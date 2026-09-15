 Cum arată camera nopților de amor din „Burlacii: Foc în Paradis”. Adelina Pestrițu, imagini din vila concurenților
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Cum arată camera nopților de amor din „Burlacii: Foc în Paradis”. Adelina Pestrițu, imagini din vila concurenților

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” face furori încă de la prima ediție. Sezonul a început luni, 14 septembrie pe Pro TV, astfel că 13 concurenți sunt pregătiți să-și găsească iubirea. Prezentatoarea Adelina Pestrițu face turul vilei din Turcia.

Adelina Pestrițu, prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”.
Adelina Pestrițu, prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”. Foto: Instagram

Adelina Pestrițu este cea care își pune amprenta pe noua emisiune „Burlacii: Foc în Paradis”. Tot ea este cea care „dă din casă” și prezintă vila în care vor sta concurenții. Aceasta a arătat și dormitorul în care se vor scrie cele mai fierbinți povești de dragoste.

Cum arată vila din „Burlacii: Foc în Paradis”

Show-ul se desfășoară într-o vilă de vis cu piscină din Turcia. Adelina Pestrițu a prezentat câteva locuri în care cei 13 concurenți își vor petrece aventura. Locația este una spectaculoasă, cu o piscină imensă, înconjurată de șezlonguri și foișoare.

Livingul este unul imens. Acolo se regăsesc mai multe canapele și o bucătărie imensă, loc în care concurenții vor petrece seri de neuitat. La etaj se află camerele burlacilor și burlăcițelor. În camera fetelor se află mai multe paturi single, fiind cu deschidere la un balcon spațios, cu vedere spre piscină. 

Și băieții vor sta împreună într-o singură cameră. Acolo se vor pune la cale cele mai nebunești planuri și cele mai îndrăznețe metode de cucerit. Nu în ultimul rând, Adelina Pestrițu prezintă și camera în care se vor petrece „nopțile de amor”. Aceasta este decorată în culori de roșu, alb și gri. Este dotată cu o canapea și un pat, având un aer elegant și confortabil.

Cel mai greu moment trăit de Adelina Pestrițu la emisiune

Adelina Pestrițu este gazda emisiunii de pe ProTV, care se desfășoară în Istanbul, Turcia. Aceasta a mărturisit că, pe parcurs, s-a atașat de concurenți și i-a fost dificil să asiste la dezamăgirile lor. De asemenea, le-a cunoscut poveștile de viață și i-a fost extrem de greu să-i elimine.

„Cel mai greu a fost să-i văd dezamăgiți, eliminați, pentru că se întâmplă destul de des să avem eliminări. Să-i văd triști, să-i văd cum suferă... Nu este întotdeauna ușor să rămâi neutru, atâta vreme cât în jurul tău sunt oameni cu emoții, cu sentimente, cu povești de viață.

Unele dintre ele nu sunt foarte fericite și, inevitabil, ajungi să te implici. Eu am încercat să le fiu prietenă înainte de a fi moderatoarea show-ului și să le ofer părerea sau sfatul meu ori de câte ori au avut nevoie”, a povestit Adelina Pestrițu la „Vorbește lumea”.

Ghid de cumpărături

Madalina Apostol jpg
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte Vedete românești
generalului Dorin Ioniţă jpg
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi Național
image
Construcții fără autorizație: cum pot fi aduse în legalitate prin noua autorizație de regularizare adevarul.ro
image
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze adevarul.ro

Parteneri

image
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata www.fanatik.ro
image
Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
Aventurile unui șaman în România, povestite de DIICOT: „Îmi doresc să mă întorc acasă cât mai repede!” Filmul operațiunii „Weekend amazonian” www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp playtech.ro
image
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate fotbalistică de la FCSB www.fanatik.ro
image
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
maurice munteanu connie preda instagram jpg
#Asia Express
VideoMaurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat în timpul căutării unei cazări PrimeTime
Alberto Grecu jpg
Ispita Alberto de la „Insula Iubirii” reacționează după zvonurile că era căsătorit în timpul filmărilor pentru sezonul zece: „Am văzut că în jurul meu se discută” PrimeTime
Loredana Groza și Ștefan Bănică jpg
Ce relație au, de fapt, Ștefan Bănică și Loredana Groza. Artistul a făcut dezvăluiri: „Ne vedeam 10 ore pe zi” PrimeTime
apple tv shutter1 jpeg
Apple TV s-a lansat în România. Cât costă abonamentul lunar PrimeTime
Cătălin Măruță jpg
Ce audiență a făcut Cătălin Măruță la Antena 1. Câți români au urmărit „Furnicuțele” PrimeTime
Netflix, foto shutterstock jpg
Serialele turcești de pe Netflix care te prind de la primul episod PrimeTime
image jpeg
Adela Popescu revine în rol principal, în „Fără Urmă”: „Nu există personaje întru totul pozitive sau negative” PrimeTime
cheloo asia express facebook jpeg
#Asia Express
Cheloo, la capătul răbdării la Asia Express. Proba care l-a făcut să înjure PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net