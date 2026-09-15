Cum arată camera nopților de amor din „Burlacii: Foc în Paradis”. Adelina Pestrițu, imagini din vila concurenților

Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” face furori încă de la prima ediție. Sezonul a început luni, 14 septembrie pe Pro TV, astfel că 13 concurenți sunt pregătiți să-și găsească iubirea. Prezentatoarea Adelina Pestrițu face turul vilei din Turcia.

Adelina Pestrițu, prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”. Foto: Instagram

Adelina Pestrițu este cea care își pune amprenta pe noua emisiune „Burlacii: Foc în Paradis”. Tot ea este cea care „dă din casă” și prezintă vila în care vor sta concurenții. Aceasta a arătat și dormitorul în care se vor scrie cele mai fierbinți povești de dragoste.

Cum arată vila din „Burlacii: Foc în Paradis”

Show-ul se desfășoară într-o vilă de vis cu piscină din Turcia. Adelina Pestrițu a prezentat câteva locuri în care cei 13 concurenți își vor petrece aventura. Locația este una spectaculoasă, cu o piscină imensă, înconjurată de șezlonguri și foișoare.

Livingul este unul imens. Acolo se regăsesc mai multe canapele și o bucătărie imensă, loc în care concurenții vor petrece seri de neuitat. La etaj se află camerele burlacilor și burlăcițelor. În camera fetelor se află mai multe paturi single, fiind cu deschidere la un balcon spațios, cu vedere spre piscină.

Și băieții vor sta împreună într-o singură cameră. Acolo se vor pune la cale cele mai nebunești planuri și cele mai îndrăznețe metode de cucerit. Nu în ultimul rând, Adelina Pestrițu prezintă și camera în care se vor petrece „nopțile de amor”. Aceasta este decorată în culori de roșu, alb și gri. Este dotată cu o canapea și un pat, având un aer elegant și confortabil.

Cel mai greu moment trăit de Adelina Pestrițu la emisiune

Adelina Pestrițu este gazda emisiunii de pe ProTV, care se desfășoară în Istanbul, Turcia. Aceasta a mărturisit că, pe parcurs, s-a atașat de concurenți și i-a fost dificil să asiste la dezamăgirile lor. De asemenea, le-a cunoscut poveștile de viață și i-a fost extrem de greu să-i elimine.

„Cel mai greu a fost să-i văd dezamăgiți, eliminați, pentru că se întâmplă destul de des să avem eliminări. Să-i văd triști, să-i văd cum suferă... Nu este întotdeauna ușor să rămâi neutru, atâta vreme cât în jurul tău sunt oameni cu emoții, cu sentimente, cu povești de viață.

Unele dintre ele nu sunt foarte fericite și, inevitabil, ajungi să te implici. Eu am încercat să le fiu prietenă înainte de a fi moderatoarea show-ului și să le ofer părerea sau sfatul meu ori de câte ori au avut nevoie”, a povestit Adelina Pestrițu la „Vorbește lumea”.