediantul, în urmă cu ceva timp.

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