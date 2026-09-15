 A atras atenția imediat! Concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” a primit ofertă pentru „Insula Iubirii”
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A atras atenția imediat! Concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” a primit ofertă pentru „Insula Iubirii”

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Nici n-a început bine „Burlacii: Foc în Paradis”, că deja una dintre burlăcițe este vizată și curtată de alt reality-show! 

"Bătaie" pe Constantia de la „Burlacii: Foc în Paradis”
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"Bătaie" pe Constantia de la „Burlacii: Foc în Paradis” Foto: click.ro

Constantia a fost ofertată pentru „Insula Iubirii”! Nici nu a început bine aventura în „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV, de luni până joi, că una dintre concurente a atras deja atenția unui alt mare reality-show! 

„Mă simt flatată”

Constanția Cornitel a primit o propunere de a participa în sezonul următor al „Insula Iubirii”, iar vestea a luat-o prin surprindere.Concurenta din „Burlacii: Foc în Paradis” recunoaște că oferta o flatează și spune că nu poate decât să se bucure că a reușit să iasă în evidență încă de la primele apariții.

Nici bine nu a început emisiunea «Burlacii: Foc în Paradis», că deja îmi și dau târcoale de pe la alte emisiuni. Ce pot să spun, decât că mă simt flatată. Înseamnă că au văzut super potențial în mine, dacă deja mă vor la ei în ogradă”, spune Constantia. Oferta vine într-un moment în care Constantia abia începe să fie descoperită de publicul PRO TV și VOYO. 

Marele premiu este de 50.000 de euro

Concurenta se numără printre cele 13 personaje care au intrat în vila din Turcia, acolo unde seducția, strategiile, alianțele și confruntările fac parte din joc.

Tânăra nu este străină de micul ecran, aceasta a mai participat, întrecut, la unul dintre sezoanele emisiunii “Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. 

Rămâne însă de văzut dacă Constantia va accepta provocarea și dacă o vom vedea, în sezonul următor, într-o nouă aventură de reality. 

Până atunci, publicul o poate urmări în „Burlacii: Foc în Paradis”, unde lupta pentru iubire, strategie și marele premiu de 50.000 de euro abia începe. „Burlacii: Foc în Paradis” este difuzat luni seară, de la ora 23.00, simultan la PRO TV și pe VOYO.

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