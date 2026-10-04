Ce spune Bianca Drăgușanu despre bărbații care dau like altor femei: „Pentru mine nu merge așa”

Bianca Drăgușanu a vorbit fără menajamente despre bărbații care, deși se află într-o relație, aleg să interacționeze cu fotografiile altor femei pe rețelele de socializare. Vedeta consideră că un simplu like poate spune multe despre intențiile unui bărbat și a dezvăluit ce înseamnă, din punctul ei de vedere, un astfel de gest într-o relație.

Bianca Drăgușanu. Foto: Arhiva Click!

Ce spune Bianca Drăgușanu despre bărbații care dau like altor femei

Invitată în podcastul Roxanei Ciuhulescu, Bianca Drăgușanu a fost întrebată, printre altele, despre comportamentul bărbaților care continuă să le ofere atenție altor femei în mediul online, deși au deja o parteneră. Pentru vedetă, o astfel de atitudine nu este deloc de neglijat.

Bianca Drăgușanu consideră că un bărbat care face acest lucru transmite un semnal de lipsă de respect față de femeia de lângă el și față de relația pe care o are. Mai mult, vedeta pune acest comportament pe seama imaturității emoționale.

„Tu, ca bărbat, te duci și dai like la alte femei când tu ești într-o relație, înseamnă că tu o cauți cu lumânarea. Înseamnă, unu la mână, că mă lipsești pe mine de respect, că îți lipsești relația ta de respect și că tu cauți altceva. Mi se pare cel mai mare grad de imaturitate emoțională din partea unui bărbat, în momentul în care e într-o relație, să facă lucrurile astea.

„Pentru mine, lucrurile astea sunt grave”

Bianca Drăgușanu a explicat și de ce nu ar trece cu vederea un asemenea gest. În viziunea ei, o relație presupune ca ambii parteneri să contribuie la ceea ce construiesc împreună, iar comportamentele care afectează încrederea pot distruge lucrurile construite în timp.

„Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și apoi, după ce am construit singură, tu vii și dărâmi. Printr-o lipsă de respect pe care o faci. Pentru mine, lucrurile astea sunt grave. Pentru mine nu merge așa. Nu merge așa că eu n-am niciun motiv să suport”, a spus Bianca Drăgușanu în podcastul Roxanei Ciuhulescu.

Bianca Drăgușanu, despre greșeala de care încearcă să scape

Nu este singurul subiect despre care Bianca Drăgușanu a vorbit deschis în fața celor care o urmăresc. În urmă cu ceva timp, vedeta le-a transmis femeilor un avertisment legat de tatuarea sprâncenelor și de machiajul permanent, după ce ea însăși a apelat la astfel de proceduri.

Bianca Drăgușanu spune că regretă alegerea făcută și că de câțiva ani încearcă să înlăture rezultatele acelor proceduri.

„Cred că nu există niciun lucru mai prostesc în lumea asta decât să-ți tatuezi sprâncenele sau să-ți faci machiaje permanente. Să nu faceți asta niciodată la nimeni, niciunde. Este cel mai mare regret al vieții mele și mă chinui foarte tare ca să scap de ele, dar încet, încet voi scăpa.”

Ce spune despre tatuaje și microblading

Vedeta nu s-a oprit însă doar la propria experiență. Bianca Drăgușanu le-a sfătuit pe femei să se gândească bine înainte de a apela la tatuaje permanente sau la micropigmentare, în special atunci când vine vorba despre zona feței.

„Nu vă tatuați, nu vă faceți microblading, nu există asta. Nu faceți vreodată prostia asta, pe care eu o regret. Sunt într-un proces de vreo 2-3 ani în care mă chinui efectiv să scot niște tatuaje mizerabile, grotești, care m-au mutilat efectiv. Nu vă micropigmentați, nu vă faceți tatuaje permanente, cel puțin la față. Nu mai zic de alea de pe corp, că alea sunt ceva vulgar și ieșit din comun de urâte, mai ales la femei”, a declarat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.