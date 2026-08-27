Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg

Designerul Mihai Albu plănuise să petreacă vacanța de vară și cu fiica lui și a Iuliei Albu, însă Mikaela nu l-a mai însoțit în Bulgaria. Iată ce spune Mihai Albu, exclusiv pentru Click!, despre schimbarea de ultim moment, dar și despre concediul la vecinii noștri de peste graniță, într-un resort de cinci stele.

1/9 Mihai Albu se află în Bulgaria, alături de soție și de fiica ei. De data aceasta, Mikaela nu i-a mai însoțit Foto: foto: arhiva personala

Impresii despre vacanța din Bulgaria: „Răsăritul este identic cu acela din România”

Mihai Albu n-a ales să se relaxeze, în acest sezon estival, la malul mării, în România, ci în Bulgaria, unde se află alături de soția Elena, de profesie chirurg cardiovascular, și de fiica ei:

„Ne-am făcut bagajele pentru Tenerife, dar am ajuns în Bulgaria. Cât timp suntem împreună e bine oriunde! Nu pot să comentez prețurile din Bulgaria, față de cele din România, pentru că noi suntem într-un resort cu un format care nu există pe litoralul nostru, este unul similar celor din Turcia, însă la un preț mult mai avantajos, având în vedere că au fost excluse cheltuielile cu avionul.

Prin urmare, ne aflăm într-un resort de cinci stele, la care am ajuns cu mașina și în care răsăritul este identic cu acela din România”, ne-a declarat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

Fără fiica Mikaela, în vacanța din Bulgaria: „Mama ei i-a organizat alt program!”

Deși plănuise să o ia și pe Mikaela Albu (16 ani), fiica lui și a fostei soții, Iulia Albu, iată că superba adolescentă nu apare în fotografiile de familie din vacanța în Bulgaria:

„Petrecem aici câteva zile minunate în trei. Mika nu a venit cu noi pentru că mama ei i-a organizat un alt program”, a spus el, cu tristețe.

Anul trecut, în vacanța din Turcia și din Grecia, Mikaela s-a distrat însă alături de ei. Mihai Albu spera să repete acea experiență, însă iată că Iulia Albu i-a cam dat planurile peste cap.

Soția poartă saboți realizați de el. Îi face reclamă la colecțiile marca Mihai Albu

În fotografiile din acest concediu, Elena Albu poartă saboți eleganți, model din colecția de încălțăminte realizată de soțul ei, Mihai Albu, detaliu remarcat și de fanii lor, pe conturile sociale:

„Da, sunt saboți realizați de mine, Elena are multe perechi de încălțăminte din colecțiile mele, i-am realizat și la cununia noastră, dar și la nuntă, niște pantofi superbi”, ne-a mai menționat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

Cum își ajută Elena Albu soțul în afaceri?

De fapt, Elena Albu îi poartă adesea modelele de pantofi, având picioare superbe, de fotomodel:

„Ca orice femeie, îi place să se răsfețe probând pantofi la showroom și să-și aleagă modelele care îi plac. Avem o campanie de reduceri de sezon și mă sprijină cu prezența ei”, menționa Mihai Albu, într-o postare pe Facebook, unde poza alături de Elena, care îl ajută și la realizarea ședințelor foto pentru noile colecții.

Mihai Albu este vestit în întreaga lume, ca designer de încălțăminte, numele său figurând și în Cartea Recordurilor, cu cele mai înalte tocuri, de 37 cm înălțime. Are cliente în întreaga lume, atât în Europa, cât și peste Ocean, în America.